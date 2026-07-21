Orihuela se convierte en territorio de ensayo europeo para reforzar la preparación frente a emergencias climáticas

Orihuela se ha convertido en territorio piloto europeo para reforzar la preparación frente a emergencias climáticas cada vez más frecuentes y agresivas. La Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en colaboración con el Ayuntamiento, han situado a este municipio en el centro del proyecto europeo SHIELD.

De esta forma, Orihuela será uno de los escenarios, junto con enclaves de Eslovenia y Chipre, en los que se diseñarán, probarán y validarán soluciones innovadoras que posteriormente podrán trasladarse a otros municipios de la Comunidad Valenciana y del resto de Europa.

Precisamente, la capital de la Vega Baja es un territorio marcado por lluvias torrenciales, sequías, inundaciones y altas temperaturas, sin olvidar que aún están patentes las consecuencias de la dana de 2019, por lo que servirá de modelo de pruebas.

Sin ir más lejos, la presentación del proyecto estuvo marcada por una tórrida jornada, en una semana en la que las temperaturas no bajan de los 25º, pudiendo sobrepasar los 45 este jueves. Un calor extremo que se intensifica por la calima y la humedad, aumentando la sensación de bochorno y agobio.

La iniciativa, que comenzará en octubre y tendrá una duración de tres años, cuenta con un presupuesto global de 3,4 millones de euros, de los que más de 300.000 euros se destinarán directamente a actuaciones en la Comunidad Valenciana, entre ellas la formación de entidades locales y la divulgación del modelo (192.500 euros) y la implantación del caso piloto (119.250).

Actuaciones

Así, está orientada a reforzar la preparación de los municipios ante fenómenos extremos cada vez más continuos y de mayor intensidad. En concreto, se articula en torno a tres ejes: la digitalización y el intercambio de información en tiempo real, la mejora de la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia y la implicación directa de la ciudadanía en la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.

Entre las soluciones previstas figuran plataformas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas inteligentes para recomendar protocolos de actuación, simuladores destinados a planificar evacuaciones y aplicaciones que facilitarán la comunicación directa con la población.

Más allá de la inversión, el principal valor de SHIELD reside en la capacidad de probar en un entorno real nuevas herramientas de prevención, coordinación y respuesta, así como el de convertir la experiencia de Orihuela en un modelo útil para otros territorios.

La FVMP liderará las actividades de formación y capacitación dirigidas a las entidades locales, de modo que los conocimientos y metodologías desarrollados puedan ponerse a disposición del conjunto de municipios valencianos, con independencia de su tamaño o ubicación.

El secretario general de la Federación Valenciana de Municipios, Miguel Bailach, presentó este martes el proyecto en el Consistorio oriolano junto con el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil; el alcalde del municipio, Pepe Vegara, y el concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde.

Valverde, Bailach, Gil y Vegara, en la presentación del proyecto piloto / Información

Alianzas

Bailach destacó que la FVMP, a través del convenio de Financiación Europea firmado con la Generalitat Valenciana dotado con 75.000 euros, "trabaja para que los ayuntamientos valencianos tengan acceso a los programas europeos, establezcan alianzas internacionales y participen en proyectos que aporten soluciones a los retos que afrontan nuestros territorios", poniendo a SHIELD como ejemplo de esa labor. "Desde el inicio del proyecto hemos trabajado para incorporar a la Comunitat Valenciana al consorcio europeo y para que Orihuela pudiera formar parte de él como socio y escenario piloto".

Más allá de esta participación, explicó que la FVMP liderará las actividades de formación y capacitación dirigidas a las entidades locales, facilitando que el conocimiento, las metodologías y las herramientas que se desarrollen durante los próximos tres años puedan llegar al conjunto de los municipios de la Comunitat Valenciana: "Queremos que la experiencia que se genere aquí, en Orihuela, sirva también para fortalecer la preparación y la resiliencia de otros municipios valencianos, independientemente de su tamaño o ubicación".

Por su parte, el secretario de Política Institucional puso en valor la importancia de la colaboración institucional para "acercar Europa a los municipios", haciendo hincapié en que el convenio de financiación europea que mantiene la Generalitat con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias responde precisamente a ese objetivo, y "ya está dando resultados", porque "estamos captando financiación europea, atrayendo proyectos estratégicos y consiguiendo que nuestros municipios participen en iniciativas europeas de referencia". Pero "no se trata únicamente de captar fondos europeos, sino de generar oportunidades para que nuestras entidades locales participen en redes internacionales, incorporen innovación y mejoren los servicios que prestan a la ciudadanía", subrayó Gil.

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Vegara celebró que, gracias a este proyecto, Orihuela se convierte en uno de los territorios europeos, junto a otras ciudades de Eslovenia y Chipre, donde se diseñarán y probarán las soluciones que marcarán la gestión de las emergencias del futuro.