Este es el caché de Camela para su concierto previsto en Albatera el próximo mes de octubre

El Ayuntamiento de Albatera anunció que continúa "apostando por una programación festiva de primer nivel y anuncia la actuación de Camela, uno de los grupos más emblemáticos del panorama musical español, que actuará el próximo 3 de octubre, a las 22:30 horas, en el Auditorio Santiago Quinto del Parque de la Huerta". La apuesta tiene un coste de envergadura para un municipio de 14.000 habitantes: 68.960 euros IVA incluido, aunque la nota de prensa del equipo de gobierno en el que se anunció el concierto no incorpora este dato.

El concierto se enmarca dentro de los actos organizados con motivo de la celebración del 375 aniversario de la Virgen del Rosario, patrona de Albatera, "una efeméride muy especial que el municipio conmemorará" con una amplia programación "siendo la guinda del pastel este gran concierto".

Repertorio

Con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio repleto de éxitos que han marcado a varias generaciones, Camela llegará a Albatera para "ofrecer una noche inolvidable en la que sonarán temas tan conocidos como Lágrimas de amor, Cuando zarpa el amor o Nunca debí enamorarme", en palabras del servicio de prensa municipal.

Las entradas podrán adquirirse a través de Compralaentrada y ya están a la venta. Se pueden comprar "desde 20 euros", aunque la información sobre el precio tampoco figura en la nota municipal.

En esta ocasión el Ayuntamiento ha preferido obviar en la información pública del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, entre otros documentos del expediente, el pliego de condiciones del contrato . Una deficiencia que incumple la legislación sobre contratación. Solo figura ese precio de 68.000 -que supone el 0,5 % del presupuesto municipal anual- y la empresa adjudicataria, Zeus Tomas Producciones Artísticas. Esa omisión de información impide que se conozcan algunas características del acto, como el aforo, o si el Ayuntamiento tiene opción de recuperar inversión económica con una parte de la taquilla.

La misma empresa en la que confió la administración local para contratar un concierto de Melody, en mayo de 2025. En este tipo de contratos se escoge a las empresas que cuentan con la exclusividad de los conciertos para determinados municipios. El Ayuntamiento no puede abrir el abanico a otras mercantiles porque solo una productora cuenta con esa opción, con lo que los precios también son cerrados. A

La alcaldesa y la concejala presentan el cartel anunciador del concierto / INFORMACIÓN

Apuesta firme

La alcaldesa de Albatera, Ana Serna, destacó que este concierto «es una muestra más de la apuesta firme que realiza el Ayuntamiento por ofrecer una programación de calidad para nuestras fiestas y por seguir impulsando celebraciones que estén a la altura de una fecha tan significativa como el 375 aniversario de nuestra patrona, la Virgen del Rosario». «Queremos que Albatera siga siendo un referente en la comarca por la calidad de sus eventos y que nuestros vecinos, así como quienes nos visitan, puedan disfrutar de espectáculos de primer nivel sin salir de nuestro municipio. Camela es un grupo querido por varias generaciones y estamos convencidos de que será una noche muy especial», señaló la primera edil.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Nieto, subrayó el objetivo de que «Albatera sea un punto de encuentro para vecinos y visitantes en unas fechas tan señaladas y con actuaciones de este calibre». «El concierto de Camela será, sin duda, uno de los grandes atractivos de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Un grupo que ya es cultura de España, con un gran repertorio de éxitos y que podremos disfrutar en nuestro municipio el próximo mes de octubre», ha añadido. Con este anuncio, el Ayuntamiento de Albatera muestra su compromiso por ofrecer espectáculos de calidad para el disfrute de los albaterenses y que, además, pongan al municipio en el centro del mapa.