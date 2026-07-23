Orihuela habilita tres refugios climáticos ante el aviso rojo por calor extremo

El Ayuntamiento de Orihuela ha activado un dispositivo especial de prevención y protección ante el aviso rojo por temperaturas extremas emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), reforzando las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de la ciudadanía. Entre ellas, destaca la habilitación de tres refugios climáticos, espacios municipales climatizados destinados a ofrecer un lugar seguro a las personas que necesiten resguardarse del calor durante las horas de mayor riesgo.

Los refugios climáticos permanecerán abiertos de 11 a 20 horas, de forma ininterrumpida, y estarán ubicados en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner, el edificio de La Lonja y el Centro Cívico Alameda del Mar del litoral.

Estos espacios están especialmente dirigidos a personas mayores, menores, personas con enfermedades crónicas, personas vulnerables y, en general, a cualquier vecino o visitante que necesite protegerse de las elevadas temperaturas previstas durante la jornada.

Medidas adoptadas por calor extremo / Información

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, hace un llamamiento a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de autoprotección, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos y bien ventilados, utilizando ropa ligera y prestando especial atención a las personas mayores, dependientes o que vivan solas.

Medidas decretadas

El concejal de Emergencias, Víctor Valverde recuerda que, además de la habilitación de estos tres refugios climáticos, durante la jornada permanecerán activadas las actuaciones previstas dentro del dispositivo especial. Ante las posibles tormentas asociadas a rachas muy fuertes de viento, se procederá al cierre de las instalaciones deportivas municipales, parques y piscinas exteriores, así como a la suspensión de las actividades deportivas. Por otro lado, debido al episodio de calor extremo, quedarán suspendidos todos los actos y actividades al aire libre entre las 14 y las 20 horas. Además, a partir de las 17 horas se izará la bandera roja en todas las playas, quedando prohibido el baño, se suspenderá el servicio ORA durante toda la jornada y la Gran Retreta Festera retrasará su inicio a las 22 horas.

Recomendaciones a la población / Información

Asimismo, Valverde ha señalado que "el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo especial con la participación de los distintos servicios municipales". Durante toda la jornada permanecerán operativos Policía Local, Protección Civil, Emergencias, las brigadas municipales y el resto de los servicios municipales, así como las empresas públicas que prestan servicio en Orihuela Costa, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia que pudiera producirse. Del mismo modo, se mantiene constituida la Comisión de Seguimiento, que coordinará de forma permanente todas las actuaciones previstas durante este episodio meteorológico.

El Consistorio continuará informando de la evolución de la situación a través de sus canales oficiales y recuerda que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe llamar al 112.