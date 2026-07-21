Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha personado en el procedimiento judicial abierto contra un vendedor ambulante ilegal detenido tras agredir presuntamente a un agente de la Policía Local para pedir una medida poco habitual el pasado 14 de julio: una orden de alejamiento del punto concreto del paseo Juan Aparicio donde, según el concejal de Seguridad, Federico Alarcón, se concentran los incidentes. Ante un problema de seguridad tan difícil de atajar, el Ayuntamiento busca con esta alternativa contar con nuevas herramientas para intentar reducir su impacto.

La medida busca impedir que el investigado vuelva a la misma zona en la que ejerce la venta ilegal, lugar donde se produjo la actuación policial. Según explicó Alarcón a INFORMACIÓN, el hombre fue detenido, pasó a disposición judicial y quedó en libertad. Nada más salir, regresó al mismo punto del paseo y amenazó de nuevo a los policías que estaban allí, haciendo referencia incluso al agente al que había agredido.

El Ayuntamiento no plantea la orden para todo el término municipal ni para toda la fachada marítima. La petición se limita a un espacio concreto y durante un periodo determinado, que deberá fijar el juez si acepta la medida. “Es ahí donde está generando los problemas”, resumió el edil. La decisión de que el Ayuntamiento se persone se adoptó en la última junta de gobierno local.

Respuesta penal

Alarcón defiende que la medida puede servir para cortar una dinámica reiterada. La idea es que, si el investigado vuelve al lugar pese a la prohibición, pueda incurrir en un quebrantamiento de la orden judicial, lo que aumentaría la respuesta penal.

El concejal comparó la fórmula con la que ya utilizan algunas empresas privadas, como supermercados, frente a personas que cometen hurtos de forma repetida. En esos casos, además de la denuncia por el hecho concreto, se solicita que el autor no pueda volver al establecimiento durante un tiempo.

Coordinación

La iniciativa se planteó en las reuniones de trabajo entre Policía Local, Guardia Civil, juzgados, Servicios Sociales y el Hospital de Torrevieja. Alarcón explicó que todas las partes han trabajado en un protocolo interno para coordinar actuaciones ante problemas recurrentes como la ocupación, la venta ambulante ilegal y situaciones con personas que puedan necesitar intervención sanitaria o social.

Ese documento, según el edil, no se ha concebido como un anuncio público, sino como una herramienta práctica para que cada administración sepa cómo actuar, qué puede pedir y con qué apoyo cuenta del resto. En ese marco se estudió la posibilidad de que la Fiscalía solicitara medidas de alejamiento y, si no lo hacía, que el Ayuntamiento se personara para pedirlas directamente.

La decana de los juzgados, indicó Alarcón, vio viable esa posibilidad con carácter general, aunque después debe analizarse cada caso concreto. En este expediente, el Ayuntamiento entiende que existe una reiteración clara: venta ilegal en el mismo punto, agresión en ese lugar, detención y regreso inmediato a la zona tras quedar en libertad.

El objetivo municipal es explorar una vía jurídica alternativa ante el escaso margen que ofrece la normativa para evitar que las mismas personas vuelvan una y otra vez a los puntos habituales de venta ilegal. La venta ilegal se sanciona habitualmente como una irregularidad administrativa por carecer de licencia, mientras que la venta de productos falsificados sí es un delito, pero hay que demostrarlo y las penas son reducidas, teniendo en cuenta la reiteración del delito.

La resolución dependerá ahora del procedimiento judicial y de si el juez acepta incluir esa orden de alejamiento. Alarcón explicó que este tipo de medidas se están adoptando, por ejemplo, con delincuentes reincidentes en hurtos en supermercados. El quebranto de la pena les expone a un riesgo penal mucho mayor que el propio hurto que comenten.