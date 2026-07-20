Así se reparten los 295.500 euros para el confort térmico de 30 centros educativos públicos de Orihuela

La Generalitat Valenciana impulsa el Plan de Confort Térmico en los centros educativos públicos de Orihuela, dotado con una inversión total de 295.500 euros, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones y favorecer el bienestar del alumnado, el profesorado y el resto de la comunidad educativa.

Esta actuación alcanza a 30 centros educativos públicos del municipio, permitiendo desarrollar mejoras destinadas a adaptar sus espacios a las altas temperaturas y avanzar hacia unas instalaciones más confortables y adecuadas para el desarrollo de la actividad docente.

La distribución económica del plan se divide en tres bloques. Por un lado, se destinan 59.000 euros a cuatro centros educativos de Orihuela Costa. Además, se invierten 126.000 euros en centros de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Formación de Personas Adultas del casco urbano y las pedanías. Finalmente, se asignan 110.500 euros a centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial.

Reparto de fondos / Información

59.000 euros para los centros educativos de la Costa

Las ayudas correspondientes a este bloque se distribuyen de la siguiente manera:

• CEIP Los Dolses: 15.000 euros.

• CEIP Playas de Orihuela: 14.000 euros.

• CEIP Número 20: 9.000 euros.

• IES Playa Flamenca: 21.000 euros.

126.000 euros para casco y pedanías

Las cuantías previstas son las siguientes:

• CEIP Miguel Hernández: 10.000 euros.

• CEIP Fernando de Loaces: 9.500 euros.

• CEIP Virgen de la Puerta: 8.500 euros.

• CEE Antonio Sequeros: 7.500 euros.

• CEIP Virgen de los Desamparados (Desamparados): 7.500 euros.

• CEIP Josefina Manresa: 7.000 euros.

• CEIP Maestro Ismael García (La Murada): 7.000 euros.

• CEIP Nuestra Señora de Belén (La Aparecida): 6.000 euros.

• Centro Público FPA Orihuela: 6.000 euros.

• CRA Azahar (La Matanza): 6.000 euros.

• CEIP Andrés Manjón: 5.500 euros.

• CEIP San Bartolomé: 5.500 euros.

• CEIP Francisco Girona (Arneva): 5.000 euros.

• CEIP Rincón de Bonanza (Raiguero de Bonanza): 5.000 euros.

• CEIP Nuestra Señora del Pilar (La Campaneta): 5.000 euros.

• CEIP Manuel Riquelme (Hurchillo): 5.000 euros.

• CEIP Nuestra Señora de Monserrate (Molíns): 5.000 euros.

• CEIP Virgen de Monserrate (Torremendo): 5.000 euros.

• EI El Palmeral: 5.000 euros.

• EI Virgen de Monserrate: 5.000 euros.

110.500 euros para la secundaria, formación profesional y enseñanzas en régimen especial

En el caso de los institutos, centros de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, las cuantías previstas son las siguientes:

• CIPFP El Palmeral: 25.000 euros.

• Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela: 25.000 euros.

• IES Gabriel Miró: 23.000 euros.

• Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela: 15.000 euros.

• IES Las Espeñetas: 13.000 euros.

• IES Tháder: 9.500 euros.

La inversión permitirá que cada centro pueda acometer las actuaciones necesarias para incrementar el confort térmico de sus instalaciones, de acuerdo con sus características y necesidades específicas. El objetivo es que alumnado y profesorado desarrollen su actividad diaria en espacios más saludables, seguros y adecuados, reforzando así la calidad de la enseñanza pública en Orihuela, han concluido desde el Ayuntamiento.