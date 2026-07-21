ASAJA exige al Consell presupuesto para obras hidráulicas al sur de la provincia que compensen el recorte del Tajo-Segura

ASAJA Alicante reclamó este martes al Consell que incluya en los presupuestos de la Generalitat las obras hidráulicas pendientes en el sur de la provincia para compensar el recorte de 30 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura previsto desde 2027. La organización agraria plantea actuaciones con aguas regeneradas en Elche, Torrevieja, Orihuela Costa y Orihuela, y pide que estén en marcha cuanto antes para reforzar el riego en 2027.

La organización trasladó esta reivindicación en una reunión celebrada en València con representantes de la Conselleria de Agricultura y de Medio Ambiente. El encuentro se produjo en vísperas de la aprobación de las cuentas autonómicas, con el objetivo de que las demandas del campo alicantino tengan reflejo presupuestario.

Insuficiente

El agua volvió a centrar la reunión. ASAJA sostiene que la dotación prevista para infraestructuras hidráulicas en el sur de Alicante es insuficiente y pide al Consell que convierta esta materia en una prioridad real en los próximos presupuestos. La organización agraria reclama obras de menor escala, pero de efecto inmediato, para aprovechar recursos ya disponibles y reducir la dependencia de unos caudales del Tajo-Segura mermados por la implantación, a golpe de resolución judicial del Supremo, de los caudales ecológicos del Tajo.

La primera actuación que plantea es la tubería entre la depuradora del Rincón de León en el municipio de Alicante y su conexión con Riegos de Levante Margen Izquierda, en Elche. Según ASAJA, esta infraestructura permitiría aportar entre 8 y 9 hectómetros cúbicos.

"Solicitamos al Partido Popular suprimir los recortes de agua del Trasvase si accede al Gobierno de España en las próximas elecciones” José Vicente Andreu: — Presidente de Asaja

La segunda obra es un embalse regulador para almacenar las aguas regeneradas de las EDAR de Torrevieja y Orihuela Costa durante los meses de menor demanda de riego. El objetivo es evitar que ese recurso acabe en el mar en otoño e invierno y reservarlo para el verano, con un potencial de 1,5 hectómetros cúbicos para las comunidades de la Pedrera. Un recurso que oficialmente los gestores de las estaciones depuradoras y los concesionarios de los caudales -depurados con procesos terciarios- aseguran que se distribuyen todos y no van al mar. Sin embargo, Asaja sí señala que parte del agua -depurada- termina en el mar.

La tercera actuación es la conducción de agua regenerada desde la Estación Depuradora de Orihuela hasta las comunidades de regantes de Hurchillo, San Onofre y Torremendo. ASAJA calcula que permitiría incorporar otros 2 hectómetros cúbicos al sistema.

Depuradora de Torrevieja / TONY SEVILLA

Un compromiso más allá de las promesas

Junto a estas obras, la entidad presidida por José Vicente Andreu mantiene su defensa del trasvase del Segura como infraestructura estratégica para el abastecimiento y el regadío del Levante. La organización pide al Partido Popular que, si accede al Gobierno de España, restablezca los volúmenes reducidos y recupere una política hídrica basada en criterios técnicos. Un mensaje para recordar al PP que además de hacer bandera de la defensa de recursos hídricos debe comprometerse formalmente, si ganas las elecciones, a revertir los recortes derivados del aumento de caudales ecológicos que se expresarán, además, en unas nuevas normas de explotación del acueducto.

ASAJA también reclama unidad institucional y política para seguir defendiendo el Tajo-Segura como una solución básica al déficit hídrico de Alicante.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja / PILAR CORTES

Masas subterráneas

Por otra parte, la organización agraria pidió además el respaldo del Consell para solicitar una prórroga a las nuevas limitaciones al uso de aguas subterráneas previstas a partir del 1 de octubre en cumplimiento de la directiva marco del agua de la UE. La medida afectaría principalmente a agricultores del Alto Vinalopó.

ASAJA exige a la Confederación Hidrográfica del Júcar que ejecute antes las obras y medidas previstas en el Plan Hidrológico. La entidad advierte de que no deben cerrarse tomas de riego mientras no estén operativas las actuaciones del trasvase Júcar-Vinalopó destinadas a sustituir caudales.