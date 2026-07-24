La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso

El Ayuntamiento de Torrevieja se tomó muy en serio la alerta por fuertes vientos producidos por el fenómeno meteorológico de moda del "reventón térmico". La predicción meteorológica advertía también de altas temperaturas y de la posibilidad de tormentas locales y como medida preventiva de seguridad cerró actividades municipales al aire libre, adecuó refugios climáticos y -tras algunas dudas-, decidió prohibir el baño en las playas en horario de tarde con el izado de la bandera roja. Todo preparado en caso de que la emergencia hubiera provocado problemas de consideración y, aunque apenas cayeron unas gotas sobre el término municipal, las previsiones se cumplieron como demuestran las elocuentes imágenes captadas por las cámaras y los colaboradores del Proyecto Mastral alrededor de las siete de la tarde.

Con un cielo gris, que parecía que se iba a caer a plomo sobre la tierra cargado de esa calima que no deja el paisaje de la provincia desde hace dos semanas, una enorme "espolsaguera" que llegaba desde Los Montesinos, barrió el norte del término municipal desde San Luis y el Chaparral, pasando por Las Torretas, el Parque Natural con la laguna de La Mata y la propia playa de la pedanía, donde el viento derribó farolas y, sin necesidad de que nadie alertara, vació en un visto y no visto la playa en cuestión de minutos.

Cuarenta grados

Aunque con menor intensidad también pasó el vendaval por la zona sur del municipio, en Los Altos y Punta Prima. Tras ese episodio, y haciendo buena la previsión que algunos no se habían creído del todo, los termómetros escalaron durante casi una hora los 40 grados en todos los observatorios de la red de Proyecto Mastral en la ciudad -más de una decena-, mientras se desplomaba el porcentaje de humedad. El aire abrasador se notaba al respirar. Pasar la barrera de los 40 grados es muy poco habitual en una zona litoral como Torrevieja.

Poco después volvía lo que ya es la "nueva normalidad" de este verano: en torno a los 30 grados a las diez de la noche, para ir bajando un poco más a lo largo del horario nocturno y recuperar, de nuevo, esos entrañables niveles de humedad tropical que impiden pegar ojo, también, desde hace semanas.

Demostración playera

Pero ni las alertas ni ese cielo más propio de la ciencia ficción marciana que del verano torrevejense achantaron a los bañistas de la playa del Cura, demostrando, una vez más, ser prototipo de ese turismo de raza, popular y playero, que se ha convertido en marca de la ciudad. Porque cuando uno está en esa playa, ya tenga casa propia, alquilada o "dejada" en Torrevieja, cuando ha tomado desde las 6:30 de la mañana una parcela de arena en la misma orilla para disfrutar de su jornada, no hay alerta ni fenómeno extremo, natural o humano, que lo mueva de su plaza fuerte.

No importó la bandera roja, ni el trabajo de los socorristas, que con mucha educación y paciencia, dejaban hacer a quienes se daban el baño más cerca de la orilla y alertaba a esos que se van al límite de la zona de baño en la línea de boyas. Y lo que es más llamativo, pasaron olímpicamente de los mensajes reiterados de las patrullas de la Policía Local que por megafonía pedían que dejaran el agua. Eso sí, sin sol las sombrillas y otros aparejos playeros habían desaparecido.

Mientras en la playa la vida seguía igual, el reventón de calor llegaba desde el interior de la comarca. En Orihuela dejó precipitaciones. Hasta siete litros por metro cuadrado, según los datos de Meteorihuela. En la carretera de La Marquesa- Los Montesinos derribó una palmera y cortó la carretera secundaria.