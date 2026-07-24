La Generalitat delega la construcción del segundo centro de salud de Orihuela Costa con el horizonte puesto en 2029

La delegación de las competencias por parte del Consell en el Ayuntamiento de Orihuela para la construcción del segundo centro de salud en la Costa ya es oficial tras la publicación este viernes de la resolución de la Conselleria de Sanidad en el Diario Oficial de la Generalitat.

El Consistorio pidió la delegación de competencias en octubre, después del decreto del Consell, hace ahora un año, que establecía el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y los consistorios de la Comunitat Valenciana para la construcción y ampliación de centros públicos sanitarios en Atención Primaria.

Ya en abril, se emitió un informe justificativo del director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras sobre su inclusión en la planificación de las infraestructuras sanitarias de la conselleria, así como un documento que acreditaba la necesidad de la actuación por el crecimiento de la demanda y su proyección futura, con un límite máximo de financiación de 8.903.435 euros, datos calculados para una población actual compartida con el centro existente de 28.379 pacientes.

Fases

La resolución también indica que en febrero se creó una línea presupuestaria para la construcción y ampliación de centros de Atención Primaria al tener por entonces prorrogados los presupuestos de 2025. En concreto, se contempla para esta actuación un importe para la redacción del proyecto y la dirección de obra de 690.188 euros repartidos desde este año y hasta 2029, mientras que para las obras se dispone de 8.213.247 euros a partir del próximo año. Es decir, la redacción del proyecto se tendría que licitar este mismo año con la previsión de que las obras arranquen en 2027 y concluyan en 2029.

La parcela se sitúa en el sector Villa Rosa, a 6 kilómetros del actual ambulatorio de Aguamarina y cerca del límite con Torrevieja / Información

Asimismo, estas fases quedan subordinadas a los créditos que se consignen para cada ejercicio en el presupuesto de la Generalitat. En cuanto a los gastos financiables, se incluyen los procedimientos de contratación administrativa de servicios y obras, así como cualquier otro coste, impuesto o tasa relacionado con la redacción del proyecto, el coste de los honorarios, la dirección facultativa, los estudios y asistencias técnicas y la ejecución de la obra.

Por contra, se excluyen de la financiación las posibles indemnizaciones que el Ayuntamiento tenga que satisfacer a los contratistas como consecuencia de la resolución o la suspensión del contrato que sea imputable al Consistorio y los incrementos de gasto que se produzcan durante la ejecución -como modificados de los contratos-, además del coste de adecuación de la parcela, que deberá asumir la Administración local, en este caso, con una inversión de un millón de euros.

Los gastos corrientes, entre otros, el mantenimiento del edificio y su mobiliario de uso general, limpieza, seguridad, suministros (agua, luz, gas…), así como pequeñas obras de adecuación correrán a cuenta del Ayuntamiento,

Con todo, para que esta resolución sea definitiva deberá aprobarse en el pleno.

Visita en agosto de varios concejales del equipo de gobierno PP-Vox a la parcela en la que se ubicará el segundo centro de salud de la Costa / INFORMACIÓN

Ubicación

El terreno se sitúa en la calle Trepadora del sector H1 Villa Rosa, con una superficie aproximada de 2.852 metros cuadrados. El Ayuntamiento cedió en noviembre de 2024 una parcela de 12.000 metros cuadrados al norte del litoral, entre las calles Beduinos y J'Alhamed, un espacio situado a unos seis kilómetros del actual centro de salud y que permitirá dar cobertura sanitaria a una población en constante crecimiento. La parcela se encuentra muy cerca del límite con el término municipal de Torrevieja, y su gran extensión en superficie permitirá disponer de terreno para acoger amplias zonas de aparcamiento, además de contar con un techo de edificabilidad de cinco alturas.

Ubicación de la parcela para el segundo centro de salud en el recuadro rojo. En amarillo el límite del término municipal de Orihuela con el de Torrevieja / INFORMACIÓN

Fue en agosto de 2025 cuando el equipo de gobierno ya avanzó, cuando aún se estaba en una fase muy embrionaria del procedimiento, los servicios previstos en el nuevo centro sanitario, donde se contemplan cinco consultas de medicina general, cinco de enfermería, dos de pediatría con sus correspondientes consultas de enfermería pediátrica, salas de extracciones, consulta de matrona, área de atención a la mujer, rehabilitación, salud sexual, odontología y radiología, así como espacios destinados a atención al paciente, servicios generales, almacenes y vestuarios, entre otros.

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Ambulatorio de Aguamarina / D. Pamies

Orihuela Costa lleva más de cinco años a la espera de la ampliación del centro de salud de Aguamarina o de la construcción de un segundo ambulatorio, aunque los vecinos siempre han sido partidarios de ambas opciones. El único que hay cubriendo un área en la que viven todo el año 30.000 personas censadas, una cifra que se multiplica en temporada alta y periodos vacacionales en una zona consagrada al turismo residencial, tiene muchas limitaciones. Solo por fuera ya se aprecia el deterioro en un inmueble que aún conserva la cartelería de la antigua concesionaria, de hace 20 años.