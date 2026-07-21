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K-POP Golden Experience lleva la energía del pop coreano a Brilla Torrevieja

El festival incorpora a su programación un espectáculo visual y musical que acercará al público la creatividad, la fuerza escénica y las coreografías del género surcoreano

El festival reunirá propuestas tan diversas como La Trend Fest, Brilla Remember o el esperado concierto de Leiva

K-POP Golden Experience propone una experiencia inmersiva que combina música, baile, interpretación y una potente producción audiovisual.

K-POP Golden Experience propone una experiencia inmersiva que combina música, baile, interpretación y una potente producción audiovisual.

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R. E.

La programación de Brilla Torrevieja suma una nueva propuesta pensada para atraer a públicos de todas las edades. El 12 de agosto, el Parque Antonio Soria será el escenario de K-POP Golden Experience, un gran espectáculo musical y visual inspirado en el universo de las guerreras K-pop. La cita acercará a los asistentes la intensidad de sus coreografías, su fuerza escénica y la energía que ha convertido al género en uno de los grandes fenómenos culturales del siglo XXI.

Lo que comenzó hace apenas unas décadas como una industria musical en Corea del Sur se ha transformado en un fenómeno global capaz de romper barreras culturales e idiomáticas. Hoy, el K-pop reúne a cientos de millones de seguidores en todo el mundo, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y sitúa de forma habitual a sus principales artistas entre los discos más vendidos del planeta.

Inspirado en ese universo, K-POP Golden Experience propone una experiencia inmersiva que combina música, baile, interpretación y una potente producción audiovisual. El espectáculo reúne coreografías de alta precisión, pantallas LED, iluminación de última generación y una narrativa que envuelve al espectador en una aventura donde la fantasía y la acción acompañan a algunos de los sonidos más reconocibles del pop coreano. Una propuesta dinámica y participativa, pensada para que tanto seguidores del K-pop como familias y nuevos públicos disfruten de una experiencia única.

Brilla Remember y Leiva

La actuación formará parte de la sexta edición de Brilla Torrevieja, que volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del verano.

El festival reunirá propuestas tan diversas como La Trend Fest o Brilla Remember

El festival reunirá propuestas tan diversas como La Trend Fest o Brilla Remember / .

Con una programación diseñada para públicos de todas las edades, el festival reunirá propuestas tan diversas como La Trend Fest, Brilla Remember o el esperado concierto de Leiva, que pondrá el broche final al festival con su único concierto de 2026 en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Leiva pondrá el broche final al festival con su único concierto de 2026 en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Leiva pondrá el broche final al festival con su único concierto de 2026 en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. / .

Más allá de la música, Brilla Torrevieja mantiene su apuesta por un modelo de festival experiencial en el que cada jornada va mucho más allá del escenario. El recinto contará nuevamente con una completa zona gastronómica, espacios de descanso y diferentes propuestas de ocio pensadas para que los asistentes disfruten del ambiente desde el primer momento, convirtiendo cada visita en una experiencia para compartir.

Mapa de la ubicación del Parque Antonio Soria.

Con la incorporación del K-POP, Brilla Torrevieja reafirma su compromiso con una programación diversa, innovadora y conectada con las grandes tendencias del entretenimiento internacional. Un espectáculo que permitirá al público vivir de cerca la fuerza escénica, la creatividad y la energía de uno de los movimientos culturales con mayor impacto de la actualidad.

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