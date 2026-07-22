Con las algas al cuello en Orihuela Costa: aumentan las quejas por la acumulación de restos de posidonia

En pleno verano ya, con las playas muy concurridas, siguen sin retirarse las algas en Orihuela Costa, lo que está acarreando una avalancha de críticas en las redes sociales. Un asunto que también se ha convertido en la comidilla a pie de playa, traduciéndose en un malestar que se ha transformado en continuas quejas que los vecinos han ido trasladando al Ayuntamiento.

El mantenimiento de pasarelas, muretes, lavapiés -algunos inoperativos- y paseos playeros sigue siendo deficiente. Mientras tanto, la partida de un millón de euros aprobada en los presupuestos 2024 sigue sin ejecutarse. Pero las algas están copando la atención de residentes y visitantes esta temporada alta, cuando la población en el litoral -con unos 30.000 empadronados- concentra a unas 100.000 personas que acuden a pisos turísticos o segundas residencias.

Si no hay plan b o una medida que el Consistorio se saque de la manga, todo apunta a que esta situación podría alargarse hasta septiembre, ya que el contrato para su retirada se licitó a principios de junio, y todavía no se ha adjudicado.

La licitación para la recogida de posidonia oceánica, con un presupuesto base de licitación de 80.520 euros, tiene aún que sortear varias fases. Primero, se pide documentación a la empresa mejor valorada. Una vez validada por la Mesa de Contratación, se realiza una propuesta de adjudicación, que a su vez se deriva a Intervención. Después se fiscaliza el proceso y se adjudica mediante resolución. Es entonces cuando se abre el plazo de presentación de recurso especial, con una duración de 15 días hábiles, hasta poder firmar este contrato que incluye la recogida, retirada y transporte desde las playas del municipio hasta la planta de tratamiento. En resumen: podría esta listo, con suerte, en septiembre.

¿Cuándo se retiran?

Este servicio se suele prestar -o debería- desde Semana Santa hasta el 15 de octubre, mientras que los arribazones -acumulaciones naturales de algas, plantas marinas y otros organismos que las corrientes y los temporales arrastran hasta la orilla- se dejan el resto del año, aprovechando una menor afluencia de bañistas, porque cumplen con una función esencial: contribuyen a la protección y estabilización de las dunas costeras, reduciendo la erosión y, por tanto, la regresión del litoral. Es decir, actúan como una barrera natural que impide que el mar se siga tragando la arena de la orilla. No en vano, las praderas de posidonia oceánica son ecosistemas fundamentales para la biodiversidad marina.

La normativa prohíbe que se puedan retirar en cualquier época del año. De hecho, se precisa autorización de la Dirección General de Medio Natural y Animal, incluso tras episodios extraordinarios de fuertes temporales. Todo ello obliga a las administraciones a realizar un esfuerzo por compatibilizar la conservación costera con el disfrute de las playas, porque para los bañistas son molestas y producen malos olores, siendo continua fuente de quejas ante lo que se suele considerar como "basura".

Algas acumuladas en la playa de La Caleta en Cabo Roig / Información

En el caso oriolano esta cuestión parece haberse convertido también en un tira y afloja en el seno del bipartito, entre la Concejalía de Costa, que ostenta Vox, y los departamentos de Limpieza Viaria y RSU o Infraestructuras, en manos del PP, o de la propia empresa municipal Ecoplan, que precisamente ha incorporado cinco nuevos vehículos con el objetivo de reforzar los trabajos diarios de mantenimiento y conservación de los espacios públicos de Orihuela Costa, con una inversión de 157.200 euros, que se suman a dos medios recién incorporados: una retroexcavadora mixta y un camión de 10 toneladas equipado con volquete y grúa.

Actuaciones La empresa pública Ecoplan Servicios acaba de cumplir su primer año de actividad al frente del mantenimiento de viales y espacios públicos de Orihuela Costa. Durante este periodo ha realizado 1.015 actuaciones de las 1.310 incidencias registradas, de las que 75 fueron comunicadas directamente por los ciudadanos a través de la aplicación de Ecoplan. Entre los trabajos más destacados figuran la recuperación de las playas tras los temporales, la adecuación de los arenales para Semana Santa y la temporada estival, la mejora de diferentes calles, así como la colaboración en la organización de numerosos eventos deportivos, culturales y festivos celebrados en la costa.

En la práctica, son especialmente llamativos son los montones que se acumulan en La Caleta (Cabo Roig), donde además interfieren en la explotación del alquiler de tablas y otros servicios y en la propia ribera del mar, así como el que hay entre las playas de Aguamarina y La Glea (Campoamor).

Según el propio Ayuntamiento, el pasado mes de marzo, la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU solicitó autorización para poder retirarlos a secaderos autorizados. Se da la circunstancia la entrada en vigor del Real Decreto 191/2026, de 11 de marzo, para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en aguas marinas del Mediterráneo español que pone, más si cabe, el énfasis en su protección.

Algas acumuladas entre Aguamarina y La Glea / Información

Secaderos

En más de una ocasión, el Consistorio se ha escudado en que el apilamiento temporal de la posidonia en zonas habilitadas para su secado es una práctica autorizada y recomendada por la Dirección General de Costas, ya que permite minimizar la pérdida de arena durante los trabajos de retirada, siendo una fase necesaria del proceso para garantizar una gestión adecuada y respetuosa con las playas.

Con todo, la propia licitación del contrato, ya en junio, señalaba que esta actuación permitirá mantener las playas en las mejores condiciones durante la temporada de mayor afluencia de usuarios -sin que por el momento se haya llegado a tiempo-, garantizando al mismo tiempo una gestión respetuosa con el medio ambiente y con la conservación del litoral, desarrollándose estas labores en las once playas y calas del litoral oriolano: Punta Prima, Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada, Cala Bosque, Cala Capitán, La Caleta, Aguamarina, La Glea, Barranco Rubio y Mil Palmeras.

El mismo contrato contempla la retirada, transporte y gestión de estos restos vegetales cuando las condiciones ambientales y la afluencia de usuarios así lo requieran, estando la prestación del servicio condicionada por los episodios naturales de acumulación de posidonia provocados por los temporales marítimos. De hecho, la cuantía a retirar -y el precio- dependerá de la cantidad e intensidad de los temporales y las normativas de aplicación. Por eso, existe la posibilidad de modificación de hasta un máximo del 20 % del precio inicial del contrato.

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Así, pese a que la presencia de posidonia no significa necesariamente suciedad ni falta de mantenimiento, el debate se centra en si es necesario pasar julio y agosto con las algas al cuello o si es que el toro se les ha echado encima a quienes gestionan.