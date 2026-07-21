Investigan como presunta violencia de género la muerte de una mujer de 56 años en Almoradí

Un hombre de 61 años ha sido detenido este martes en Almoradí por la Guardia Civil por su presunta implicación en la muerte de su expareja, Mari Carmen, de 56 años. El arrestado tiene antecedentes de denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar INFORMACIÓN de fuentes cercanas a la investigación. El aviso a los servicios de emergencia se recibió con una descripción por una muerte accidental por lo que los investigadores siguen recabando datos.

Por su parte, la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en X que investiga el asesinato por presunta violencia de género en Alicante, sin concretar más datos.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado de que el detenido estaba en el sistema Viogén por una denuncia y arrestado en 2008, pero en 2009 se desactivó por falta de medidas judiciales. No consta que desde ese año volviera al sistema de violencia de género.

La Vega Baja

En caso de confirmarse sería la quinta víctima mortal por violencia de género en la Vega Baja este año. La última víctima de violencia machista en la comarca fue Patricia, de 48 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 2 de junio en Callosa de Segura. El 20 de marzo Aitana, una niña de tres años, moría ahorcada presuntamente por su padre en Torrevieja en un nuevo caso de violencia vicaria. El pasado día 16 de mayo fueron la esposa y el hijo de un guardia civil quienes morían por disparos presuntamente realizados por el agente en la casa cuartel de Dolores, donde residían. Marisol tenía 51 años. Su hijo Alberto era un joven de 24. En ambos casos a los crímenes siguió el suicidio de sus presuntos autores. Cinco meses, cinco víctimas.

[Noticia en elaboración]