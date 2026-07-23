La UA recibe apoyo de la Fundación Rotaria en su investigación de la capacidad anticancerígena de los organismos extremófilos de las lagunas de Torrevieja y La Mata

La Universidad de Alicante y la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles (FHRE) refuerzan su colaboración institucional con la firma de un acuerdo de mecenazgo para la línea de investigación de la UA sobre “aprovechamiento de los microrganismos extremófilos, en concreto, las arqueas halofílicas, uno de los pocos capaces de habitar en entornos hipersalinos como las lagunas de La Mata y Torrevieja y "de sus moléculas”, con vistas a su aplicación como productos anticancerígenos. Se trata de un entorno natural singular cuyas condiciones extremas, en especial las que se presentan en la laguna de Torrevieja -también conocida ahora como laguna rosa- y que favorecen la existencia de especies con propiedades bioquímicas de gran interés científico y aplicado.

El grupo de investigación de Bioquímica Aplicada de la Universidad de Alicante en colaboración con investigadores del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante (HGUDB) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) ya identificaron en 2023 la capacidad anticancerígena de un pigmento presente en otras de las salinas de la provincia, la de Santa Pola. Este pigmento lo producen ciertos microorganismos, las ‘arqueas halofílicas’, con el fin de protegerse del sol y su capacidad antitumoral ha sido ensayada en varios tipos de cáncer de mama. Rosa María Martínez , catedrática de Bioquímica y Biología molecular publicó estos hallazgos en la prestigiosa revista de Nature Scientific Report , se inició con el desarrollo de la tesis doctoral de Micaela Giani. En ella, la ya doctora demostró a través de ensayos ‘in vitro’ la actividad antioxidante del pigmento y su efecto en enzimas (biocatalizadores) que están implicadas en patologías como la diabetes o el síndrome metabólico. Estos microorganismos sintetizan unos pigmentos carotenoides C 50 raros llamado bacteriorruberina (BR) y sus derivados monoanhidrobacterioruberina (MABR) y bisanhidrobacterioruberina (BABR).

Laguna de Torrevieja / Joaquín carrión

Bioquímica y Biología

El acuerdo se enmarca en el convenio vigente entre la UA y el Ayuntamiento de Torrevieja para este proyecto de investigación. La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la UA, Rosa María Martínez Espinosa, también vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la UA, lidera esta línea de investigación.

Representantes de la UA, FHRE y el Ayuntamiento de Torrevieja se han dado cita en Club Náutico de Torrevieja, donde han firmado el acuerdo con el que la Fundación Humanitaria de los Rotarios se adhiere como mecenas del proyecto de investigación.

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Concretamente, el acuerdo ha sido rubricado por la catedrática Rosa M.ª Martínez y por Maribel Robles Lucas, presidenta de Rotary Club Torrevieja del año 2025/2026 y Mari Ángeles Pérez Sáez, delegada de la gobernadora del distrito 2023, Carmen Andreu López, del año 2025/2026. Con esta colaboración, la FHRE reafirma su compromiso con el fomento de la investigación científica y su vinculación con el territorio, apoyando proyectos que contribuyen tanto al avance del conocimiento como a la puesta en valor del patrimonio natural de las salinas de Torrevieja y La Mata.

Sin convocatoria

El acto contó también con la asistencia, por parte de la FHRE, de Ekaterina Lazareva, presidenta del Comité para la Fundación del año 2025-2026 y el actual presidente del Club Rotary de Torrevieja, Sergio Sáez. Por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, acudieron Rosario Martínez Chazarra, vice alcaldesa, y Ricardo Recuero, concejal de Educación y Universidades, y por parte de la Universidad de Alicante, acompañaron a la catedrática Rosa M.ª Martínez, Larissa Timofeeva, directora del Secretariado de Extensión Universitaria, Jesús Segarra, director de la sede de la UA en Torrevieja, y María Vilaplana y Virginia Aceituno, directora y subdirectora de la Unidad de Comunicación de la UA, respectivamente.

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Los protagonistas de la comparecencia no convocaron a los medios de comunicación para presentar este acuerdo, del que se facilitaron imágenes posteriores.