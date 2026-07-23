Cerreteras
Un trayecto abrasador hasta el Hospital Vega Baja de Orihuela: de alameda a cemento y asfalto
La actuación de un millón de euros por parte de la Generalitat acaba arrancando todos los árboles de la CV-91 entre la ITV de San Bartolomé y la rotonda del centro hospitalario
Lo que iba a implicar "alguna tala puntual", según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, se ha traducido casi dos meses después en que se ha arrancado todo el arbolado de la CV-91, a un lado y el otro, desde la rotonda de la ITV de San Bartolomé hasta la rotonda del Hospital Vega Baja, dentro de las obras que comenzaron a principios de junio para reformar los accesos al Hospital Vega Baja de Orihuela con una inversión por parte de la Generalitat de más de un millón de euros.
Lo que se conocía como "alameda", precisamete por ser un vial lineal con árboles de sombra, ha quedado como un paisaje irreconocible. La polémica ya surgió pocos días después de que se iniciara la actuación, cuando se comenzó una tala indiscriminada que ha podido acabar fácilmente con unos 40 ejemplares. Ahora la crítica ha pasado también a ser consternación en la comarca, dejando una imagen desoladora.
"De pulmón verde a cemento y asfalto", lamentan algunos, precisamente en unas semanas que se han ido sucediendo olas de calor y cuando el propio municipio, al igual que todo el sur de la provincia, ha tenido que decretar medidas especiales ante el aviso rojo de la Aemet por temperaturas extremas y posibilidad de tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento.
Un tránsito abrasador y sin sombras que muchos realizan a pie hasta el hospital comarcal, sin olvidar que es justo donde se ubica uno de los dos aparcamientos habilitados provisionalmente por las obras de ampliación del centro hospitalario.
Quedan aún en pie -por el momento- los árboles que jalonan la carretera desde el hospital hasta la entrada de San Bartolomé, un tramo en el que se actuará en una segunda fase. El plazo previsto para toda la intervención es de seis meses, incluyendo acondicionar los itinerarios peatonales mediante la ampliación de las aceras, que alcanzarán hasta tres metros de anchura en los tramos con más tránsito, y se habilitarán nuevos pasos de peatones para la conexión entre las zonas de aparcamiento y el hospital.
Asimismo, se contempla la creación de dársenas para autobuses, de manera que las operaciones de subida y bajada de viajeros puedan realizarse sin interferir en la circulación. Además, se instalarán nuevas marquesinas para mejorar la comodidad de los usuarios del transporte público.
Hay que recordar que una queja recurrente hasta el momento entre los usuarios que van a pie o en autobús es la falta de sombra, sin un espacio adecuado para la espera, a pleno rayo de sol y en el margen de la carretera.
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