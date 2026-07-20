Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor

Los bomberos del Consorcio se tuvieron que emplear a fondo en la segunda noche de incendios intencionados de vehículos en el casco urbano de Guardamar del Segura. Ni las celebraciones del mundial ni los actos de fiestas patronales achantaron al presunto autor de los incendios del que la Policía Local ha trasladado un perfil a la ciudadanía para tratar de atajar los incendios. En la noche del viernes al sábado fueron incendiados cinco coches y dos aparcados junto a los siniestrados sufrieron daños materiales de consideración. En la madrugada del domingo a este lunes se produjeron otros cuatro incendios directos a coches, otro vehículo resultó dañado y además se incendió una motocicleta.

Como recogió INFORMACIÓN esta cadena de incendios se inició con los registrados durante la noche del sábado al domingo dejó esos siete vehículos afectados por el fuego. Los primeros hechos se produjeron en la calle Doctor Luis Rivera y, posteriormente, las llamas aparecieron en otras vías cercanas del municipio. El primer aviso se recibió a las 23.04 horas del sábado. A partir de ese momento, los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse por diferentes puntos próximos para apagar los incendios y evitar que las llamas alcanzaran a más vehículos. Y la noche de avisos se repitió pese a que la Guardia Civil y la Policía Local se encontraban en alerta.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una persona habría ido prendiendo fuego de forma progresiva y presuntamente intencionada a varios vehículos estacionados. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, identificar al posible responsable y determinar si todos los incendios están relacionados, con la colaboración de la Policía Local.

La Policía Local de Guardamar del Segura solicita colaboración ciudadana para localizar a un joven presuntamente relacionado con incendios intencionados en el municipio. Según el aviso difundido, se busca a una persona de entre 16 y 19 años, alta y delgada, con el pelo castaño claro y los laterales rapados.

El cartel indica que podría desplazarse a pie o en patinete y que vestiría ropa clara, en tonos gris o azul. La Policía Local pide que cualquier información se comunique de inmediato al 112 o al teléfono 965 729 600, y solicita expresamente que no se publiquen datos en redes sociales, sino que se realicen llamadas directas.

El Partido Popular en la oposición ha vuelto a vincular el registro de actos vandálicos o delictivos con la falta de efectivos de la Policía Local.