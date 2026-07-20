Un hombre de 33 años se inflige una herida en la cabeza frente a la comisaría de la Policía Nacional en Orihuela

Los servicios sanitarios atendieron en la madrugada de este lunes a un hombre en la calle Sol de Orihuela, frente a la comisaría de la Policía Nacional.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió hasta el lugar una unidad del SAMU. El equipo médico asistió a un varón de 33 años que presentaba una herida en la cabeza.

Posteriormente, la misma ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario Vega Baja.

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Fuentes policiales explican a este periódico que agentes lo atendieron en un primer momento después de que el hombre se autolesionara.