El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja abre la competición con coros de Letonia, Turquía, Chile y China

El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja inició este martes su fase de concurso en el Teatro Municipal con la participación de cuatro agrupaciones corales procedentes de Europa, Asia y América. La competición se prolongará durante tres veladas más antes de la clausura y la entrega de premios. La primera sesión competitiva contó con el Riga Technical University Mixed Choir «Vivere», de Letonia; Anchorus Polyphonic Choir, de Ankara; Sortilegio Vocal Ensamble, de Valparaíso; y Beijing Wuzi Riparian Choir, de Pekín. Todas las agrupaciones interpretaron la obra obligada de esta edición, Habanera de sal, compuesta por Belén Puente y Antoni Mas.

Un momento de la primera velada de competición / JOAQUIN CARRION

El coro letón fue el primero en subir al escenario y, por tanto, el primero en defender la pieza obligada ante el jurado. Cada formación completó su programa con otras dos habaneras y dos obras de polifonía de libre elección. Con esta primera velada empezó también el trabajo del jurado de la 72ª edición, presidido por Cristóbal Soler. Ruth Revert ejerce como secretaria y Antoni Mas y Selena Cancino actúan como vocales.

Cartel

La noche dejó además una mirada a la próxima edición del certamen, con la presentación del cartel de 2027. La 73ª edición se celebrará del 18 al 24 de julio y la imagen elegida evoca el antiguo muelle Mínguez desde la terraza del Casino de Torrevieja.

A la velada asistió el director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, acompañado por la vicealcaldesa Rosario Martínez. Martínez destacó el papel del certamen en la proyección turística y cultural de la Comunitat Valenciana y trasladó la voluntad del Consell de reforzar su promoción nacional e internacional.

Fase de concurso

Esta previsto que l fase de concurso continúe este miércoles, a partir de las 22.00 horas, con cuatro nuevos coros: Chamber Choir «Portland Phoenix», de Estados Unidos; Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla, de México; Mixed Choir «Viva», de Brežice, Eslovenia; y Administratio Choir, de Malang, Indonesia.

Como en el resto de veladas, la actuación podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube del Patronato del Certamen.

Actividades paralelas con conciertos en la calle y estudio de la habanera

El Patronato de Habaneras ha organizado un programa de actividades paralelas al desarrollo del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, entre las que destacan conciertos a pie de calle, danza y la XIII edición de las Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral. Estas actividades se desarrollarán hasta el sábado 25 en diferentes localizaciones, entre las que destaca la confluencia de las calles peatonales Concepción con Fotógrafos Darblade; los templos de la Inmaculada y el Sagrado Corazón de Jesús; la plaza del Embarcadero de La Mata y el propio Teatro Municipal. En el marco de las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral, el viernes 24 habrá matinal de conferencias en el ambigú del Teatro en las que intervendrán Amparo Cos, Franscico Joaquín Garres y Aurelio Martínez. Ya el sábado tendrá lugar la muestra coral y la recepción oficial a los coros participantes en el Certamen.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

20.00 h Confluencia de las calles peatonales Concepción con Fotógrafos Darblade

CORO SORTILEGIO VOCAL ENSEMBLE (CHILE)

JUEVES 23 DE JULIO

20.00 h Confluencia de las calles peatonales Concepción con Fotógrafos Darblade

El Conservatorio en Habaneras, a cargo del Conservatorio Superior Francisco Casanovas de Torrevieja

20.30 h Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción. Torrevieja

CORO DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (MÉXICO)

VIERNES 24 DE JULIO

XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE LA HABANERA Y EL CANTO CORAL

Ambigú del Teatro Municipal. Torrevieja

11.00 h PONENCIA. ‘El amor, Torrevieja y el mar en las habaneras obligadas de nuestro Certamen’

Dña. Amparo Cos Boj. Licenciada en Filología Hispánica

11:30 h PONENCIA. ‘Los sonidos de la Habanera: la Orquesta y el mundo de las bandas’

Dr. D. Francisco Joaquín Garres.

12:00 h PONENCIA. ‘El eco del mar en la gran pantalla: la habanera como latido narrativo en el séptimo arte’

Dr. D. Aurelio Martínez López. Musicólogo y compositor. Presidente Comisión Técnica-Musical del Patronato

20.00 h Confluencia de las calles peatonales Concepción con Fotógrafos Darblade

ESCUELA MUNICIPAL DE CUERDA PULSADA Y ORQUESTA DE PULSO Y PÚA 'CECILIO GALLEGO'

20.30 h Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Torrevieja

CORO JUVENIL SINFONÍA POR EL PERÚ (PERÚ)

20.30 h Plaza del Embarcadero. La Mata

CORO DE CÁMARA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

SÁBADO 25 DE JULIO

XIII JORNADAS INTERNACIONALES DE LA HABANERA Y EL CANTO CORAL

Teatro Municipal. Torrevieja

11.00 h MUESTRA CORAL a cargo de los directores y coros participantes en el Certamen.

12:30 h RECEPCIÓN OFICIAL a los coros participantes y entrega de diplomas a los finalistas.