Un hombre de 33 años se inflige una herida en la cabeza frente a la comisaría de la Policía Nacional en Orihuela
El equipo médico del SAMU atiende a un varón tras autolesionarse y es trasladado al Hospital Vega Baja
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Los servicios sanitarios atendieron en la madrugada de este lunes a un hombre en la calle Sol de Orihuela, frente a la comisaría de la Policía Nacional.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió hasta el lugar una unidad del SAMU. El equipo médico asistió a un varón de 33 años que presentaba una herida en la cabeza.
Posteriormente, la misma ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario Vega Baja.
Fuentes policiales explican a este periódico que agentes lo atendieron en un primer momento después de que el hombre se autolesionara.
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