Las fiestas de San Emigdio: el copatrón de cuyo origen Torrevieja no quiere acordarse

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra ha anticipado los actos previstos para las fiestas en honor a San Emigdio que acogerá el Parque de las Naciones desde el jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto: "Una completa programación dirigida a todos los públicos que combinará música, convivencia, propuestas infantiles y los tradicionales actos religiosos en honor al santo".

El Ayuntamiento, patrocinador imprescindible de esta celebración que, como otras del calendario festivo local, tienen carácter minoritario, se olvida en el comunicado de explicar la relación entre este santo de origen italiano y una Torrevieja que, allá por el 1802 se encomendó en cuerpo y alma al obispo y mártir de Áscoli para que alejara de estas tierras los temidos terremotos. San Emigdio fue nombrado copatrón de la población, junto a la Virgen Inmaculada Concepción, La Purísima, y lo es porque los primeros vecinos de La Mata y de Torrevieja decidieron adoptarlo como tal a raíz de los fuertes seísmos registrados en la zona en enero de aquel año, más de dos décadas antes del conocido terremoto de 1829 que arrasó la comarca y destruyó especialmente las poblaciones de Torrevieja, Guardamar, Benejúzar y Almoradí.

Fiestas pequeñas

En realidad, las fiestas dedicadas a San Emigdio han sido siempre muy discretas y cuentan con actos solo desde los años 90 del pasado siglo. Algo que contrasta con otros municipios de la Vega Baja como Catral, o Almoradí, que han hecho de la advocación a San Emigdio y del episodio del terremoto de 1829 no solo historia recordada y mantenida sin complejos, sino también reclamo turístico materializado, por ejemplo, en Almoradí con un original museo donde experimentar aquella sacudida histórica.

CARTEL FIESTAS SAN EMIGDIO 2026 / informacion

Solo la iniciativa de la Asociación Cultural Ars Creatio mantiene en Torrevieja durante el mes de marzo mediante conferencias y una ruta teatralizada donde se explican los efectos del terremoto torrevejense la memoria este aniversario casi bicentenario. Durante algunos años estas fiestas de Torrevieja se sostuvieron por el impulso de varios vecinos del barrio del Calvario, en cuya plaza todavía permanece una hornacina con una pequeña talla dedicada al santo y espaci público en el que concluye la procesión que culmina las fiestas, el 2 de agosto, y que arranca desde la ermita del Parque de las Naciones. Pero la mayor parte del programa se concentra en el Parque de las Naciones y el propio motivo de celebración se difuminó para llenar de actos de temporada alta -da igual el santo que toque- a esta zona de Torrevieja.

Durante las cuatro jornadas permanecerá abierta la "barraca de las fiestas". Este año, los beneficios obtenidos en la barra se destinarán a las cofradías de la Santa Faz y Mujer Verónica, Nuestra Señora de los Dolores, y Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio.

Procesión en honor a San Emigdio en una imagen de archivo / JOAQUIN CARRION

JUEVES, 30 DE JULIO

Las fiestas comenzarán a las 21:00 horas con la apertura de la barraca. A las 22:00 horas se celebrará un gran sorteo de regalos y, a partir de las 23:30 horas, tendrá lugar una actuación musical.

VIERNES, 31 DE JULIO

La barraca volverá a abrir sus puertas a las 21:00 horas. Una hora después, a las 22:00 horas, se celebrará un nuevo gran sorteo de regalos, que incluirá un sorteo especial a beneficio de las tres cofradías. La programación continuará a las 23:30 horas con el tributo al pop de “Femme Flow”, las reinas del pop urbano.

SÁBADO, 1 DE AGOSTO

La jornada del sábado estará especialmente dedicada a las familias. A las 19:00 horas se abrirá la barraca y dará comienzo una tarde infantil, con merienda gratuita y una actuación destinada a los más pequeños. A las 22:00 horas se celebrará el gran sorteo de regalos, con otro sorteo especial a beneficio de las tres cofradías. La noche finalizará, a partir de las 23:30 horas, con una verbena popular a cargo de “Serendipity”, que ofrecerá un repertorio con éxitos musicales de todos los tiempos.

DOMINGO, 2 DE AGOSTO

El último día de las fiestas estará dedicado a los actos religiosos en honor a San Emigdio. A las 20:00 horas se celebrará la eucaristía en el Parque de las Naciones. A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión hasta la plaza del Calvario y el posterior regreso a la ermita. Las Fiestas de San Emigdio 2026 concluirán con el tradicional castillo de fuegos artificiales.