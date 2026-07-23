La Universidad de Alicante y Torrevieja lanzan un curso para aprovechar smartphones y redes sociales

La Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Torrevieja han anunciado la primera formación que se impartirá en la nueva Sede Universitaria de Torrevieja, cuya inauguración oficial se prevé para principios de septiembre. Se trata del curso práctico “Aprovecha tu smartphone, tablet y redes sociales” que se desarrollará en septiembre, a través de la Universidad Permanente de la UA y las concejalías de Universidades, Innovación, Gente mayor y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Torrevieja, y organizado por la Sede de la UA en Torrevieja.

Sede universitaria

Así lo han anunciado universidad y ayuntamiento en una presentación conjunta que tuvo lugar en el Club Náutico de Torrevieja, con la asistencia de Larissa Timofeeva, directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, Ricardo Recuero, concejal de Universidades, y Jesús Segarra, director de la Sede de la UA en Torrevieja.

Se trata de un nuevo curso de informática básica “dirigido, principalmente, a alumnado mayor de 50 años, con independencia de sus conocimientos previos en telefonía, informática, internet o correo electrónico”, tal y como han detallado Timofeeva, Recuero y Segarra durante la presentación. El curso tiene como objetivo enseñar al alumnado las características básicas de sus dispositivos móviles para que puedan sacar partido de las nuevas tecnologías, así como de las redes sociales más usadas. El curso también incluye formación sobre programas de mensajería y llamadas de voz gratuitas, y busca que el alumnado pierda el miedo al smartphone, que conozca sus principales características y opciones de ajustes, y que pueda, en definitiva, sacar el máximo partido a las aplicaciones más interesantes del mismo.

Cartel anunciador del curso / vega baja

Curso

El director de la Sede de la UA en Torrevieja detalló que el curso se desarrollará de forma presencial en el nuevo edificio de la Sede Interuniversitaria de Torrevieja, (Calle Concepción, esquina Calle Canónigo Torres) entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026 y en horario de mañana, de 9:15 a 13:15 horas. Concretamente, tendrá lugar los martes 29 de septiembre; 6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17, 24 y jueves 26 de noviembre.

Su docente será María Estela Saquete Boro, profesora titular de la Escuela Politécnica Superior de la UA, y tendrá un precio de 77,18 euros, que incluye la tarjeta de identificación universitaria —TIU— y el seguro obligatorio. Para estudiantes de nueva incorporación serán necesarios 24,61 euros más en concepto de apertura de expediente. El alumnado tendrá derecho a recibir el documento acreditativo de su realización tras la participación, al menos, al 80% de las sesiones.

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