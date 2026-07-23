El alcalde de Callosa de Segura deja fuera de la junta de gobierno a los dos ediles que avalaron la moción de censura

El alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco, ha dictado un decreto por el que nombra a los tenientes de Alcaldía y constituye la junta de gobierno local, después de que la semana pasara designara a los concejales de la nueva Corporación.

En concreto, el regidor ha nombrado a cuatro tenientes de alcalde que son, por orden, Inmaculada Cascales, Rocío Cuadrado, Antonio Vicente Ballester y Rubén Grau -todos ellos del PP-. A su vez, conforma el órgano colegiado y ejecutivo del Ayuntamiento, que estará presidido por Franco y como vocales tendrá a los cuatro tenientes de Alcaldía, dejando fuera a los concejales que firmaron junto al PP la moción de censura que acabó aprobándose en un pleno extraordinario el 25 de junio, devolviendo así el bastón de mando a los populares tras desalojar del poder a un equipo de gobierno de PSOE y EUUP que se había quedado en minoría con la salida de UCIN.

Juan Antonio Franco, alcalde de Callosa de Segura / Héctor Fuentes

Fue poco después de romperse el pacto cuando el edil José Antonio Illán abandonó las filas del partido de los independientes para pasar a ser concejal no adscrito, firmando después la moción de censura. Por su condición de no adscrito, no puede ser nombrado concejal con competencias delegadas ni formar parte de la junta local de gobierno, en la que tampoco figura -para cierta sorpresa- Rosario Pilar Griñán, de Vox, que también avaló la moción y finalmente se hizo con la Concejalía de Servicios Sociales y Tercera Edad, mientras que los seis concejales populares se repartieron el resto de áreas.

José Antonio Illán, concejal no adscrito / Héctor Fuentes

La portavoz del grupo, Cascales, ostenta Contratación, Medio Ambiente y Sanidad; Cuadrado, Seguridad Ciudadana, Servicios Jurídicos y Urbanismo; Grau, Servicios Municipales, Obras, Formación, Empleo, Empresa y Modernización; Ballester, Personal, Deportes y Cultura, Museo y Patrimonio; Estefanía Manresa, Turismo, Comercio, Barrios y Agricultura y Protección animal, y María Redondo, Educación, Fiestas, Infancia, Juventud e Igualdad y Protección Civil.

Este órgano colegiado, con base en la normativa, está presidido por el alcalde y compuesto por un número de concejales designados libremente por él -no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, encargándose de colaborar en la dirección política del municipio y de agilizar la gestión administrativa, como la aprobación de licencias, contratos y proyectos de obras.

Rosario Pilar Griñán, edil de Vox / Héctor Fuentes

En materia de Urbanismo y Servicios, tiene competencias para someter a información pública y aprobar los instrumentos de ordenación urbanística, proyectos de urbanización, resolución de licencias urbanísticas y ambientales y emisión de informes de instalación de actividades, así como expedientes de sanción y disciplina urbanística y vados permanentes.

Excepto los contratos menores, que son competencia de los concejales delegados, la junta de gobierno ostenta las facultades del órgano de contratación en los expedientes que sean competencia de la Alcaldía cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, ni la cuantía de seis millones de euros.

Las imágenes de la moción de censura en Callosa de Segura / Héctor Fuentes

También le corresponde, entre otras cuestiones, la autorización de actividades deportivas, lúdicas, festivas y sociales que afecten a la vía pública, salvo aquellas cuyo único trámite consista en informe de policía y resolución, que se resolverán por decreto de Alcaldía.

La junta de gobierno local de Callosa de Segura celebrará una sesión ordinaria todos los miércoles a las 9 horas.