Almoradí da la bienvenida a unas fiestas de música, huerta y tradición local

Almoradí comienza a vestirse de fiesta. El encendido del alumbrado extraordinario, previsto para este jueves 23 de julio a las 22:00 horas en el recinto ferial y las calles adyacentes, marcará el primer gesto simbólico de una celebración que volverá a transformar el municipio hasta el 2 de agosto. A esa misma hora, la plaza de la Constitución acogerá la actuación de la academia Dance Factory, antesala de un calendario que combina conciertos, propuestas juveniles, actividades infantiles, deporte y las citas más arraigadas de la localidad.

El arranque oficial llegará el viernes 24 con la recogida de las Reinas y Damas salientes de 2025 y de las representantes de 2026, acompañadas por las autoridades, la Comisión de Fiestas, la Peña Huertana Los Santicos de la Piedra y la Unión Musical de Almoradí. Tras la recepción en el Ayuntamiento, la plaza de la Constitución será escenario, a las 21:30 horas, de la proclamación e imposición de bandas y del pregón de la Feria y Fiestas, a cargo de Raúl Reina Vaillo.

La proclamación de las Reinas y Damas de Honor abrirá las fiestas el 24 de julio. / INFORMACIÓN

La primera gran noche musical reunirá dos ambientes. Shaila Dúrcal actuará a las 22:30 horas en la plaza de la Constitución con un tributo a su madre, mientras que el recinto ferial recibirá desde las 23:30 horas Almoradí Sound, encabezado por La La Love You y completado por Lady Ma Belle, DJ Don Fluor y Deuve. El cartel también reserva espacio para Amistades Peligrosas y Tam Tam Go, la orquesta La Mundial y las academias locales.

El sábado 25 la fiesta mirará de lleno a sus raíces. El desfile del Bando Huertano recorrerá las calles Comunidad Valenciana y Tomás Capdepón hasta la plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la lectura del Bando de la Huerta. Después abrirá sus puertas el museo de la Peña Huertana Los Santicos de la Piedra. La jornada se cerrará con Amistades Peligrosas y Tam Tam Go, un castillo de fuegos artificiales y la verbena de La Mundial.

El Bando Huertano mantiene vivas las raíces y la identidad tradicional del municipio. / INFORMACIÓN

El domingo 26 llegará una de las principales novedades, el Summer Festival Almoradí 2026. La cita reunirá en el recinto ferial a Soge Culebra con jóvenes artistas, sesiones de DJ, batallas de freestyle y un espectáculo de motocross freestyle con pilotos de primer nivel. Ese mismo día habrá encierro infantil y, por la noche, la Coral Crevillentina actuará junto a la Unión Musical de Almoradí.

Las familias tendrán un protagonismo especial durante la semana. La plaza de la Libertad acogerá zonas infantiles con juegos de agua, animación y espectáculos, mientras que la plaza de la Constitución ofrecerá juegos tradicionales. El programa incorpora además El Lunes no se Perdona, el festival S.O.S. Color Fest y La Gran Horneta, junto con las actuaciones de las academias Manoli, A Mambo y Joseta.

El Summer Festival Almoradí apostará por la música urbana, el talento joven y el freestyle motocross. / INFORMACIÓN

La devoción a los patronos ocupará el centro de la jornada del jueves 30, con la misa y la solemne procesión en honor a San Abdón y San Senén. Esa misma noche comenzará el tramo de los Moros y Cristianos con la presentación de los cargos festeros, el pregón de José María Ferrández Ribera y la Embajada del Bando Moro, que culminará con la toma del castillo y la apertura de kábilas y cuartelillos.

Desde entonces, las calles quedarán entregadas a las comparsas, las bandas y los cargos festeros. La Entrada Mora del viernes 31 y la Entrada Cristiana del sábado 1 de agosto serán los grandes desfiles. La fiesta concluirá el domingo 2 con la Embajada del Barril y la Embajada del Bando Cristiano, que recuperará el castillo y pondrá el cierre a más de una semana de convivencia, música y tradición.

María Gómez García, Alcaldesa de Almoradí

«Almoradí celebra sus días grandes con entusiasmo, compromiso y orgullo por sus raíces»

La alcaldesa de Almoradí invita a vecinos y visitantes a disfrutar. / AXEL ALVAREZ

Almoradí se prepara para celebrar su Feria y Fiestas y los Moros y Cristianos de 2026. ¿Cómo afronta esta nueva edición y qué espera de estos días tan importantes para el municipio?

La afrontamos con muchísima ilusión, pero también con la responsabilidad que supone organizar unos días tan esperados por todos los almoradidenses. Detrás de cada acto hay meses de trabajo, coordinación y dedicación por parte de muchas personas que se esfuerzan para que todo esté preparado y las fiestas se desarrollen con normalidad. Espero que sean, sobre todo, unos días de convivencia, reencuentros y participación. Unas fiestas en las que podamos disfrutar de nuestras calles, compartir tiempo con familiares y amigos y sentirnos orgullosos de Almoradí. También deseamos que quienes nos visiten encuentren un municipio abierto, acogedor y con una gran capacidad para celebrar y mantener vivas sus tradiciones.

La programación se extiende durante varias semanas e incluye música, deporte, actividades infantiles y actos tradicionales. ¿Qué novedades o propuestas destacaría especialmente este año?

Hemos querido preparar una programación muy completa, pensada para públicos de diferentes edades. La actividad comienza a mediados de julio con los campeonatos deportivos y continúa hasta el 2 de agosto, de manera que, durante varias semanas, Almoradí contará con propuestas culturales, musicales, infantiles, deportivas y festeras. En el apartado musical destaca especialmente el concierto de La La Love You, uno de los grupos más importantes y reconocidos del panorama nacional actual. Su presencia supone una apuesta de gran nivel para las fiestas de Almoradí. Compartirá la noche de Almoradí Sound con Lady Ma Belle, DJ Don Fluor y Deuve. A esta actuación se suman otros conciertos destacados, como los de Shaila Dúrcal, Amistades Peligrosas y Tam Tam Go, además de la gran verbena de la orquesta La Mundial. También destacaría el Summer Festival Almoradí, una propuesta diferente con la que reforzamos nuestra apuesta por el talento joven y local, la música urbana y las nuevas formas de expresión artística. Contará con Soge Culebra como artista invitado, actuaciones de jóvenes intérpretes, batallas de freestyle y sesiones de DJ. Todo ello convivirá con un espectáculo de freestyle motocross protagonizado por pilotos de primer nivel, uniendo música, deporte y espectáculo en una misma jornada. Junto a estas propuestas, la programación incluye El Lunes no se Perdona, S.O.S. Color Fest, zonas infantiles con juegos de agua y animación, el encierro infantil, juegos tradicionales, actuaciones de las academias locales y el concierto conjunto de la Coral Crevillentina y la Unión Musical de Almoradí. Es una programación diversa y ambiciosa, en la que cada vecino puede encontrar una actividad con la que disfrutar.

El programa combina grandes conciertos y festivales con celebraciones muy arraigadas. ¿Cómo se consigue renovar las fiestas sin perder la esencia y las tradiciones de Almoradí?

Creo que la clave está en entender que renovar no significa sustituir nuestra identidad, sino enriquecerla. Las fiestas deben evolucionar e incorporar nuevos formatos musicales y propuestas capaces de atraer a públicos diferentes, pero siempre manteniendo aquello que nos hace reconocibles como pueblo. En Almoradí, esa esencia está representada por actos como el Bando Huertano y la lectura del Bando de la Huerta, la misa y la procesión de nuestros patronos, San Abdón y San Senén, la música de nuestras bandas y, por supuesto, los Moros y Cristianos, con sus pregones, embajadas, entradas, kábilas y cuartelillos. Podemos disfrutar de un gran festival y, al mismo tiempo, emocionarnos con una procesión, un desfile o una banda de música recorriendo nuestras calles. Esa convivencia entre lo nuevo y lo tradicional es, precisamente, una de las mayores fortalezas de nuestras fiestas.

Peñas, comparsas, asociaciones, academias, músicos y numerosos colectivos locales participan activamente en los actos. ¿Qué importancia tiene su implicación para que las fiestas sigan creciendo?

Su implicación es absolutamente fundamental. El Ayuntamiento puede coordinar, organizar y aportar los recursos necesarios, pero las fiestas cobran vida gracias a las personas que participan en ellas.Las comparsas, la Junta Central Festera, la Peña Huertana, las academias de baile, los clubes deportivos, las bandas de música, la Comisión de Fiestas y tantos otros colectivos locales aportan trabajo, creatividad y entusiasmo. Además, esa colaboración consigue que las fiestas no sean simplemente una programación ofrecida al público, sino una celebración construida entre todos. Esa es la mejor garantía para que continúen creciendo sin perder su carácter popular.

Durante estos días, Almoradí recibe a muchas personas de otros municipios. ¿Qué imagen le gustaría que se llevaran quienes visiten la localidad por primera vez?

Me gustaría que descubrieran un Almoradí alegre, seguro, dinámico y hospitalario. Un municipio que sabe organizar grandes actividades, pero que conserva la cercanía y el carácter acogedor de un pueblo en el que las personas siguen siendo lo más importante. También quisiera que conocieran nuestra riqueza cultural y festera: la tradición huertana, la devoción a los Santicos de la Piedra, la espectacularidad de los Moros y Cristianos, la calidad de nuestras agrupaciones musicales y la vitalidad de nuestras calles. Y, naturalmente, que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestro comercio, de nuestro mercado semanal de los sábados y de nuestra hostelería. Nuestro deseo es que quienes vengan por primera vez se marchen con ganas de regresar y recuerden Almoradí como un lugar donde fueron recibidos con los brazos abiertos.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos, festeros y visitantes que van a compartir estos días de celebración?

En primer lugar, quiero invitar a todos a salir a la calle, participar en los actos y disfrutar de una programación que ha sido preparada con muchísimo cariño. Deseo que vivamos estos días con alegría, respeto y responsabilidad, cuidando nuestros espacios públicos y favoreciendo la convivencia. Quiero agradecer especialmente el trabajo de la Concejalía de Fiestas y de las demás concejalías implicadas, así como el de la Comisión de Fiestas, la Junta Central Festera, las comparsas, las peñas, las asociaciones, las academias, los músicos, los trabajadores municipales, los cuerpos de seguridad y todas las personas que hacen posible esta celebración. Y a quienes nos visitan, quiero decirles que Almoradí también es su casa durante estos días. Espero que disfrutemos juntos de unas fiestas inolvidables y que volvamos a demostrar que nuestro municipio sabe celebrar, compartir y mantener vivas sus tradiciones.

Felices fiestas a todos.