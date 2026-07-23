Torrevieja
La Universidad de Alicante y Torrevieja lanzan un curso para aprovechar smartphones y redes sociales
La formación para mayores de cincuenta años será la primera organizada por la UA en la nueva sede universitaria que se inaugura en septiembre
La Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Torrevieja han anunciado la primera formación que se impartirá en la nueva Sede Universitaria de Torrevieja, cuya inauguración oficial se prevé para principios de septiembre. Se trata del curso práctico “Aprovecha tu smartphone, tablet y redes sociales” que se desarrollará en septiembre, a través de la Universidad Permanente de la UA y las concejalías de Universidades, Innovación, Gente mayor y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Torrevieja, y organizado por la Sede de la UA en Torrevieja.
Sede universitaria
Así lo han anunciado universidad y ayuntamiento en una presentación conjunta que tuvo lugar en el Club Náutico de Torrevieja, con la asistencia de Larissa Timofeeva, directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, Ricardo Recuero, concejal de Universidades, y Jesús Segarra, director de la Sede de la UA en Torrevieja.
Se trata de un nuevo curso de informática básica “dirigido, principalmente, a alumnado mayor de 50 años, con independencia de sus conocimientos previos en telefonía, informática, internet o correo electrónico”, tal y como han detallado Timofeeva, Recuero y Segarra durante la presentación. El curso tiene como objetivo enseñar al alumnado las características básicas de sus dispositivos móviles para que puedan sacar partido de las nuevas tecnologías, así como de las redes sociales más usadas. El curso también incluye formación sobre programas de mensajería y llamadas de voz gratuitas, y busca que el alumnado pierda el miedo al smartphone, que conozca sus principales características y opciones de ajustes, y que pueda, en definitiva, sacar el máximo partido a las aplicaciones más interesantes del mismo.
Curso
El director de la Sede de la UA en Torrevieja detalló que el curso se desarrollará de forma presencial en el nuevo edificio de la Sede Interuniversitaria de Torrevieja, (Calle Concepción, esquina Calle Canónigo Torres) entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026 y en horario de mañana, de 9:15 a 13:15 horas. Concretamente, tendrá lugar los martes 29 de septiembre; 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17, 24 y jueves 26 de noviembre.
Su docente será María Estela Saquete Boro, profesora titular de la Escuela Politécnica Superior de la UA, y tendrá un precio de 77,18 euros, que incluye la tarjeta de identificación universitaria —TIU— y el seguro obligatorio. Para estudiantes de nueva incorporación serán necesarios 24,61 euros más en concepto de apertura de expediente. El alumnado tendrá derecho a recibir el documento acreditativo de su realización tras la participación, al menos, al 80% de las sesiones.
Las matrículas se realizarán prioritariamente desde este formulario de preinscripción. También, de forma presencial hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes, de 11:15 a 12:45 horas en la Sede provisional de la UA en Torrevieja (Centro Cultural Virgen del Carmen, tercera planta- Calle de Mar, 28) o mandando un email a: sede.torrevieja@ua.es, con DNI, NIE o pasaporte escaneado junto con número de teléfono, dirección postal y correo electrónico (si no se dispone de él, puede ser el de un familiar). La matrícula estará abierta hasta el 15 de septiembre de 2026 o hasta completar aforo.
- El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
- Condenada a tres años de cárcel la exedil de Los Verdes de Orihuela Martina Scheurer por amañar la adjudicación de los chiringuitos en 2014
- La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
- Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
- Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
- Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
- La Fiscalía mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para el alcalde de Orihuela por fraude fiscal en un juicio visto para sentencia
- El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA