Torrevieja aprueba a un constructor un tanatorio con opción a crematorio a cambio de ampliar el cementerio

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este lunes inicialmente el plan especial presentado por una conocida empresa promotora, propietaria de los suelos anexos al cementerio, por el que el municipio permitirá a la mercantil la construcción de un tanatorio con servicio, entre otros, de crematorio sobre una superficie de más de 7.000 metros cuadrados de suelo que figura en el Plan General como no urbanizable. A cambio, entregará en la misma parcela otros 7.000 metros cuadrados al Ayuntamiento para ampliar el camposanto.

Validada

La propuesta, que lleva un par de años en tramitación y debe ser validada de forma definitiva por la Generalitat, fue aprobada por unanimidad de todos los partidos con representación municipal. Un punto que resultó llano y sin costera para el equipo de gobierno del Partido Popular y que fue aprobado sin ni siquiera pequeño amago de debate por PSOE, Vox y Sueña Torrevieja en el pleno extraordinario del lunes. Se ahorraron la intervención incluso para fijar su posición de voto favorable.

Exposición

Solo participó en la exposición del punto la concejala de Obras y Cementerio, Sandra Sánchez, que tiró del eufemismo servicios funerarios para evitar los términos de tanatorio y crematorio en su intervención. Inmediatamente después del pleno el equipo de gobierno vendió el acuerdo exclusivamente como una gestión para ampliar el cementerio sin mencionar la contrapartida para el negocio de servicios funerarios.

Tampoco la nota de prensa del Gobierno local se refiere a la construcción de un tanatorio y crematorio, y en redes sociales se habla exclusivamente de la ampliación del cementerio. La información ofrecida en el pleno y en los medios comunicación obvia que la tramitación del instrumento urbanístico llega de la mano del interés de un propietario privado, titular de los únicos terrenos posibles para ampliar el cementerio municipal.

Los promotores del proyecto aseguran que la de crematorio, servicio del que carece la ciudad, es una opción en el proyecto que debe definirse más adelante y no significa que se vaya a realizar. Torrevieja cuenta con un tanatorio de ASV en el polígono industrial Casa Grande, pero carece de crematorio porque Ayuntamiento y Generalitat informaron desfavorablemente a esta opción cuando fue propuesta por la empresa.

Área de Poniente del cementerio municipal donde se ha suprimido una zona verde para construir más nichos / D. Pamies

Variante

El tanatorio se ubicaría junto al actual camposanto y frente a la urbanización del Plan Parcial Mediterráneo, en San Roque. La parcela está totalmente separada de este barrio por la variante de la N-332 a desdoblar. La nota de prensa municipal señala que la aprobación permite "crear suelo dotacional destinado a servicios urbanos de carácter funerario y garantizar la capacidad del cementerio municipal durante los próximos 20 años".

La concejala justificó el visto bueno al acuerdo en que el crecimiento poblacional de Torrevieja y las actuales limitaciones de espacio hacen necesaria "esta ampliación para atender adecuadamente las necesidades presentes y futuras de la ciudad". El ámbito del Plan Especial cuenta con una superficie total de 16.834 metros cuadrados, situada en una franja paralela a la carretera N-332. Se trata de un entorno en el que predominan los usos dotacionales e industriales y donde se encuentran actualmente el cementerio municipal, la estación depuradora de aguas residuales y distintas infraestructuras relacionadas con la actividad salinera.

Disribución del plan especial / INFORMACIÓN

Del total de la superficie ordenada, 7.187 metros cuadrados se destinarán a dotación pública para la ampliación del cementerio, mientras que otros 2.603 metros cuadrados se reservarán para la red viaria y las zonas de aparcamiento. Unos 7.009 metros cuadrados tendrán la consideración "de dotación privada, destinada a usos funerarios complementarios al cementerio en sus diferentes categorías" (sic), la única frase que dedicó el Ayuntamiento al proyecto privado, verdadero impulsor del Plan Especial.

Acceso al cementerio de Torrevieja / D. Pamies

La reserva de suelo prevista supondrá un incremento aproximado de entre un 20% y un 25% de la superficie actual, permitiendo disponer del espacio necesario para atender los nuevos enterramientos previstos durante las próximas dos décadas. Esta planificación responde a lo establecido en el Decreto 39/2005 del Consell de la Generalitat, que determina que los cementerios deben disponer de un número suficiente de sepulturas para cubrir las necesidades de los 20 años posteriores a su construcción, además de terreno disponible para afrontar su posible crecimiento durante los siguientes 25 años.

El desarrollo del ámbito incluirá las obras de urbanización, entre ellas la pavimentación del viario, la creación de aparcamientos y aceras, la instalación de alumbrado público y el acondicionamiento de los espacios libres. También se ejecutarán las redes de distribución de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, riego y protección contra incendios, así como las instalaciones de saneamiento y recogida de aguas pluviales.

El suelo mantendrá su clasificación actual como suelo no urbanizable común, conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. El propio PGOU contempla en esta categoría la implantación excepcional de dotaciones de carácter "eminentemente público, entre ellas los cementerios, en función de sus necesidades y finalidades".

Sandra Sánchez explicó que el expediente dispone de una Resolución de Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable de la Generalitat. Además, durante el periodo de información pública del Plan Especial no se presentó ninguna alegación.

Sin informe de carreteras

Respecto a la posible afección de la duplicación de la N-332 -el Gobierno mantiene el proyecto congelado-, la concejala dijo "el informe sectorial preceptivo (sic) fue solicitado el 9 de julio de 2025". Es el documento de evaluación ambiental de la Generalitat el que señalaba, como condicionante a su visto bueno al proyecto, que sin el citado informe el plan especial no puede completarse.

Sin embargo, la concejala aseguró que transcurrido el plazo legal de tres meses sin respuesta de la Administración del Estado, "la normativa permite continuar con la tramitación del Plan Especial", si bien no aclaró si se puede aprobar definitivamente sin el informe.

Según Sánchez, el documento incorpora expresamente la obligación de respetar las limitaciones a la edificabilidad, afecciones y servidumbres que puedan derivarse del futuro proyecto definitivo de duplicación de la N-332. Estas determinaciones deberán ser contempladas posteriormente en los proyectos de urbanización y edificación. Los estudios realizados concluyen también que el ámbito no presenta valores ambientales incompatibles con la implantación de usos funerarios ni riesgos territoriales o limitaciones especiales que impidan el desarrollo de la actuación, pese a ubicarse a escasos metros del Parque Natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. Los informes analizan esos riesgos sin contemplar la opción de crematorio.

La aprobación del Plan Especial se suma a las actuaciones emprendidas durante los últimos años para incrementar la capacidad del cementerio municipal. En abril de 2022 fueron recepcionadas las obras de ampliación de 460 nichos. En febrero de 2026 comenzaron las obras para construir 296 nuevos nichos, una actuación que se encuentra en su fase final y cuya recepción está prevista próximamente. En conjunto, ambas intervenciones han permitido incorporar 756 nichos.