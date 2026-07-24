El Ayuntamiento da licencia de obra mayor a la Fundación López Dols para rehabilitar la casa protegida del periodista y escritor en el centro de Torrevieja

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes otorgar licencia de obra mayor a la Fundación López Dols para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación integral de la casa de planta baja y una planta de la casa protegida en el centro de Torrevieja. La entidad quiere que el inicio de las obras con el acta de replanteo se lleve a cabo de forma inmediata aunque es algo que depende del criterio de los técnicos porque el inicio de obras de envergadura está prohibido en periodo estival en el centro del casco urbano.

Si no se producen nuevos desencuentros entre la administración local y la Fundación -algo que ha sido una constante en los últimos años- la actuación será una realidad y cumplirá el objetivo de mantener en pie la edificación protegida sobre las que, por otra parte, se acumulan expedientes de peligrosidad por su mal estado de conservación. El presupuesto de la obra es de 652.000 euros.

El primer trámite para adecuar la vivienda en función de lo que disponía el legado de López Dols se tramitó en 2001. La entidad contaba con licencia para el proyecto básico desde 2014.

El paso decisivo para la Fundación López Dols fue su solicitud en octubre pasado esta licencia de obra para la ejecución del proyecto de rehabilitación de la planta baja y primera planta de la casa del escritor y periodista torrevejense, protegida en el catálogo de bienes del Plan General de Torrevieja (PGOU). La vivienda ocupa una parcela rectangular de 171 metros cuadrados situada en la céntrica esquina de las calles Ramón Gallud y Azorín. Es una de las edificaciones más antiguas del centro de Torrevieja, que comparte estilo arquitectónico tradicional con otras con origen en la burguesía local de finales del siglo XIX, aunque solo figura en el catastro desde 1940. Consta de dos plantas sobre rasante: planta baja y primera. Ha salido adelante ya renunciando al proyecto inicial de levantar varias plantas, además de mantener la estructura de la planta baja y la fachada.

Fachada de la casa de López Dols que recae a la calle Ramón GAllud / D. Pamies

Retraso supuestamente intencionado

El Ayuntamiento abrió un expediente de peligrosidad a mediados de 2025 tras detectarse desprendimientos en la fachada, que obligaron a la propiedad en su deber de conservación, a adoptar medidas de seguridad y de mantenimiento. La Fundación, que llevó a cabo parte de las medidas, señala que ese expediente queda inmediatamente archivado en el momento que se concede la licencia de obra, extremo que reconoce la propia documentación municipal. El presidente de la entidad y exalcalde José Manuel Dolón García (Los Verdes), atribuyó ese retraso municipal al hecho de que presida esta fundación y explicó a INFORMACIÓN que si la parcela seguía vallada y sin intervenciones de restauración urgente es porque el Ayuntamiento, con su alcalde Eduardo Dolón (PP) a la cabeza, no habían resuelto la solicitud.

Expediente de peligrosidad

Sin embargo, el concejal portavoz de la junta de gobierno, Federico Alarcón, atribuyó a la Fundación ese retraso, su inacción a la hora de actuar en la reparación de las deficiencias más urgentes y aseguró que desde que se presentó la solicitud de licencia los técnicos han reclamado numerosas subsanaciones del proyecto de ejecución que solo se han resuelto ahora. Además, en abril de 2025, ocho meses antes de la petición de licencia de la Fundación, la brigada de inspección urbanística abrió un expediente de peligrosidad y deber de conservación del inmueble a causa de los desprendimientos a la vía pública de elementos de la fachada, sin que la entidad propietaria del inmueble situado en la esquina de las calles Azorín con Ramón Gallud atendiera, según la versión municipal, ninguna de las medidas urgentes que debía abordar para preservar la conservación del inmueble. Durante ese periodo se le han impuesto dos multas coercitivas por esa desatención.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, y José Manuel Dolón presidente de la Fundación López Dols y exalcalde de Torrevieja / TONY SEVILLA

La Fundación lleva casi un cuarto de siglo intentando resolver la rehabilitación y construcción respetando la fachada original del inmueble. Una resolución judicial de 2012, tras cinco años de litigio, favorable a la Fundación permite que la planta baja y la altura se rehabiliten con espacios diáfanos sin mantener la distribución de vivienda para albergar la sede de la entidad como espacio cultural. Según sus gestores, tal era el deseo del periodista torrevejense que les otorgó su legado. La misma resolución permite levantar tres plantas y ático más para uso residencial. Esos acuerdos pasaban por la financiación por parte del promotor de la rehabilitación a cambio de recibir la obra viviendas residenciales en las plantas superiores. La Fundación ha querido zanjar el asunto asumiendo el coste de la rehabilitación, pero solo del edificio original con su adecuación interior como espacio cultural. En su petición de licencia de ejecución la Fundación no contempla ahora esas tres nuevas plantas y ático. Se limita a la rehabilitación de planta baja y una altura con la estructura calculada para poder realizar el resto del edificio más adelante.

Durante los últimos años, tras lograr esa resolución judicial favorable, la Fundación contactó con varias empresas promotoras a las que, según la versión del exalcalde Dolón, se les trasladó que si querían seguir "trabajando" en Torrevieja debían olvidarse de llegar a un acuerdo con la entidad solo porque la Fundación y el legado del periodista está gestionado por el propio Dolón.

Paradójicamente, aquella resolución judicial es la que están haciendo valer propietarios privados de viviendas de planta baja y una altura protegidas en el PGOU en el mismo ámbito para presentar proyectos de edificios residenciales. Por ejemplo en la misma calle Azorín, para la posada del Parejo, o en el caso del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil en el paseo Vista Alegre. Es más, el propio Ayuntamiento quiere aprovechar resolución, que desvirtúa el objetivo de protección planteado en el Plan General porque las edificaciones pierden todo su sentido arquitectónico, para el caso de la propiedad municipal Hogar del Pensionista, también en la calle Azorín y que a la planta baja y una altura se le sumen otras.

Plano del proyecto de ejecución / información

El proyecto

La obra, presupuestada en 652.549 euros (IVA incluido), contempla la rehabilitación integral del edificio para su uso como sede de la fundación y como espacio para actividades educativas, culturales y administrativas. En esta fase se propone vaciar completamente el interior, incluidos los muros de carga y conservar únicamente las fachadas, mantener la disposición de los huecos y sus elementos decorativos y levantar después una nueva cimentación y una nueva estructura portante.

El programa previsto reserva la planta baja para una gran sala de usos múltiples abierta al público, aseos, acceso adaptado y espacios auxiliares, mientras que la planta primera albergaría un despacho, una pequeña biblioteca, otra sala polivalente y un cuarto de instalaciones. En este proyecto se rehabilitaría la práctica totalidad del edificio, conservando su envolvente protegida y rehaciendo su interior para ponerlo en funcionamiento como equipamiento fundacional.

Los elementos estructurales del edificio quedarían dimensionados para una posible ampliación futura en altura dentro de la normativa -hasta cuatro alturas y ático-, sobreelevación no forma parte de la obra que ahora se proyecta. Los técnicos que han realizado el proyecto de rehabilitación advierten que el forjado de la primera planta y la cubierta del edificio se encuentran en "un estado resistente crítico, con riesgo de colapso violento y con características de ruina inminente parcial del edificio".