Ola de calor
El Ayuntamiento de Torrevieja suspende actividades al aire libre por la alerta roja de calor y prohibirá el baño en las playas si se confirman las previsiones
Ante la previsión de hasta 42 grados a lo largo del día y fuerte viento durante la tarde, el Ayuntamiento de Torrevieja prohíbe actividades en parques y jardines, suspende las escuelas de verano e izará la bandera roja en las playas por la tarde si se confirman las previsiones
El Ayuntamiento de Torrevieja ha anunciado con un comunicado que suspende este jueves 23 de julio las actividades al aire libre y cierra los parques y jardines por la alerta roja de temperaturas extremas en el litoral sur de Alicante, con máximas previstas de hasta 42 grados en las horas centrales del día en el interior de la Vega Baja. En el litoral se podrían alcanzar los 37 grados. La medida se adopta también ante la previsión de viento fuerte y posible granizo durante la tarde, por lo que también" se habilita la posibilidad de izar bandera roja en las playas a efectos de prohibir el baño" en el municipio.
Así desde las 0.00 horas de este jueves quedan suspendidas las actividades al aire libre en la ciudad. También se cierran parques y jardines municipales. No se podrán realizar actividades deportivas al aire libre en la Ciudad Deportiva ni en el resto de instalaciones municipales. La única excepción es la piscina exterior, que permanecerá abierta hasta las 14.30 horas.
Escuelas de verano
Las escuelas de verano, centros escolares y guarderías deberán suspender las actividades al aire libre durante la jornada. A partir de las 15.00 horas, el Ayuntamiento suspende todas las actividades en la Ciudad Deportiva y en el resto de instalaciones municipales, ante la posibilidad de que el calor extremo coincida con rachas fuertes de viento o tormentas. El transporte urbano seguirá funcionando con normalidad. El Ayuntamiento recomienda evitar la exposición continuada al sol, especialmente en las horas centrales del día, y reducir los desplazamientos que no sean necesarios.
Mayores
La alerta afecta especialmente a personas mayores, población vulnerable y personas con problemas cardiovasculares. También supone riesgo para cualquier actividad exterior durante las horas de más calor. Como en otras ocasiones de alerta por fenómenos meteorológicos, el equipo de gobierno ha difundido su alerta y las resoluciones a adoptar después de conocer las medidas adoptadas por otros ayuntamientos. Por ejemplo, el vecino de Orihuela ha prohibido el baño en las playas desde las 17 horas, cuando se espera la incidencia de reventones de calor y posibles tormentas.
Playas y refugios climáticos
De confirmarse estas previsiones el baño también estará prohibido en Torrevieja como prevención ante este "episodio de peligro extraordinario" por la adversa situación marítima que se pronostica especialmente durante la tarde. Las medidas decididas a través de un decreto de alcaldía han sido difundidas a las 21.30 horas. "En cualquier caso -añade la nota municipal-, se recomienda a los usuarios la retirada de sombrillas y otros enseres de playa análogos durante la tarde" del jueves.
La alerta por temperaturas de 42 grados se centra en especial en el interior de la Vega Baja. Aunque no es imposible, es improbable que el termómetro alcance ese límite en la zona litoral.
Para minimizar su incidencia en la población más vulnerable, el Ayuntamiento ha establecido "a modo de refugio climático" el Centro Cultural Virgen del Carmen, que permanecerá abierto desde las 8:30 horas de la mañana a las 21: 30 horas, y el Pabellón deportivo de La Mata, que estará abierto desde las 9:00 horas a las 22:30.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
- Condenada a tres años de cárcel la exedil de Los Verdes de Orihuela Martina Scheurer por amañar la adjudicación de los chiringuitos en 2014
- La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
- Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
- Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
- Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
- La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
- El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA