Usuarios estallan por el nuevo servicio de bus de Torrevieja que trocea rutas: "Vamos a pagar dos viajes para ir al centro, esto es un robo a mano armada"

A principios de mes, el Ayuntamiento de Torrevieja marcó en el calendario el 27 de julio como la fecha para estrenar el servicio de autobús urbano. A tan solo tres días de que comience la nueva red de líneas, las críticas por parte de los usuarios se centran en algunas de las rutas diseñadas, poniendo el foco en que "lejos de mejorar la comunicación la empeoran".

El mapa, con sus principales paradas y las distintas conexiones, ha levantado polvareda, porque en algunos casos se trocean los recorridos. El contrato más complejo que se ha tramitado en la historia del municipio, según el propio Consistorio, con un coste de 67 millones de euros, pretende ampliar la cobertura para conectar mejor los barrios y urbanizaciones, reforzar los enlaces con el Hospital Universitario, centros de salud, colegios, institutos, playas, mercadillos y La Mata.

Sin embargo, incluso antes de su despliegue ya hay dudas sobre si su puesta en marcha a través de la adjudicataria Avanza, la misma empresa que hasta ahora ha prestado el servicio, con nuevas líneas, más frecuencias, tecnología, otras tarifas -se acaba la gratuidad para empadronados- y 32 autobuses de bajas emisiones, será capaz de acabar con las numerosas deficiencias reconocidas por todos y sufridas por los usuarios.

Las críticas ahora se centran en que se van a tener que coger dos autobuses cuando antes se llegaba con uno. El caso más llamativo es el de Rocío del Mar-Punta Prima. Lo que hasta ahora era un solo itinerario para conectar la urbanización con el casco urbano ahora serán dos trayectos para una distancia de tan solo 5 kilómetros, obligando a hacer un transbordo en el hospital.

Mapa de líneas de transporte urbano / Información

La actual DF Torrevieja-Los Altos-Rocío del Mar, con una frecuencia de paso de 40 minutos -en el mejor de los casos-, tardaba como mínimo 30 minutos para un recorrido relativamente corto por los rodeos que daba. Ahora se acorta, pero no llega hasta el centro.

La nueva línea 1 va desde Rocío del Mar, pasando por Los Altos, hasta llegar al centro hospitalario -y viceversa-. Una sola línea para recorrer una distancia de apenas 3 kilómetros. Para continuar hasta el casco urbano o a la inversa hasta la urbanización, habrá que hacer transbordo para enlazar con la línea 3, que une la avenida Doctor Gregorio Marañón con Desiderio Rodríguez, Mar Azul y el hospital.

Nuevo plano del servicio de autobús de Torrevieja Nuevo plano del servicio de autobús de Torrevieja

"Lo único que han hecho es empeorar las paradas y los recorridos", lamenta uno de los usuarios afectados, que añade que "vamos a pagar dos viajes para ir a Torrevieja. Nos están engañando, esto es un robo a mano armada", en referencia al coste del billete ordinario -de 1,35 euros el trayecto-. Para evitar pagar el transbordo, es necesario adquirir alguno de los bonos ofertados.

La red se estructura en torno a un eje principal situado en la avenida Doctor Gregorio Marañón, desde donde parten la mayor parte de los recorridos hacia las diferentes zonas de Torrevieja. El nuevo modelo cuenta con 12 líneas (nueve diurnas y tres nocturnas) e incorpora un servicio de transporte a demanda para determinadas zonas.

Nuevas líneas -Línea C (Circular): recorrerá el centro urbano uniendo la avenida Doctor Gregorio Marañón con la estación de autobuses, el polideportivo municipal y el centro de salud Acequión, convirtiéndose en la línea de mayor frecuencia para los desplazamientos internos. -Línea 1: conectará el Hospital Universitario de Torrevieja con Los Altos, Punta Prima y Rocío del Mar. -Línea 2: enlazará el hospital con Los Balcones y Lago Jardín. -Línea 3: unirá la avenida Doctor Gregorio Marañón con Desiderio Rodríguez, Mar Azul y el Hospital Universitario. -Línea 4: comunicará el centro urbano con los centros comerciales, La Torreta y el centro de salud La Siesta. -Línea 5: ampliará el servicio desde el centro hasta San Luis, pasando igualmente por los centros comerciales y el centro de salud La Siesta. -Línea 6: enlazará el centro con el polideportivo municipal, el Hospital Quirón, el Auditorio Internacional y el centro de salud de La Mata, incorporando además servicio especial al mercadillo y al Auditorio durante la celebración de eventos. -Línea 7: conectará la avenida Doctor Gregorio Marañón con Ramón Gallud, avenida de París y La Mata. -Línea 8: comunicará el centro de Torrevieja con Cabo Cervera, la estación de autobuses y La Mata, reforzando la conexión del litoral norte.

Tampoco se ha realizado la difusión oficial de las frecuencias de paso, algo que estaba previsto que se hiciera el lunes pasado. Lo que se sabe hasta el momento, extraoficialmente, es que reducirá prácticamente a la mitad los tiempos de espera con respecto al servicio anterior. Esto es, en estos momentos hay unas frecuencias mínimas de 40 minutos en los días laborales y de entre 60 e incluso 80 minutos en los fines de semana y festivos. Ahora pasará a ser de entre 20 y 22 minutos de lunes a domingo.

El mes del cambio

Para la implantación del servicio se ha establecido un calendario por fases que culminará en 2027 con una flota renovada. Esta primera fase se ha denominado el mes del cambio, para que los ciudadanos conozcan y se familiaricen con el nuevo servicio antes de su entrada en funcionamiento, según el propio Ayuntamiento.

Sin embargo, de la hoja de ruta inicial solo se ha publicado el mapa de rutas, sin que se hayan difundido las frecuencias, ni la activación de la página web del servicio -prevista para este viernes-, con acceso mediante códigos QR instalados en marquesinas y autobuses.

En cuanto a las nuevas marquesinas -en total 181-, con una inversión aparte de 1,5 millones, se comenzará a desplegar en el primer trimestre del año que viene.

Una "parada" de bus en la playa de Los Locos, únicamente señalizada con un papel en una farola / D. Pamies

Segunda fase: tarifas

Por el momento, el servicio arrancará con las tarifas actuales hasta que llegue la segunda etapa de implantación, durante el mes de octubre. Durante esta fase comenzará la implantación de las nuevas tarjetas y bonos de transporte, que convivirán con las vigentes hasta finales de año para facilitar la transición entre ambos sistemas. Supone en la práctica el fin de la gratuidad para el 80 % de los usuarios -era gratis para empadronados previa solicitud-.

Habrá un bono para mayores de 65 años, pensionistas y personas con discapacidad de un 33 % que será gratuito. Otro especial para familias numerosas, parados de larga duración y jóvenes menores de 26. Otro pensado para turistas con un coste de 8 euros durante tres días o 16 para una semana. El mensual tendrá un coste de 38 euros. Todos ellos ofrecen transbordo gratuito.

Tarifas Billete ordinario Precio: 1,35 euros Válido para un único viaje en cualquiera de las líneas urbanas. Bono Bus Multiviaje 10 viajes: 9 euros 20 viajes: 18 euros El coste real del viaje se reduce hasta 0,90 euros. Bono Bus Multiviaje Especial Destinado a colectivos con especiales necesidades de movilidad. Precio por viaje: 0,65 euros Podrán utilizarlo jóvenes menores de 26 años, familias numerosas y personas desempleadas de larga duración (más de dos años). Bono 30 Precio: 38 euros Viajes ilimitados durante 30 días consecutivos en todas las líneas del transporte urbano. Dirigido a cualquier usuario habitual del servicio. Tourist Card Pensada especialmente para turistas y visitantes. Modalidades: 3 días: 8 euros 7 días: 16 euros Permite realizar viajes ilimitados durante el periodo contratado. Bono Oro La modalidad con mayor carácter social del nuevo sistema. Viajes completamente gratuitos e ilimitados durante todo el año. Podrán beneficiarse personas mayores de 65 años empadronadas en Torrevieja durante al menos un año. Pensionistas empadronados durante al menos un año. Personas con una discapacidad igual o superior al 33 % empadronadas durante al menos un año.

Además, se pondrá en funcionamiento el sistema de prioridad semafórica para los autobuses, una mejora tecnológica que permitirá reducir los tiempos de recorrido, mejorar la puntualidad y aumentar la regularidad del servicio, además de carriles bus exclusivos o con prioridad en Gregorio Marañón, Ramón Gallud, Apolo y Orihuela.

Paralelamente, continuarán los trabajos de adaptación de las instalaciones para la futura incorporación de la flota eléctrica.

Tercera fase: la renovación de la flota

La última fase del proyecto se desarrollará durante 2027 para lograr la modernización integral el próximo verano. Entre marzo y junio, se incorporará progresivamente la nueva flota definitiva compuesta por 32 autobuses de bajas emisiones, de los cuales seis serán eléctricos y 26 híbridos, sustituyendo de forma definitiva el parque móvil provisional. El nuevo servicio supondrá prácticamente duplicar la capacidad actual, pasando de los 17 vehículos disponibles (14 en servicio y tres de reserva) a un total de 32, lo que permitirá mejorar notablemente las frecuencias y ampliar la cobertura del servicio.

Acceso a la terminal de autobuses de Torrevieja / Tony Sevilla

Asimismo, durante esta fase se implantarán los nuevos sistemas digitales embarcados que permitirán consultar la información, validar títulos mediante dispositivos móviles, pagar directamente con tarjeta bancaria y disponer de un transporte completamente digitalizado.

También finalizarán las nuevas instalaciones del servicio, que incluirán cocheras, talleres, oficinas, base operativa e infraestructura de recarga para la nueva flota eléctrica -ahora se inicia la redacción del proyecto y la ejecución de las obras deberá culminar en 10 meses-.