El patrimonio histórico también inspira el presente. Una prueba de que el arte de los libros antiguos sigue dejando huella es el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, donde se custodian numerosos ejemplares de los siglos XVII y XVIII. Los mismos de los que ha hecho gala la Selección Española de Fútbol en este Mundial, un detalle que para muchos ha pasado desapercibido. España ha vuelto a hacer historia 16 años después, ganando una segunda estrella tras imponerse en la final a Argentina, y muchos hinchas llevan en el pecho y a sus espaldas historia, sin saberlo.

La segunda equipación de la Roja ha sorprendido por su diseño, que está inspirado en la literatura y en la estética de los libros de los siglos XVII y XVIII. Su color blanco roto, junto a los motivos ornamentales que recorren el tejido, evocan las páginas, grabados y decoraciones características de los antiguos volúmenes conservados en bibliotecas y archivos históricos.

El sutil patrón grisáceo que recorre la camiseta replica las ilustraciones y filigranas tipográficas de la literatura, mientras que los detalles en el cuello y las mangas combinan el dorado y el burdeos, evocando las ricas encuadernaciones de la época.

En el archivo del Museo de Arte Sacro se conservan numerosos libros de esta época, auténticos testigos de la historia, cuya riqueza artística sigue siendo fuente de inspiración siglos después.

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