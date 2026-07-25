Un incendio en un trastero moviliza a los bomberos en una vivienda de Orihuela

Un incendio declarado este sábado por la mañana en el trastero-almacén de una vivienda de Orihuela obligó a movilizar a dos dotaciones del parque de bomberos del municipio.

El fuego se originó en la zona destinada a las lavadoras, situada en un inmueble de la calle Virgen de Monserrate.

El aviso se recibió a las 09.15 horas, momento en el que los servicios de emergencia fueron alertados de la presencia de fuego y humo en el interior de la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Orihuela para controlar las llamas y evitar que el incendio pudiera extenderse a otras zonas del inmueble.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el fuego se encontraba localizado en un espacio utilizado como trastero y almacén, concretamente en la parte en la que estaban instaladas las lavadoras. Los efectivos iniciaron inmediatamente las labores de extinción.

La intervención permitió contener el incendio y reducir el riesgo de que las llamas alcanzaran otras habitaciones de la vivienda. No se registraron personas heridas ni fue necesario atender a ninguna víctima como consecuencia del suceso.

Extinción y ventilación de la vivienda

Una vez apagado el fuego, los bomberos llevaron a cabo la ventilación de los humos acumulados en el interior del inmueble.

En el operativo participaron dos dotaciones del parque de bomberos de Orihuela. Los medios movilizados fueron una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Unidad de Mando Jefatura (UMJ).

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La intervención se prolongó durante aproximadamente 45 minutos. Los trabajos comenzaron después de que se recibiera el aviso a las 09.15 horas y concluyeron alrededor de las 10.00 horas, una vez extinguido el incendio y ventilado el humo.