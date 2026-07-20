Orihuela culmina el trámite urbanístico para ampliar la depuradora del casco urbano cinco años después de anunciarse el proyecto

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado el Plan Especial de Reserva de Suelo Dotacional para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Orihuela-Casco, un trámite urbanístico imprescindible que permitirá a la Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ejecutar el proyecto de reforma de estas instalaciones con una inversión prevista de 17 millones de euros. El expediente, a propuesta de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Matías Ruiz, será elevado para su aprobación definitiva en el pleno municipal del mes de julio.

El objeto del Plan Especial es la reclasificación de una parcela actualmente calificada como suelo no urbanizable o suelo rural, que pasará a tener la consideración de suelo dotacional destinado a infraestructuras públicas, garantizando así la compatibilidad urbanística necesaria para desarrollar el futuro proyecto de ampliación.

La nueva EDAR permitirá resolver los actuales problemas de olores y ruidos que genera la instalación, cumplir con los nuevos valores de vertido exigidos por la normativa vigente y favorecer la reutilización del agua tratada gracias a la incorporación de un moderno sistema de desodorización y de nuevas tecnologías de tratamiento.

Se trata de una actuación largamente esperada para acabar con los problemas que arrastran las instalaciones, en las que se tratan las aguas residuales que genera la ciudad y la pedanía de Molins, como los ruidos, malos olores -los vecinos de las viviendas próximas se quejan de los malos olores que desprende, que se hacen más evidentes en los meses de verano- o la capacidad para la reutilización del agua, al haberse quedado pequeña la planta que explota y mantiene el Ayuntamiento.

Ampliación

La actual estación depuradora ocupa una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados, mientras que la parcela que será objeto de reclasificación alcanza 24.337 metros cuadrados, dotando al proyecto del espacio necesario para acometer la ampliación prevista y garantizar el crecimiento futuro de las instalaciones.

Los terrenos destinados a la ampliación se encuentran próximos al centro de la ciudad, a orillas del río Segura y junto a la carretera de Guardamar (CV-930). Es un sector calificado como suelo no urbanizable de regadíos tradicionales, de acuerdo al Plan General vigente, y suelo no urbanizable común de uso agrícola, según el plan general en tramitación para dar compatibilidad urbanística a la instalación.

Plano de la actual depuradora y los terrenos para su ampliación / Información

Tramitación

La tramitación del expediente se ha desarrollado conforme a la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), al Decreto 201/2008, que regula la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales, y a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Durante todo el procedimiento se han obtenido los informes sectoriales y ambientales preceptivos, incorporándose además un estudio de integración paisajística y otro de inundabilidad.

La Generalitat ya avanzó hace cinco años una inversión de 11,6 millones de euros, y en 2023 autorizó el proyecto de construcción, emitiendo un informe de impacto ambiental favorable. Posteriormente, en febrero de 2024 se presentó el Plan Especial junto al proyecto de integración paisajística y, el 13 de septiembre de ese mismo año, la documentación fue sometida a información pública y remitida a las distintas administraciones públicas sectoriales para la emisión de los correspondientes informes. Durante la tramitación, el Servicio Territorial de Urbanismo formuló una serie de observaciones técnicas que fueron posteriormente subsanadas, continuando así la tramitación hasta completar toda la documentación definitiva.

La documentación definitiva volvió a exponerse al público el pasado mes de enero, incorporando el Plan Especial, el estudio de inundabilidad, el estudio de integración paisajística y el resto de los estudios complementarios exigidos por los distintos organismos competentes. Toda la documentación técnica ha sido elaborada por la empresa TYPSA y permitirá que, una vez completada la disponibilidad de los terrenos, la Generalitat Valenciana, a través de la EPSAR, pueda acometer la inversión prevista para la modernización integral de la estación depuradora.

Una imagen de la depuradora de Orihuela tomada desde el exterior de la valla ayer. / loino

Después de 30 años

Las obras de la actual depuradora finalizaron hace 30 años, en 1996, y solo nueve años después ya se acordó redactar un proyecto con las actuaciones para paliar las deficiencias que presentaba, sobre todo por las molestias por olores y ruidos en las áreas residenciales próximas.

Incluso, en 2009 la empresa concesionaria de la gestión de las instalaciones puso de manifiesto una serie de patologías estructurales, y en 2014 la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) otorgó al Ayuntamiento la autorización de vertido del efluente procedente de la EDAR en el río Segura, sujeto a unos valores límites de emisión de nitrógeno y fósforo sin que las actuales instalaciones estén preparadas para ello.

Para dar solución a las molestias por olores y ruidos, las patologías estructurales detectadas y los valores límite de emisión impuestos por el órgano de cuenca, los servicios técnicos del Consistorio presentaron el proyecto de construcción de las obras de reforma en 2013, pero en 2015 se consideró más oportuno la redacción de uno nuevo que se licitó un año después.

Reforma

La futura ampliación permitirá incrementar la capacidad de tratamiento de la planta para atender las necesidades presentes y futuras del municipio, mejorar la eficiencia de las instalaciones y adaptar la depuradora a las exigencias ambientales actuales. Entre los principales objetivos del proyecto figuran el aumento del caudal de tratamiento, la elevación de la plataforma donde se ubica la instalación para reducir el riesgo de inundaciones, la incorporación de un tratamiento terciario que permita reutilizar el agua depurada, la mejora de la eficiencia energética del proceso, el cambio del acceso a la planta y la implantación de sistemas específicos destinados a eliminar olores, ruidos y vibraciones. Además, se prevé mantener la compatibilidad con las instalaciones existentes y facilitar futuras ampliaciones.

La actuación en esta depuradora va a permitir aumentar considerablemente la disponibilidad de agua recuperada para su reutilización, al dotar a la instalación de un nuevo tratamiento terciario con capacidad para 8.000 metros cúbicos diarios de agua.

Con la mejora prevista, la capacidad del caudal de la depuradora, que se diseñó para 10.000 metros cúbicos diarios, que corresponde a una población equivalente de 50.000 habitantes, sumará un nuevo tratamiento terciario que permitirá transformar el 100% del agua para su reutilización.

Inundabilidad

El proyecto incluye un estudio de inundabilidad. La parcela anexa a la EDAR donde se pretende llevar a cabo la ampliación se encuentra en terreno inundable. En algunos puntos, los hipotéticos calados podrían llegar a superar el metro. Para evitar esta situación, se propone elevar la plataforma donde se vaya a construir hasta la cota 22,75 metros, así como el camino de acceso y salida.

Además, atendiendo a las recomendaciones de la Comisaría de Aguas de la CHS, las cimentaciones serán profundas mediante pilotes de hormigón armado de más de 20 metros de profundidad en las edificaciones.

También se ha tenido que realizar un estudio de integración paisajística al quedar enmarcada la actuación en un entorno de huerta, con una calidad paisajística media y una fragilidad paisajística alta, que está incluido en el ámbito del "Paisaje de Relevancia Regional PRR 39 Huerta de la Vega Baja del Segura", dentro de la Infraestructura Verde la Comunidad, por lo que son necesarias medidas de integración paisajística.

Desbloqueo

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Orihuela culmina una compleja tramitación urbanística y ambiental y facilita que la Generalitat Valenciana pueda ejecutar una de las inversiones hidráulicas más importantes previstas para el municipio, destinada a mejorar el sistema de depuración de aguas residuales, incrementar la calidad ambiental del entorno y ofrecer un mejor servicio tanto a la ciudadanía como al conjunto del término municipal.

En palabras del concejal de Urbanismo, "con esta aprobación damos un paso decisivo para desbloquear una infraestructura estratégica para Orihuela. El Ayuntamiento cumple con su responsabilidad urbanística poniendo a disposición el suelo necesario para que la Generalitat pueda ejecutar una actuación muy esperada que mejorará el servicio, incrementará la capacidad de tratamiento de la depuradora y solucionará problemas que vienen sufriendo los vecinos desde hace años".