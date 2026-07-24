Las impresionantes imágenes de los reventones cálidos de ayer en la provincia de Alicante: rachas de 107 km/h y caída de árboles

Los reventones cálidos registrados este jueves por la tarde en zonas del sur de Alicante dejaron rachas de viento de hasta 107 kilómetros por hora y provocaron la caída de árboles en la vía pública, que llevaron al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a gestionar 24 incidentes en apenas dos horas, según ha informado EFE:

Dentro del pico de la tercera ola de calor del verano, este jueves por la tarde se produjeron varios reventones en la provincia de Alicante, muy focalizados, de corta duración y caracterizados por rachas muy fuertes de viento, como los de Torrevieja, Orihuela, Santa Pola o Guardamar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) registraron rachas muy fuertes de viento en la Marina Alta, como 119 kilómetros por hora en el Poble Nou de Benitatxell (Puig de la Llorença), 107 en l'Alt de la Granadella o 99 en el Cap de la Nau.

Asimismo, el Observatorio de La Font Roja de la Conselleria de Medio Ambiente detectó ráfagas de viento de casi 90 kilómetros en la provincia de Alicante.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat gestionó entre las 18.00 y las 20.00 horas de este jueves un total de 24 incidentes relacionados con caída de árboles o de elementos sobre la vía pública o sobre líneas eléctricas a causa del fuerte viento.