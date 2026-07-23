El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso

La empresa titular del restaurante situado en el paseo marítimo con la calle del Mar ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Torrevieja de denegar la autorización de la terraza situada en la calle del Mar y ordenar la retirada inmediata de los elementos instalados, según informó el portavoz de la junta de gobierno y concejal de Vía Pública, Federico Alarcón. Según la información pública de la acción judicial a la empresa ha reclamado una medida cautelar para suspender la ejecución del decreto municipal, lo que, si se acepta, le permitiría mantener la terraza mientras se resuelve el procedimiento.

La mercantil sostiene que las resoluciones son nulas o anulables por defectos de tramitación, pero sobre todo porque defiende que la instalación no es una construcción fija, sino una terraza desmontable que lleva más de dos décadas autorizándose y pagando tasas municipales. De la novedad sobre la acción judicial dio cuenta el concejal Alarcón porque la junta de gobierno aprobó la personación de la administración local para defender los expedientes de infracción y rechazar las medidas cautelares.

El recurso del conocido restaurante se dirige contra el decreto municipal, que como recogió INFORMACIÓN, desestimó la solicitud de autorización para ocupar la vía pública con mobiliario de terraza en la calle del Mar, y contra la resolución posterior que rechazó el recurso de reposición de la empresa. Esa resolución confirmó también por parte municipal "la obligación de retirar de forma inmediata” los elementos de ocupación instalados en la vía pública.

El Ayuntamiento basa su decisión en informes técnicos desfavorables sobre la terraza de la calle del Mar. Esos informes consideran que la estructura no es autorizable por incumplir el Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad en caso de incendio en inspecciones realizadas después de las reiteradas denuncias realizadas por los vecinos, que advierten de la supuesta peligrosidad de la terraza en caso de emergencia, al ocupar la mayor parte de la bocacalle con el paseo marítimo. Además, el Consistorio menciona la existencia de un procedimiento de infracción urbanística iniciado el 21 de enero de 2026 y sostiene que la ocupación del dominio público sin autorización afecta al uso común del espacio público y a las condiciones de seguridad.

La pérgola de la polémica en la calle del Mar con el paseo marítimo / INFORMACIÓN

Una terraza de hace 20 años y desmontable

La empresa, que regenta uno de los restaurantes pizzería más conocidos de Torrevieja, rechaza ese planteamiento. Afirma que el recurso de reposición previo a la acción judicial que el expediente se ha tramitado sin que se le diera traslado previo de los informes y decretos que sirven de base a la resolución, por lo que, según sostiene, no pudo examinar toda la documentación ni presentar alegaciones antes de que se adoptara la decisión. También denuncia que se han abierto tres expedientes distintos sobre el mismo asunto, en departamentos diferentes, y que en unos aparecen como interesadas Palermo 2003 S.L., que es la propietaria del restaurante, y la propietaria del inmueble, mientras que en otros no.

Pero el argumento de fondo para solicitar la medida cautelar con la continuidad de la actividad y la instalación es que la terraza de la calle del Mar, según la empresa, no es fija, sino desmontable. El restaurante sostiene que nunca ha tenido allí una instalación permanente, sino una estructura provisional, ensamblada o atornillada, sin cimentación, que se ha ido renovando -y según reconoce ampliando- y se ha ido autorizando durante años. La mercantil asegura que esa misma consideración de instalación desmontable fue la que se tuvo en cuenta durante más de veinte años para conceder la ocupación de vía pública.

Trayectoria

El recurso subraya que el restaurante tiene más de treinta años de actividad y que la terraza de la calle del Mar se viene solicitando, autorizando y abonando desde hace más de dos décadas. Según la cronología que aporta la empresa, en 2005 se instaló en esa zona una terraza con toldos laterales, techo y cristalera frontal; entre 2005 y 2019 se pidió autorización trimestralmente, con inspecciones municipales, hasta llegar en algunos periodos a unos 90 metros cuadrados; y en 2020 se sustituyeron materiales, pero manteniendo, según la empresa, la misma ubicación y dimensiones.

Las quejas vecinales aparecen situadas en 2020. El escrito indica que ese año se sustituyó el cerramiento anterior por cristales plegables retráctiles y se añadió una cubierta de panel sándwich para mejorar el aislamiento térmico y acústico y evitar ruidos que, según la empresa, se filtraban antes por las lonas del toldo. También recoge que en septiembre de 2020, a raíz de una queja vecinal por la pérgola, el servicio municipal de Ocupación de Vía Pública pidió documentación adicional: memoria técnica, memoria eléctrica y plano actualizado. La empresa afirma que presentó esa documentación y que desde entonces la ocupación se ha seguido solicitando, abonando y aprobando trimestralmente, con inspecciones anuales sin nuevos requerimientos hasta la última notificación.

La empresa niega además que haya manipulado o falseado documentación, como se recoge en el informe municipal citado en el recurso, que es algo que llega a mantener uno de los informes técnicos municipales. La empresa sostiene que el técnico municipal habría partido de planos de 2016 y no habría tenido en cuenta la documentación presentada en 2020, cuando se aportaron la memoria de la pérgola, la memoria eléctrica y el plano actualizado. Según el restaurante, los planos y memorias actuales coinciden con lo presentado entonces.

Plegarse a la nueva ordenanza

La mercantil también invoca la situación de la normativa municipal. Recuerda que la ordenanza vigente de ocupación de vía pública es la aprobada definitivamente en 2014 -una normativa local muy permisiva tras un periodo en el que la Policía Local puso docenas de multas a los hosteleros por el descontrol en la ocupación de vía pública- y sostiene que no puede aplicarse una futura regulación que aún no está aprobada. El escrito señala que en noviembre de 2019 la empresa consultó en el Ayuntamiento si estaba prevista una modificación de la ordenanza antes de acometer la inversión de la pérgola, y que se le indicó que esa modificación se preveía, aunque no llegó a aprobarse. La empresa añade que, si durante la tramitación del recurso se aprobara una nueva ordenanza, se adaptaría a ella.

D. Pamies

La petición cautelar se apoya en los perjuicios que, según el restaurante, causaría retirar la terraza antes de que el juzgado resuelva. La empresa afirma que la retirada en plena temporada estival le privaría de actividad en una zona principal de Torrevieja, en el Paseo Juan Aparicio y la calle del Mar, y le ocasionaría pérdidas de ingresos, clientela y dificultades para atender obligaciones laborales. También ofrece una caución de 26.932,50 euros, equivalente al coste de retirada de la terraza que figura en el expediente, si el tribunal la considera necesaria. En su recurso, pide que se anulen las resoluciones municipales, que se archive el expediente o se retrotraigan las actuaciones al momento en que, según la empresa, se cometieron los defectos de tramitación. Subsidiariamente, solicita que se reconozca su derecho a obtener la autorización o renovación de la ocupación de vía pública para la terraza de la calle del Mar. De momento, parece que va a salvar la temporada de verano.