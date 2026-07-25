Orihuela y Granada se fusionan en una Entrada Mora llena de lujo y poder

El bando de la media luna entró a Orihuela cargado de historia, paz y sentimiento. Tres palabras que titularon el espectacular boato que deslumbró este sábado de la mano de la comparsa los Moros Abdelazíes, en su quinta embajada cuando cumple precisamente 50 años, sacando a la calle cuatro ballets y más de mil músicos como muestra de la importancia que tiene la música para la fiesta.

Tanto que el defile culminó con 250 músicos, 20 dulzainas y 24 cantores que interpretaron Victoria, la marcha que el embajador, Francisco Sánchez, regaló a su Favorita, su mujer, Victoria Vallejo, compuesta expresamente por el prestigioso compositor Francisco Valor Llorens para reflejar su elegancia, fuerza y personalidad y poner música a una historia de amor, compromiso y pasión por la Fiesta. Todo ello con la colaboración de Unión Musical de Alcoy, Agrupación Musical Serpis de Alcoy, Música Nova de Alcoy, Agrupación Musical de Agullent, Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena, las colles de dolçaines La Degollà d'Alcoi y Colla Rebuig d'Alcoi y el Orfeón Crevillentino.

Los trajes

En una comparsa que se caracteriza por la implicación de sus socios en la indumentaria, se pudo contemplar, más que un vestuario festero, una auténtica obra de alta artesanía textil, con la intención de que permanezca en la memoria colectiva, dejando al público sobrecogido con una creación en la que cada puntada, tejido, bordado y detalle fueron concebidos para emocionar.

Los trajes se han inspirado en la elegancia de Arabia Saudí, por la riqueza de sus tejidos y la armonía entre tradición y modernidad. Cada diseño pretende transmitir la majestuosidad, riqueza y solemnidad de un gran embajador, convirtiendo el símbolo de la comparsa Abdelazíes en el auténtico protagonista de la colección, presente y bordado en las diferentes prendas.

Detrás de esta colección hay un trabajo artesanal. Para su realización se bordaron más de 50 metros de seda y terciopelo mediante bordado manual a máquina, siguiendo patrones ejecutados puntada a puntada por maestros artesanos en la ciudad india de Calcuta, incluyendo una seda bordada creada expresamente para el embajador. Posteriormente, estos exclusivos tejidos viajaron hasta España, donde fueron confeccionados en los talleres de Creaciones Germanísimo.

Las mejores imágenes de la Entrada Mora en Orihuela / Alex Domínguez

Otra curiosidad son los más de 30 metros de pedrería bordada en oro tejidos íntegramente a mano para la indumentaria de Victoria y su nuera Almudena. El desfile combinó sedas bordadas en oro con terciopelos negros, realzados por el blanco y con matices en verde, colores emblemáticos de la comparsa.

Las joyas, aplicaciones y complementos fueron seleccionados entre Calcuta y Estambul y posteriormente acabados artesanalmente en España para vestir al embajador y su familia, creando una imagen llena de simbolismo.

Una pieza central es la chapa de metal dorado repujada que ha estado presente en todos los fajines que ha lucido Sánchez en cada uno de sus actos oficiales como un símbolo de su cargo y un homenaje al lujo, la tradición y el patrimonio festero de los Abdelazíes. Su elaboración requirió seis intensos días de trabajo, durante los que varios artesanos tuvieron que relevarse continuamente debido al enorme esfuerzo físico que supone el cincelado manual durante tantas horas.

Historia

También en esta embajada la nueva bandera de la comparsa salió por primera vez a unas calles con música de dulzainas, percusión y metales acompañada por cuatro caballos con unas manteletas bordadas con los nombres de los cuatro embajadores anteriores: José María Ballesteros (1984), Emilio Peralta (1994), Baldomero Giménez (2004) y José Miguel Hernández (2014).

Seguidamente, la representación de las diez comparsas moras y a continuación la banda Santa Cecilia de Rojales para dar paso a la fila mixta de veteranos y antiguos comparsistas haciendo homenaje al 50 aniversario.

Otros dos caballos -uno blanco y uno negro- precedieron la escenificación del Pacto de Teodomiro, que se inició con las ocho comparsas cristianas, una carroza a modo de palacio y siete actores representando la escena entre Abd-el-Aziz, que llevó la capa y el traje de la anterior embajada, y el rey Teodomiro, además de dos músicos con trompetas de trovadores y tres caballos más.

Paz

La nota histórica dio paso a la paz -con palomas incluidas-, un bloque en el que hubo una gran participación de niños, confeti, pirotecnia y danza a cargo del ballet de la Escuela de Danza Ana Belén y el Ballet Ópera "Soles", con 72 bailarinas, representando el poder de Cauri con una pequeña concha marina que fue la moneda que se utilizó durante la Edad Media y hasta el siglo XIX como dinero en las redes comerciales del Mediterráneo.

Luego hubo varias caras conocidas. En la fila de mujeres Samanida se pudo ver desfilando a Agustina Rodríguez, concejala de Bienestar Social, mientras que los hombres abdelazíes que tienen su traje en propiedad -virtud de la comparsa y de su identidad- formaron un batallón -por primera vez en su historia- presidido por Baldomero Giménez con una primera fila en la que se encontraban los ediles de Costa y Turismo, Manuel Mestre y Gonzalo Montoya, así como Jordi Azorín Poveda, director territorial de Veolia en la Comunidad Valenciana; Juan Martínez Tomé, Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, y Tomás Sáez, Caballero Cubierto 2016 y presidente del Patronato Artístico-Histórico de Orihuela.

Sentimiento

Después, ocho caballos blancos representando la paz y uno negro en recuerdo de los que ya no están para continuar con el boato Sentimiento del embajador al ritmo de los tambors de Passio Almassora con casi 100 componentes.

También hubo una espectacular e impresionante exhibición de doma española con jinetes a pie seguida del ballet de Ópera "las fuentes" con una coreografía de movimientos suaves y ondulantes que imitaron el fluir del agua en representación de los jardines del Generalife de la Alhambra.

En la carroza familiar aparecieron los hijos del embajador y su Favorita, Fran y Víctor, su nuera Almudena, y los dos nietos, Fran y Álvaro, con símbolos representativos de Orihuela, como es el escudo, la Armengola, el Oriol y las santas Justa y Rufina. Todos ellos con elegantes caftanes y una sobrevesta, una prenda ceremonial reservada históricamente para las grandes personalidades cuando hacían su aparición pública, con unas lanzas ceremoniales rematadas por el águila Abdelazí.

En este punto Almudena representó la paz, con un espectacular vestido en tonos plata y blanco con más de 15.000 perlas bordadas una a una sobre el tejido y sosteniendo un exclusivo cetro en el que alas del águila se unen para formar el símbolo universal de la paz, incorporando además la palabra escrita en árabe.

En estas filas de amigos y familia se pudo ver a la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio de la Comunidad Valenciana, Sabina Goretti Galindo; Loli Sánchez Mateos, hermana del embajador y Armengola 2024, y Mariola Rocamora, exconcejala y Armengola 2009.

Después, el águila tomó protagonismo con el ballet de Ana Botella -de Alcoy- y la exhibición de un cetrero, así como con una gran carroza articulada de más de siete metros, diseñada por Francisco y Victoria, con los monumentos históricos más representativos como el río, la Iglesia Santas Justa y Rufina, la catedral, la Iglesia de Santiago, el Castillo, el Palmeral, la Cruz de la Muela, el seminario, la puerta de la Olma y el claustro de la Universidad de Santo Domingo.

Escoltando la carroza del embajador, estaba prevista la participación del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que tiene una gran amistad con Sánchez desde hace años, pero que finalmente no pudo asistir debido a los incendios activos en la Comunidad.

El embajador y la Favorita

Como colofón, la carroza del embajador -con sangre andaluza, pero viviendo en Orihuela desde los 2 años- y la Favorita, representando los jardines del Generalife y la Alhambra de Granada, con una amplia escalinata flanqueada por unos muros con acabado envejecido que recordaba a las antiguas murallas de la ciudad y a las fortalezas andalusíes, con dos torreones que simbolizaban la Torre de la Vela, y hasta un templete de clara inspiración nazarí sostenido por esbeltas columnas (Patio de los Leones).

Francisco y Victoria aparecieron rodeados de los símbolos oriolanos -las Santas Justa y Rufina, el pájaro y la Armengola- y haciendo gala del poder, elegancia y sentimiento de la familia Abdelazí. Ella vistiendo un espectacular traje realizado en un exclusivo damasco de seda íntegramente cubierto de pedrería aplicada a mano. Destacó un imponente bordado con la letra del coro de la marcha mora Victoria. Él con un caftán de seda completamente bordado en tono oro rosado cobrizo y una capa de terciopelo negro de seis metros de largo con un tapiz central, diseñado y tejido expresamente para esta ocasión mediante un complejo proceso de 16 urdimbres diferentes, una técnica que convierte esta pieza en una auténtica obra textil, representando, en una composición de carácter artístico y simbólico, la unión entre Granada y Orihuela.

Hasta 600.000 puntadas fueron necesarias para bordar los 28 metros con la letra de la composición Victoria que envuelven la capa, en un auténtico homenaje a la historia, la paz y el sentimiento que representa esta Embajada Mora.