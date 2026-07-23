Eneas se perfila como adjudicataria de la construcción del nuevo depósito subterráneo de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en Vistabella por 16,4 millones

La mesa de Contratación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha declarado como mejor oferta calidad-precio la presentada por Eneas Servicios Integrales SA para construir el nuevo depósito subterráneo de regulación de los aportes de la desaladora de Torrevieja en el paraje de Vistabella, en Jacarilla. La propuesta asciende a 13.619.012 euros sin IVA, lo que supone una baja del 15,68% sobre el presupuesto de licitación. Con el 21% de IVA, el importe se eleva a 16.479.005 euros. El contrato partía de un presupuesto base de 19.544.162 euros con IVA. Se trata de la inversión más relevante destinada a infraestructuras de la Mancomunidad en sus presupuestos de 2026.

La obra tiene como objetivo aumentar la capacidad de regulación del centro de reparto de Vistabella (Jacarilla), que ya cuenta con otro depósito subterráneo casi idéntico al que se va a construir, y poder distribuir con mayor garantía los caudales procedentes de la desaladora de Torrevieja. Además se contará con seguridad de abastecimiento para los 35 municipios del centro y sur de la provincia y el 42% de su población que beben de la Mancomunidad, entre ellos Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela y dotar en caso de urgencia a la ciudad de Murcia. El proyecto incluye como actuación principal el nuevo depósito semienterrado de 65.000 metros cúbicos, construido en hormigón armado y dividido en dos vasos, junto al ya existente.

La infraestructura se plantea como "una pieza clave" para reforzar el sistema de abastecimiento en un escenario de mayor dependencia del agua desalada frente a los posibles recortes de aportaciones del trasvase, que llegan al cercano embalse de La Pedrera. El informe de viabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica señala que, en situaciones de sequía, la desaladora de Torrevieja potencialmente estará en disposición de aportar grandes volúmenes al Centro de Reparto de Vistabella y que, con las instalaciones actuales, la garantía de suministro es de “pocas horas”. En concreto diez horas, según especifica el pliego de condiciones.

Más infraestructuras

El proyecto no se limita al vaso de almacenamiento, sino que también contempla las conexiones con las conducciones de entrada del depósito existente, tuberías de salida, casetas de valvulería, un caudalímetro, obras eléctricas, urbanización del recinto y una conducción de aliviadero de 830 metros hasta la rambla de Estrecho. La licitación está cofinanciada con fondos Feder y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

El depósito es de respaldo y seguridad. Por una parte, el suministro de agua para consumo humano y urbano es prioritario en las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura y se espera, que al margen de los recortes para uso agrícola, se mantenga el envío anual de en torno a los cien hectómetros anuales -en torno al 35 % del total que abastece la MCT-, que solo fallaría en caso de cierre del acueducto. Sin embargo, la posibilidad de que el trasvase quede en nivel 4, sin posibilidad de trasvasar ni un metro cúbico de agua se dará con más probabilidades si se aplican las nuevas normas de explotación. En segundo lugar, con unas condiciones hidrológicas normales la planta desaladora de Torrevieja dedica más del 90% de su producción al riego agrícola y cuando su ampliación hasta los 120 hectómetros sea una realidad a principios de 2027, solo 20 de los 120 hectómetros de desalados anualmente se destinarán al suministro de "boca".

Los datos del nuevo depósito / información

Temeraria

La oferta más barata fue la de Orthem, con 13.044.517,22 euros sin IVA y una baja del 19,24%, pero quedó marcada por los técnicos como anormal o desproporcionada porque estaba por debajo del límite fijado en el expediente, situado en 13.074.651,89 euros. La Mesa le pidió que justificara cómo podía ejecutar la obra por ese precio. Según el informe, la empresa se ratificó en el importe y en la viabilidad de su propuesta, pero no presentó una justificación concreta. Los técnicos concluyeron que Orthem no explicó el ahorro, las soluciones técnicas, las condiciones favorables, la innovación de la propuesta ni el cumplimiento de obligaciones laborales, sociales, medioambientales o de subcontratación y apartaron a la firma del concurso.

No es la más económica

La mejor puntuación final no fue para la oferta válida más barata, que correspondió a CHM Obras e Infraestructuras, sino para Eneas. CHM obtuvo la máxima valoración en los criterios automáticos, pero Eneas logró la mejor nota técnica, 92 puntos, y acabó primera en la clasificación global con 89,85 puntos, por delante de CHM, que obtuvo 87,50, y de la UTE Construcciones Alpi-Aguas, Caminos y Puentes, con 86,33.

Eneas Servicios Integrales SA es una empresa con perfil de contratista de obra pública, especialmente vinculada a la obra civil, hidráulica y medioambiental. En su propia descripción corporativa se presenta como una firma dedicada a la obra civil y pública, obra medioambiental, obra hidráulica, mantenimiento, rehabilitación energética, demoliciones, restauración de patrimonio, obra subterránea, infraestructuras civiles y recuperación de espacios naturales. En contratación pública aparece como una empresa con trayectoria: Gobierto Contratación le atribuye 156 adjudicaciones por 57,59 millones de euros en los últimos años. La mayor parte de esos contratos se concentran en construcción, que supone el 88,7% de las categorías adjudicadas recogidas por esa plataforma.

Sala de control de la potabilizadora de La Pedrera / información

A la fase económica llegaron, según la relación del expediente, 16 licitadores: Sacyr Construcción; la UTE Etosa Obras y Servicios Building-Pavasal Empresa Constructora; la UTE Torrescámara y Cía de Obras-Ocide Construcción; Ferrovial Construcción; Obrascon Huarte Lain; la UTE Arpo Empresa Constructora-Copisa Constructora Pirenaica-Copisa Infraestructures; FCC Construcción; Eneas Servicios Integrales; la UTE Eiffage Infraestructuras-González Soto; Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales; Vías y Construcciones; CHM Obras e Infraestructuras; la UTE Alcudia Servicios y Obras-ACSA Obras e Infraestructuras-Intagua Obras Públicas; la UTE Adiante Infraestructuras-Servicios Técnicos Napal-Joaquín Pérez Arroyo; la UTE Construcciones Alpi-Aguas, Caminos y Puentes; y la UTE Cox Water-Vilor Infraestructuras.