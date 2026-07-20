Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja

Un hombre ha fallecido este lunes mientras se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja. El suceso se produjo a primera hora, sobre las ocho menos cuarto de la mañana, fuera del horario ordinario del servicio de socorrismo que comienza a las diez horas y con la mar en calma y en óptimas condiciones para el baño.

El Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) informó este lunes que a las 7:43 horas recibió un aviso para asistir a un hombre de 76 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la playa de Los Náufragos. Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU, junto a una primera patrulla de la Guardia Civil que acudió a la playa, estuvieron realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta positiva del hombre a los estímulos y, finalmente, han confirmado su fallecimiento.

Según fuentes de la Guardia Civil se trata de una persona de origen ucraniano, residencia en Torrevieja y que se ha encontrado indispuesto cuando se bañaba en la playa. Junto a él se encontraba su mujer. Ambos habían comenzado el día disfrutando de una tranquila jornada de playa.

La familia y la Guardia Civil a la espera del levantamiento del cadáver en la playa de Los Náufragos en Torrevieja / D. Pamies

Levantamiento del cadáver

El levantamiento del cadáver por parte del personal funerario del Instituto de Medicina Legal se ha producido sobre las once menos veinte de la mañana, después de permanecer el cuerpo en la arena durante casi cuatro horas, cubierto con una sábana, a la espera de la autorización judicial para el traslado, con presencia de Guardia Civil.

A esa hora, la playa de Los Náufragos ya presentaba una elevada afluencia de bañistas en primera línea. La presencia del cadáver tapado y de los familiares junto al lugar del suceso no alteró, como suele suceder en estos casos, la rutina veraniega de buena parte de los usuarios, que continuaron tomando el sol y bañándose, a pocos metros de la persona fallecida, mientras se completaban las diligencias.

En un municipio alicatado para el turismo como Torrevieja, se echa en falta, sin embargo, algún protocolo de actuación que garantice en este tipo de situaciones no solo la intimidad de la persona fallecida, sino, sobre todo, de los acompañantes que han de asumir la pérdida inesperada en una situación paradójica. En estas circunstancias preservar un espacio que ponga distancia a las sombrillas y a la rutina de silletas y bronceadores de los bañistas debería ser necesario, al menos, para iniciar con algo de privacidad los primeros momentos de estos duelos inesperados.

Servicios funearios en la playa de Los Náufragos / D. Pamies

A primera hora

El fallecimiento se ha producido a primera hora, en una franja en la que muchos vecinos y veraneantes aprovechan para bañarse antes de que las playas alcancen la máxima ocupación. En estos casos, el buen estado de la mar no elimina el riesgo, especialmente entre personas mayores, ya que una indisposición repentina dentro del agua puede acabar en un desenlace fatal aunque no haya oleaje, corrientes visibles ni condiciones adversas para el baño.

A falta del resultado de la autopsia, no se puede determinar si el ahogamiento fue la causa directa del fallecimiento o si la víctima sufrió antes algún problema de salud mientras se encontraba en el agua. Es una circunstancia habitual en este tipo de sucesos: la apariencia inicial apunta a un ahogamiento, pero la causa última queda pendiente del examen forense.