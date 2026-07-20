Francisco Andreu Lafuente recibe el Escudo de Oro del Certamen de Habaneras y Polifonía de Torrevieja

Francisco Andreu Lafuente recibió el Escudo de Oro del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, la máxima distinción que otorga el Patronato Municipal de Habaneras, en reconocimiento a una vida vinculada al canto coral, a la habanera y a la memoria musical de la ciudad. La entrega se realizó durante la segunda velada del Certamen protagonizada por la exhibición de los coros locales con un despliegue de las habaneras más populares. Mañana martes, llega la primera velada de competición.

El homenajeado fue presentado como “memoria viva” del certamen. Según la semblanza que realizó el conductor este año del certamen José Manuel Zapata en el acto, Andreu participó en la primera edición del Certamen y ha sido testigo directo de la evolución del concurso de canto coral en Torrevieja -desde las primeras ediciones populares en las que el público se traía la silla de casa al paseo Vista Alegre hasta las actuales ediciones donde se reparten hasta 50.000 euros en premios y la mayor parte de los coros son internacionales.

El Patronato Municipal de Habaneras destacó que es una de las voces más reconocidas de la historia de la habanera torrevejense y recordó su participación en formaciones corales y en momentos destacados de la proyección exterior del certamen, como la firma del convenio entre el Patronato Municipal de Habaneras y el Instituto Cervantes, y la presentación del certamen en el Parlamento Europeo de Bruselas con motivo de su 60 edición.

La habanera Torrevieja

Andreu Lafuente fue además testigo del estreno de la habanera Torrevieja, escrita y compuesta por su tío, el maestro Ricardo Lafuente Aguado. El Patronato subrayó la estrecha relación que mantuvo con él, junto a su hermano Ricardo, y su papel como transmisor de la obra del compositor. Su trayectoria también está ligada a grupos como Los Cinco Levantinos, con el que cosechó importantes éxitos. El certamen lo definió como un enamorado de la habanera y de Torrevieja.

Agradecido

En su intervención, Andreu agradeció el reconocimiento a quienes consideraron que era merecedor del Escudo de Oro. “Es de bien nacidos ser agradecido”, afirmó, visiblemente emocionado.

El galardonado recordó que lleva "72 años cantando. También señaló que fue uno de los fundadores de la Masa Coral Educación y Descanso, bajo la dirección del maestro Vallejos, cuando apenas tenía 12 años".

“Me llena de satisfacción”, dijo Andreu, antes de resumir su intervención con un agradecimiento sencillo y directo. “No tengo nada más que decir que dar las gracias”.

La distinción se hizo pública en la segunda velada del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía subió al escenario del Teatro Municipal a seis agrupaciones locales, en formato de exhibición, que representan "la esencia, el arraigo de la tradición habanera y su Certamen como principal seña de la cultura y la idiosincrasia torrevejense", según el Patronato de Habaneras.

Un momento de la intervención de Francisco Andreu Lafuente tras la entrega del Escudo de Oro / INFORMACIÓN

Exhibición local

La organización valoró la velada por su programa principalmente conformado por habaneras con acento torrevejense en las voces del coro y orquesta “Maestro Ricardo Lafuente”, la masa coral “José Hódar”, el Orfeón de Torrevieja “Mario Bustillo”, la agrupación coral “Manuel Barberá”, el coro “Maestro Casanovas” y la coral torrevejense “Francisco Vallejos”.

Sobre el escenario del Teatro Municipal, estas corales "acreditaron" en exhibición su papel estandarte de un Certamen que ha superado varias generaciones de torrevejenses, pero también ubicaciones, formatos y contextos, permaneciendo siempre ahí como baluarte de la cultura autóctona de Torrevieja.

Este martes, arranca la competición del Certamen con cuatro coros procedentes de tres continentes. El primero en interpretar la obra obligada, “Habanera de sal” de Belén Puente y Antoni Más, será el Riga Technical University Mixed Choir «Vivere» de Riga (Letonia); seguido de Anchorus Polyphonic Choir de Ankara (Turquía), Sortilegio Vocal Ensamble de Valparaíso (Chile) y Beijing Wuzi Riparian Choir de Pekín (China).

Horario y presentación

Este año las veladas se han adelantado a las diez de la noche. El Certamen se puede seguir en una pantalla gigante en el Paseo Vista Alegre. El tenor José Manuel Zapata ha dado un impulso distinto a la presentación de las veladas, con un tono espontáneo en comparación a sus antecesores en esa misma tarea, lo que le da un aire menos envarado, sin perder rigor, a unas veladas que, en definitiva, se plantean para disfrutar de un canto popular, como es la habanera, y de las mejores composiciones corales en el género de polifonía, enraizadas en la mejor demostración del folklore de Europa, Asia y América.