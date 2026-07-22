Meteorología
Orihuela decreta el cierre de instalaciones y prohíbe el baño en las playas ante el aviso rojo
El Ayuntamiento activa un dispositivo especial por temperaturas extremas con medidas a lo largo de este jueves, y se retrasa la Retreta una hora
El Ayuntamiento de Orihuela ha activado un dispositivo especial de prevención y coordinación ante el aviso de nivel rojo por temperaturas máximas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la jornada del jueves, que afecta al litoral sur de Alicante. Según las previsiones meteorológicas, se podrán alcanzar 42 grados durante las horas centrales del día. Asimismo, estos valores podrán ir acompañados de tormentas asociadas a rachas muy fuertes de viento de hasta 100 km/h, que podrán producirse durante la segunda mitad de la jornada.
Ante esta situación, se ha acordado la adopción de una serie de medidas.
A partir de las 14 horas:
-Suspensión de las actividades deportivas.
-Cierre de las instalaciones deportivas municipales.
-Cierre de los parques municipales.
-Cierre de las piscinas municipales exteriores.
De 14 a 20 horas:
-Suspensión de todos los actos y actividades previstos al aire libre.
A partir de las 17 horas:
-Izado de la bandera roja y prohibición del baño en todas las playas del municipio.
Durante toda la jornada se suspende el servicio de regulación de estacionamiento ORA.
Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos: se retrasa el desfile de la Gran Retreta Festera, que dará comienzo a las 22 horas.
Asimismo, se recomienda a la población evitar la exposición directa al sol y las actividades al aire libre entre las 12 y las 19 horas; permanecer en lugares frescos y bien ventilados; beber agua con frecuencia y mantener una correcta hidratación; evitar el consumo de bebidas alcohólicas; utilizar ropa ligera y protección frente a las radiaciones solares; realizar comidas ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales; prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas; comprobar que no permanezcan personas ni mascotas en el interior de los vehículos estacionados; evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio; no transitar por zonas arboladas ni próximas a obras de construcción; recoger toldos y retirar cualquier objeto que pueda desprenderse de balcones y ventanas y mantener puertas y ventanas cerradas.
El Ayuntamiento de Orihuela mantendrá activo durante toda la jornada el dispositivo especial de prevención y coordinación, con el fin de atender cualquier incidencia que pudiera producirse. Se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de emergencia, debe contactar inmediatamente con el teléfono 112.
Ante este fenómeno meteorológico, el Consistorio ha reforzado los efectivos de los distintos servicios municipales. Permanecerán operativos durante toda la jornada los servicios municipales, las brigadas municipales, Protección Civil, Emergencias, Seguridad Ciudadana, Policía Local, así como las empresas públicas que operan en la Costa, con el fin de ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia que pudiera producirse. Asimismo, se mantiene constituida la Comisión de Seguimiento para coordinar el dispositivo especial y se continuará informando a la ciudadanía mediante la difusión de avisos y recomendaciones a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
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