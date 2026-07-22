El Ayuntamiento de Torrevieja suspende actividades al aire libre por la alerta roja de calor y prohibirá el baño en las playas si se confirman las previsiones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha anunciado con un comunicado que suspende este jueves 23 de julio las actividades al aire libre y cierra los parques y jardines por la alerta roja de temperaturas extremas en el litoral sur de Alicante, con máximas previstas de hasta 42 grados en las horas centrales del día en el interior de la Vega Baja. En el litoral se podrían alcanzar los 37 grados. La medida se adopta también ante la previsión de viento fuerte y posible granizo durante la tarde, por lo que también" se habilita la posibilidad de izar bandera roja en las playas a efectos de prohibir el baño" en el municipio.

Así desde las 0.00 horas de este jueves quedan suspendidas las actividades al aire libre en la ciudad. También se cierran parques y jardines municipales. No se podrán realizar actividades deportivas al aire libre en la Ciudad Deportiva ni en el resto de instalaciones municipales. La única excepción es la piscina exterior, que permanecerá abierta hasta las 14.30 horas.

Escuelas de verano

Las escuelas de verano, centros escolares y guarderías deberán suspender las actividades al aire libre durante la jornada. A partir de las 15.00 horas, el Ayuntamiento suspende todas las actividades en la Ciudad Deportiva y en el resto de instalaciones municipales, ante la posibilidad de que el calor extremo coincida con rachas fuertes de viento o tormentas. El transporte urbano seguirá funcionando con normalidad. El Ayuntamiento recomienda evitar la exposición continuada al sol, especialmente en las horas centrales del día, y reducir los desplazamientos que no sean necesarios.

Mayores

La alerta afecta especialmente a personas mayores, población vulnerable y personas con problemas cardiovasculares. También supone riesgo para cualquier actividad exterior durante las horas de más calor. Como en otras ocasiones de alerta por fenómenos meteorológicos, el equipo de gobierno ha difundido su alerta y las resoluciones a adoptar después de conocer las medidas adoptadas por otros ayuntamientos. Por ejemplo, el vecino de Orihuela ha prohibido el baño en las playas desde las 17 horas, cuando se espera la incidencia de reventones de calor y posibles tormentas.

Recomendaciones ante la alerta roja / INFORMACIÓN

Playas y refugios climáticos

De confirmarse estas previsiones el baño también estará prohibido en Torrevieja como prevención ante este "episodio de peligro extraordinario" por la adversa situación marítima que se pronostica especialmente durante la tarde. Las medidas decididas a través de un decreto de alcaldía han sido difundidas a las 21.30 horas. "En cualquier caso -añade la nota municipal-, se recomienda a los usuarios la retirada de sombrillas y otros enseres de playa análogos durante la tarde" del jueves.

La alerta por temperaturas de 42 grados se centra en especial en el interior de la Vega Baja. Aunque no es imposible, es improbable que el termómetro alcance ese límite en la zona litoral.

Para minimizar su incidencia en la población más vulnerable, el Ayuntamiento ha establecido "a modo de refugio climático" el Centro Cultural Virgen del Carmen, que permanecerá abierto desde las 8:30 horas de la mañana a las 21: 30 horas, y el Pabellón deportivo de La Mata, que estará abierto desde las 9:00 horas a las 22:30.