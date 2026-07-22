Orihuela Costa está que arde: los vecinos convocan una protesta por la falta de accesibilidad a la playa Barranco Rubio y otras deficiencias en limpieza y basuras

Orihuela Costa está que arde. Más allá de por los incendios que se concatenan desde 2023 y amén de las sucesivas olas de calor, por las quejas se acumulan desde varios frentes. Tan en ebullición que se avecina una oleada de protestas. La primera el próximo sábado a las 12 horas en la calle Calderón de la Barca, frente al edificio Miraver, en la Dehesa de Campoamor, una concentración "por una playa accesible", por la inaccesibilidad a la playa de Barranco Rubio, limitada para las personas mayores y de movilidad reducida, al igual que ocurre en la de Punta Prima, como consecuencia de que los ascensores están fuera de servicio después de que hace dos años los presupuestos incluyeran una partida de 250.000 euros para la compra e instalación de tres nuevos elevadores.

La convocatoria la ha realizado la Asociación de Vecinos y Asociaciones Dehesa de Campoamor (AVA), una organización que, a diferencia de un litoral donde hay una fuerte movilización vecinal, hasta ahora no ha sido especialmente crítica con el bipartito de PP y Vox, lo que evidencia que los ánimos están caldeados y da cuenta del nivel de hartazgo ante una dejadez de décadas.

Es una muestra de un creciente malestar en un litoral que hierve ante la falta de servicios. "A pesar de un trabajo constante e incansable por parte de nuestra junta directiva, seguimos con uno de los ascensores de acceso inoperativo y el otro con averías constantes y un servicio de lanzadera alternativo que ha funcionado mal y de forma intermitente durante los últimos años", manifiesta AVA en su llamamiento a los vecinos. Además, añade, está "impracticable, con arena húmeda y malos olores, que dejan irreconocible la playa que siempre hemos conocido".

Las algas se acumulan en las playas de Orihuela Costa y la maleza en la pinada de Campoamor / Información

En concreto, el Ayuntamiento licitó a principios de este mes el servicio de lanzadera por 27.718 euros, que estaba previsto que entrara en vigor desde el 1 de julio, con un vehículo y conductor destinado al traslado de usuarios entre las calles Lope de Vega y Calderón de la Barca con destino a Barranco Rubio, con la paradoja de que esta playa dispone de servicios específicos de atención y baño adaptado para usuarios con discapacidad, pero no hay acceso real al arenal.

Esta iniciativa se puso en marcha como alternativa a uno de los dos ascensores del edificio Miraver, principal acceso de bañistas, que está fuera de servicio desde 2023. Tras las múltiples quejas, el verano siguiente se barajó la posibilidad de un contrato menor de reparación con un importe de 17.537 euros, pero finalmente la Concejalía de Costa habilitó esta solución "provisional", con un coste de 6.534 euros durante un mes -a 180 euros por día-, que repitió en 2025.

El edificio privado Miraver, que data de 1966, dispone de dos elevadores. Los gastos de mantenimiento los paga el Ayuntamiento, pero no son de su propiedad. Solo uno de ellos está operativo, mientras que el otro está por cuarto verano sin funcionar.

Cuando se adjudique, el servicio de lanzadera se prestará hasta el 15 de septiembre con carácter diario, incluidos sábados, domingos y festivos, con una duración máxima de 5 horas, en horario de 10 a 15 horas.

Otras reivindicaciones

"Valoraremos futuras convocatorias con motivo de otras importantes reivindicaciones, que continúan sin atenderse, a pesar de nuestras continuas reclamaciones", advierte la asociación, que destaca el mantenimiento de la pinada de Campoamor. Junto a las viviendas hay brozas, ramas caídas y pinocha, que suponen un riesgo de incendio.

También la limpieza de la rambla del río Nacimiento, donde hay viviendas adyacentes, con peligro en periodos de sequía (por incendio) o de grandes lluvias por inundaciones (dana), sin olvidar que acarrea un problema de insalubridad debido a las aguas estancadas, proliferación de insectos, malos olores, etc.

Por último, señalan que "bien entrado el verano, seguimos constatando la alarmante falta de la recogida completa diaria de las basuras", así como falta de limpieza en sus alrededores.

Contenedores rotos en una calle del litoral, una imagen que se repite en otros puntos / Información

Son las mismas mejoras que reclamó en un escrito la Asociación de Vecinos "Costa Campoamor" el pasado 24 de junio al concejal de Costa, Manuel Mestre, solicitando una reunión urgente -que se ha producido este lunes- para trasladarle las principales reivindicaciones de los residentes por las numerosas deficiencias existentes en materia de infraestructuras, mantenimiento y prestación de servicios públicos.

En este sentido, esta asociación recalca que "la pinada de Campoamor está en una situación lamentable", recordando que ya en septiembre, febrero y abril se trasladó al Consistorio. Ahora la repuesta ha sido que en verano no se puede intervenir por el riesgo de incendios al retirar la maleza y árboles caídos, con la promesa de que se actuará en septiembre.