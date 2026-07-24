Torrevieja saca por fin a concurso la construcción del Auditorio, el Museo del Mar y de la Sal y la rehabilitación patrimonial de las Eras de la Sal por 29 millones de euros

La junta de gobierno de Torrevieja aprobó este viernes la licitación de las obras del nuevo Museo del Mar y de la Sal y del Auditorio del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Los dos contratos suman una inversión de 29.186.968 euros y forman parte de la rehabilitación integral del conjunto monumental de las Eras de la Sal y de su entorno. Las obras se sacan a concurso cinco años y cinco meses después de que el alcalde Eduardo Dolón, junto al entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunciara el proyecto en el propio recinto. Inversión que volvió a presentar como inminente en la campaña electoral de 2023.

De aquella promesa sí se ha avanzado en una de sus fases: la rehabilitación de la Fábrica de Hielo y construcción de un nuevo edificio municipal, ahora en obras con una inversión de seis millones de euros más.

Octubre

Ahora la previsión es que en el mes de octubre se adjudiquen ambas obras y, salvo recursos que se puedan presentar, se inicien en el mes de noviembre. Los proyectos, redactados por el conocido estudio de arquitectura Paredes Pedrosa, se han concebido con el criterio, a juicio del equipo de gobierno, de «respetar el enclave, la historia y las raíces de Torrevieja, preservando la vinculación de la ciudad con el mar, la industria salinera y el Certamen de Habaneras». Aunque la orientación municipal más práctica del proyecto pasa fundamentalmente por ganar un nuevo espacio de paseo y ejecutar el auditorio.

Edificio de la administración de las salinas, que será restaurado, según el Ayuntamiento / joaquin carrión

El alcalde, Eduardo Dolón, subrayó en el anuncio de la licitación, que realizó en la última velada de competición del Certamen, que las Habaneras volverán a celebrarse en el mismo entorno, a la vez que dispondrá de unas instalaciones más modernas en el ámbito técnico y escénico, y más cómodas y accesibles para el público y para las agrupaciones corales. Los plazos de ejecución son de 24 meses para el auditorio y 20 para el Museo del Mar y de la Sal: en el caso del auditorio solo estará listo ni para la edición del Certamen de 2027 ni la de 2028. Si las previsiones se cumplen se concluiría en noviembre de 2028 con lo que al evento de canto coral le quedan todavía dos años de escenario en el Teatro Municipal, tal y como avanzó INFORMACIÓN. La idea es que esté listo para el 75 aniversario en 2029.

Aspecto actual del interior de las Eras de la Sal, en un recinto que se mantiene cerrado desde 2022 / D. Pamies

Capacidad

El nuevo recinto se configura como un graderío descubierto con capacidad para 1.502 personas, lo que supone aproximadamente 300 plazas más que el anterior espacio situado dentro de las Eras. Su diseño permitirá celebrar otros eventos a lo largo del año y utilizarlo también como mirador sobre la bahía.El proyecto incorporará una concha acústica desmontable, formada por cuatro elementos, preparada para eventos de mayor formato y para las condiciones de viento propias de la primera línea marítima. Una vez finalizados los actos, esos elementos podrán retirarse y almacenarse en un espacio previsto bajo rasante, de unos 200 metros cuadrados, según explicó el alcalde.

Rehabilitación de las Eras de la Sal / información

Más paseo

La actuación «recuperará» la conexión peatonal con el muelle de la Sal, "hoy interrumpida", creando un paseo junto al mar desde el portón de acceso a las Eras junto al paseo de Vista Alegre, bajo el caballete y hasta el entorno del auditorio. En realidad esa conexión de la que habla el municipio, con un paso continuo entre esa zona del Acequión y paseo Vista Alegre nunca ha existido como tal por lo que en realidad se va a crear un nuevo paseo. Las Eras de la Sal formaban parte de las instalaciones de las salinas hasta principios de los años 70 y eran un recinto cerrado. Esa actuación requiere de una concesión expresa del dominio público marítimo terrestre que afecta a los dos muelles y al pasillo entre los muros de las Eras y el espejo de agua de la bahía.

D. Pamies

El proyecto incluye la reurbanización de la avenida Faleria y del paseo del Maestro Velero Buades. Los espacios situados bajo el graderío del nuevo auditorio y la ampliación del paseo albergarán tres salas de ensayo -importante en el caso del Certamen de Habaneras para los momentos previos a las actuaciones-, un aula, un almacén, cinco camerinos, una zona de circulación y espera para coros y artistas de 319 metros cuadrados y una sala de atención sanitaria.

En conjunto, las dependencias construidas bajo el graderío sumarán 1.743 metros cuadrados. El graderío y la zona de escenario ocuparán 2.284 metros cuadrados, dentro de una intervención global de 8.532 metros cuadrados en la explanada que se ubica, según la recreación del proyecto que ha facilitado el Ayuntamiento en el actual varadero de Marina Internacional. El presupuesto base de licitación asciende a 11.077.883 euros.

Cabellete y muelle de la Eras de la Sal, en una imagen de archivo / D. PAMIES

Museo del Mar y de la Sal

El nuevo Museo del Mar y de la Sal completará la rehabilitación del conjunto histórico. La intervención comprende la recuperación de la Casa de Administración de las Salinas, situada junto al paseo Vista Alegre y que presenta un lamentable aspecto de abandono aunque los estudios previos aseguran que la estructura se encuentra en buenas condiciones. Funcionará como acceso al museo; la prolongación de la recreación del antiguo caballete levantado en 1999 hasta la avenida Faleria; la construcción del nuevo espacio museístico, al que se accederá desde el interior de las Eras; y la urbanización de la "explanada" situada sobre el museo. El proyecto preserva el pavimento original de las Eras de la Sal y plantea un interior diáfano iluminado mediante lucernarios cuya geometría evoca las montañas de sal. Sus nueve ámbitos de exposición permitirán explicar la relación histórica de Torrevieja con el mar y con la extracción de sal en las lagunas.

Estado actual de las Eras de la Sal en Torrevieja. Zona por la que el Ayuntamiento quiere construir otro paseo / D. Pamies

La superficie expositiva prevista es de 1.305 metros cuadrados. La actuación incluye 2.287 metros cuadrados correspondientes al museo, 236 metros cuadrados de la Casa de Administración, 686 metros cuadrados del caballete, 2.000 metros cuadrados del paseo del muelle de la Sal, 7.465 metros cuadrados de reurbanización de la avenida Faleria y 3.438 metros cuadrados de acceso al museo. La superficie global de esta intervención alcanza los 16.112 metros cuadrados. El presupuesto base de licitación es de 18.109.085 euros. Para el gobierno local ambas obras suponen «un paso decisivo en la recuperación de uno de los espacios de mayor valor histórico y sentimental de Torrevieja».

Se desconoce quñe solución se les da a los restos arqueológicos de las Eras de Arriba más allá de su destrucción, origen de la ciudad,. El Ayuntamiento puede actuar en este sentido como considere porque todo el conjunto, pese a ser el origen de la ciudad, carece de protección patrimonial al margen de una catalogación genérica. El municipio no ha querido preservar el recinto ni como Bien de Relevancia Local para evitar obstáculos a su peculiar visión de lo que debe ser la recuperación patrimonial de este espacio.

Espacio histórico

El alcalde Dolón, en el anuncio que hizo poco antes de una nueva velada del Certamen, definió como una de las obras de mayor envergadura de la ciudad tras las del frente portuario, señaló que el proyecto permitirá recuperar un espacio histórico, reurbanizar unos 25.000 metros cuadrados y dotar al centro urbano de ese recinto multiusos con capacidad para conciertos y eventos. El alcalde consideró que aunque los licitadores pudieran reducir el plazo de 24 meses será una obra compleja porque deberá ejecutarse por entornos y en un espacio histórico que requiere rehabilitación y restauración.

Sobre la financiación Dolón aclaró que no solo debe aportarla el Ayuntamiento: aseguró que cinco 5 millones de euros de la Generalitat Valenciana, 2 millones de la Diputación de Alicante a través de planes provinciales y 8,5 millones de fondos europeos, con la posibilidad de elevar esa aportación europea si se cumplen determinados hitos de ejecución. La aportación municipal quedaría, según sus cálculos, entre 10 y 15 millones de euros.

Además de ese coste el Ayuntamiento suma una inversión millonaria en todos los proyectos ligados a la rehabilitación de este espacio. Casi un millón de euros en la redacción de los propios proyectos, seis millones en la Fábrica de Hielo, y casi dos más en la adquisición de ese edificio y el suelo anexo para ese proyecto a varios particulares.