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Un hombre de 33 años se inflige una herida en la cabeza frente a la comisaría de la Policía Nacional en Orihuela

El equipo médico del SAMU atiende a un varón tras autolesionarse y es trasladado al Hospital Vega Baja

Urgencias del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo

Urgencias del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Orihuela

Los servicios sanitarios atendieron en la madrugada de este lunes a un hombre en la calle Sol de Orihuela, frente a la comisaría de la Policía Nacional.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió hasta el lugar una unidad del SAMU. El equipo médico asistió a un varón de 33 años que presentaba una herida en la cabeza.

Posteriormente, la misma ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario Vega Baja.

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Fuentes policiales explican a este periódico que agentes lo atendieron en un primer momento después de que el hombre se autolesionara.

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