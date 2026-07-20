Las enfermeras de Orihuela se ven obligadas a usar sus propios coches para realizar la asistencia domiciliaria

El Sindicato de Enfermería, Satse Alicante, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el Departamento de Salud de Orihuela por el uso habitual de vehículos particulares por parte del personal sanitario para realizar asistencias domiciliarias programadas y urgentes en Atención Primaria.

Según denuncia la organización sindical, las enfermeras y enfermeros que trabajan en centros de salud y consultorios auxiliares se ven obligados a desplazarse a los domicilios de los pacientes utilizando sus propios coches para poder atender una actividad asistencial que forma parte de la cartera ordinaria de servicios del sistema público sanitario.

Satse considera que esta situación supone "un grave incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales", ya que los profesionales deben transportar material sanitario, instrumental de curas, medicamentos, muestras biológicas, residuos sanitarios e incluso maletines de urgencias con bombonas de oxígeno, sin disponer de vehículos acondicionados específicamente para esta finalidad.

El sindicato recuerda que el Departamento de Salud de Orihuela atiende una amplia red de centros de salud y consultorios distribuidos por numerosas pedanías y localidades, lo que hace imposible realizar gran parte de las visitas domiciliarias a pie. A pesar de ello, la Conselleria únicamente dispone de vehículos en los centros con Punto de Atención Continuada (PAC), destinados fundamentalmente a la atención fuera del horario ordinario.

Evaluación

La denuncia presentada pone de manifiesto que las propias evaluaciones de riesgos laborales elaboradas en otros departamentos de salud de la provincia identifican riesgos asociados a estos desplazamientos, como accidentes de tráfico, exposición a agentes biológicos, transporte de residuos sanitarios, sobreesfuerzos físicos y manipulación de cargas. Algunos de estos riesgos han sido calificados incluso como importantes o moderados, requiriendo la adopción de medidas preventivas e inversiones específicas por parte de la Administración.

Además, el sindicato ha puesto de relieve que, pese a haber solicitado formalmente las evaluaciones de riesgos laborales de Atención Primaria del Departamento de Salud de Orihuela, la documentación no ha sido facilitada a los representantes sindicales, lo que supone una vulneración de sus derechos de información y vigilancia en materia preventiva.

Asumir los costes

Para la organización sindical, resulta incomprensible que profesionales que prestan un servicio esencial tengan que asumir con sus propios recursos los costes derivados de la actividad asistencial, incluyendo combustible, mantenimiento, seguros, averías o limpieza de los vehículos, especialmente cuando pueden verse expuestos a derrames de muestras biológicas o al transporte de material sanitario potencialmente contaminante.

Asimismo, Satse recuerda que el personal sanitario no accede a estos puestos con la obligación de disponer de vehículo propio ni de ponerlo al servicio de la Administración, por lo que considera que la conselleria debe proporcionar los medios materiales necesarios para garantizar tanto la seguridad de los profesionales como la adecuada prestación de la asistencia domiciliaria.

"Las enfermeras no pueden seguir siendo quienes aporten los medios necesarios para que funcione la asistencia domiciliaria", señalan fuentes del sindicato, que añaden que "la atención a los pacientes debe realizarse con todas las garantías de seguridad y eso exige que la Administración facilite vehículos adecuados, homologados y destinados específicamente a funciones sanitarias", ya que "no es aceptable que los riesgos y los costes recaigan sobre los trabajadores".

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Por todo ello, Satse Alicante ha solicitado a la Inspección de Trabajo que intervenga para que se ponga fin a esta situación y se inste a la Conselleria de Sanidad a dotar a los centros de Atención Primaria de vehículos sanitarios homologados y adaptados a las necesidades asistenciales, garantizando así la protección de los profesionales y la calidad de la atención prestada a la ciudadanía.