Torremendo advierte a los responsables del Consell y la concesionaria de que los juzgados tumbaron en tres ocasiones la planta comarcal de basuras que proponen en la pedanía

La Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate de Torremendo de Orihuela ha pedido al Consorcio Vega Baja Sostenible que descarte el emplazamiento de Lo Montejano-La Fuente Amarga en la pedanía para cualquier instalación vinculada al proyecto de gestión de residuos comarcal. El colectivo vecinal sostiene que esa ubicación ya fue anulada por sentencias firmes, que el estudio de alternativas encargado a la empresa de ingeniería Idom no acredita que la planta no afecte a terrenos forestales y arbolados, y que existen informes ambientales y administrativos desfavorables sobre el mismo ámbito. La Asociación solicita al Consorcio que traslade a todos los miembros de la junta de gobierno su escrito de rechazo a esa ubicación, que descarte el emplazamiento de Lo Montejano / Fuente Amarga y que requiera al proponente documentación cartográfica detallada sobre la afección a terrenos forestales, paisaje protegido, fases posteriores, accesos, balsas, taludes, zonas de acopio y franjas de defensa contra incendios. Si aun así se constituye la comisión técnica, pide que quede expresamente claro que su informe no valida ni presupone el emplazamiento.

Un grupo de vecinos de la pedanía oriolana se trasladó este viernes a las puertas del Palacio Provincial donde se llevó cabo una reunión del Consorcio Vega Baja en la que se aprobaba la creación de una comisión técnica que debe decidir el emplazamiento de la planta comarcal de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de basuras en función de la propuesta presentada por la UTE Prezero-Cívica, que como primera opción para construir la instalación fija de la que carece la comarca señala ese emplazamiento de las fincas de Torremendo.

Lucía Paez, una de las portavoces de la Asociación de Vecinas le epxlica al director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, la oposición de los vecinos a la planta / Alex Domínguez

Pancartas e intercambio de pareceres

En esa protesta los miembros de la Asociación Virgen de Monserrate mantuvieron un breve y tenso encuentro con el director general Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio, Jorge Blanco, en el que le reprocharon que la Generalitat quiera validar esa ubicación cuando la mayor parte de los vecinos de la pedanía llevan 30 años peleando para evitarlo en los juzgados -que insisten en que les ha dado la razón- y con la movilización vecinal. En concreto remarcaron que hay tres sentencias judiciales de 2010 y 2011 que invalidan cualquier opción de de levantar la instalación ese paraje.

En ese sentido, sus portavoces, Loli Andreu y Lucía Páez, advirtieron a los cargos públicos de su responsabilidad a la hora de insistir en ese objetivo en función de lo que propone la empresa adjudicataria de la gestión comarcal de residuos. Blanco preguntó a los vecinos por qué no quisieron visitar la planta de tratamiento biomecánico de Guadassuar, que es similar a la que plantea la UTE en Torremendo y que el Consell pone como ejemplo de gestión porque, asegura, no genera impactos negativos y si sabían dónde iba a ahora la basura que se produce en Torremendo: a Cuenca por falta de instalaciones fijas en la comarca.

Esa grave deficiencia, que prácticamente solo se da en la comarca de la Vega Baja en la Comunidad, la achacan los vecinos directamente a "tres décadas de corrupción" en torno a la gestión de las basuras en la comarca, desde la connivencia con el empresario Ángel Fenoll en los años 90 al caso Brugal en las dos primeras décadas de los 2000.

El escrito registrado y que distribuyeron entre los 27 representantes de los municipios que forman el Consorcio se dirige a la presidencia y a la Junta de Gobierno del Consorcio donde se aprobó la constitución de una comisión técnica para analizar el proyecto de gestión presentado por la UTE PreZero Gestión de Residuos-Enrique Ortiz e Hijos (Cívica). La asociación pide, como solicitud principal, que se descarte el emplazamiento y que se aplace ese punto hasta que el TSJ de la Comunitat Valenciana resuelva la pieza de medidas cautelares abierta en otro procedimiento iniciado por la Asociación y el Ayuntamiento de Beniel (Murcia) contra el decreto del Consell que regula los usos admisibles en la zona de amortiguación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro parque natural de Sierra Escalona.

Lucía Paez y Maria Dolores Andreu entregan el escrito a las concejalas de Aseo Urbano de Orihuela y Torrevieja, Rocío Ortuño y Maria José Ruiz / Alex Domínguez

Tres sentencias

El eje del escrito son las resoluciones judiciales anteriores. La asociación recuerda que una sentencia de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante anuló la adjudicación del proyecto de gestión de residuos de la antigua Zona XVII cuando situaba las instalaciones en Torremendo, y ordenó adjudicar el contrato conforme a la solución base, que las ubicaba en Albatera. Según el escrito, aquella decisión afectaba a las mismas parcelas catastrales ahora señaladas como Lo Montejano o Fuente Amarga. La entidad añade una segunda sentencia, de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que anuló una modificación posterior que trasladaba las instalaciones al paraje de La Ermita, en Orihuela. El argumento que recoge el escrito es que, una vez adjudicado el proyecto, no se podían cambiar aspectos esenciales como la ubicación del macrovertedero, la estación de transferencia o los cánones sin acudir a una nueva licitación. A esas dos resoluciones suma una tercera, también de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, que anuló otro acuerdo del Consorcio de diciembre de 2008 por el que se modificaba el proyecto para cambiar la ubicación de las instalaciones de valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos. Para la asociación, estos tres pronunciamientos impiden volver a someter a valoración técnica el mismo emplazamiento, aunque ahora se utilicen otros nombres. El escrito insiste en que la identidad del lugar no depende de la denominación, sino de la referencia catastral. Según la asociación, las sucesivas menciones a Torremendo, Variante 1, Lo Montejano o Fuente Amarga recaen sobre las mismas parcelas. Por eso sostiene que no se puede presentar como una alternativa nueva una ubicación que, a su juicio, ya fue descartada por sentencia firme.

Reunión del Consorcio en el Palacio Provincial / informacion

Comisión técnica

Por su parte, el Consorcio Vega Baja Sostenible defendió la gestiones que está realizando para sacar adelante la planta comarcal. La comisión técnica estará formada por técnicos de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y los Ayuntamientos de Orihuela, Pilar de la Horadada y Dolores: ahora, estas entidades deberán proponer candidatos para formar la comisión técnica. A última hora se ha incorporado a la comisión Pilar de la Horadada y se ha excluido al municipio de Torrevieja, que es el que más residuos genera de la comarca. El técnico de la Generalitat Valenciana presidirá esta comisión. Desde la sesión constitutiva, tendrán un plazo de seis meses para emitir un informe consultivo sobre el plan de gestión y los emplazamientos. Después será la Junta de Gobierno la responsable de tomar una decisión.

“Esperamos que esta nueva comisión técnica nos permita desbloquear la futura planta TMB de la comarca, una asignatura pendiente que hemos dejado sin resolver demasiado tiempo,” explicó el presidente del Consorcio, Francisco Cano. “Me gustaría recordar que no es una macroplanta ni un vertedero ni una incineradora: es simplemente una instalación industrial con las mejores tecnologías disponibles para separar cada residuo en su lugar, reducir costes y cumplir con la ley que nos exige tener una planta propia para tratar nuestros residuos en la comarca”. Cano recalcó que “la composición de la comisión técnica demuestra que el tratamiento de residuos no tiene color, sino que es una responsabilidad de todos, por eso he propuesto que técnicos de diversos ayuntamientos, formen parte de ella para que nos planteen la mejor solución posible”.

Un momento de la protesta del grupo de vecinos de Torremendo en el Palacio Provincial / Alex Domínguez / áXEL

Condiciones

Según la presidencia del Consorcio esta comisión técnica cumple con las peticiones de la AAVV de Torremendo: que la comisión técnica no presuponga un emplazamiento, que contase con un técnico del Ayuntamiento de Orihuela y que se traslade al informe a la asociación antes de votarlo en junta de gobierno. La instalación planteada en el Plan de Gestión es una planta de tratamiento mecánico – biológico: una instalación industrial que solo clasificará los residuos del contenedor gris para prepararlos para el reciclaje. "No está previsto ni una incineradora ni un vertedero", insisten las mismas fuentes.

Aprovechando "el encuentro" con la asociación, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha vuelto a invitar personalmente a los vecinos a visitar una planta TMB para que conozcan de primera mano cómo funcionan estas instalaciones. Ya se realizó una visita al Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar el 24 de abril de 2026 con asociaciones y miembros de los 27 municipios consorciados. Durante la junta de gobierno, alcaldes han apuntado que aumentar la separación en origen, especialmente el uso del contenedor marrón de materia orgánica, es necesario para reducir los residuos generados y el impacto ambiental y económico de su gestión. En esta línea, también se ha aprobado por unanimidad una nueva subvención de la Generalitat Valenciana de 110.000 euros para fomentar la recogida de biorresiduos y poda en los 27 municipios consorciados.