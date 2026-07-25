Torrevieja adjudica la redacción de proyecto para el aparcamiento subterráneo y la reurbanización de la plaza de Encarnación Puchol de La Mata

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro aparcamiento subterráneo de la plaza Encarnación Puchol de La Mata, y para la reordenación y remodelación de toda su superficie. Se trata de la redacción del proyecto, que se prolongará seis meses: el contrato no es para la ejecución de las obras.

La adjudicación incluye, además del proyecto básico y de ejecución, la elaboración del estudio de seguridad y salud y del plan de gestión de residuos. La actuación constituye el "paso técnico imprescindible", dice el equipo de gobierno, para poder licitar "posteriormente un concesionario (privado) mediante que ejecutará tanto las obras del aparcamiento como la renovación de la plaza". Lo implica que cuando se licite la concesión las empresa -o la empresa- interesada considere rentable la inversión, estimada en, al menos, cuatro millones de euros, en la ejecución del proyecto del propio aparcamiento y la plaza para explotar 126 estacionamientos como negocio por un periodo de concesión que no se ha dado a conocer.

Más de cuatro millones si le interesa a las empresas

La redacción del proyecto ha sido adjudicada al técnico Miguel Ángel Uribe Martínez, cuya propuesta obtuvo la mayor puntuación del procedimiento. El importe de adjudicación asciende a un total de 141.570 euros (IVA incluido) con una baja importante del 21 % sobre el precio de licitación, y el plazo máximo previsto para la redacción y aprobación del proyecto es de seis meses.

Antes de la licitación del proyecto, el Ayuntamiento encargó diferentes trabajos previos, entre ellos un anteproyecto y estudio de viabilidad, una prospección geofísica del subsuelo, un estudio de demanda de estacionamiento y un estudio geotécnico, con el fin de analizar las condiciones de la zona y garantizar la viabilidad técnica de la actuación. El equipo redactor deberá ahora abordar cuestiones como la excavación en profundidad, el nivel freático, las condiciones geotécnicas del entorno litoral -una parte de la plaza está en dominio público-, la existencia de servicios urbanos y la necesidad de reducir al máximo las afecciones en superficie durante la futura ejecución de las obras.

La actuación subterránea, que al margen del presupuesto que fije el proyecto requerirá de esa inversión millonaria, abarcaría 3.802 metros cuadrados mientras que la urbanización superficial, que también comprende zonas adyacentes a la propia plaza, ocupará una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados. Incluirá zonas ajardinadas, parque infantil y área de descanso con pérgolas y bancos entre otras dotaciones, y se buscarán materiales nobles, modernos y eficientes que queden homogéneos con la pavimentación y el mobiliario.

En ese estudio también se habría incorporado los informes que deberían descartar la presencia de restos arqueológicos. En esa explanada se encontraban las eras para almacenar la sal de la laguna de La Mata. El Ayuntamiento, que ubicó una maqueta recreando esas instalaciones en la propia plaza, asegura ahora que si quedaban restos se destruyeron con la remodelación de la actual plaza.

Recreación aérea del aspecto final de la principal plaza de la pedanía recogida en el anteproyecto / INFORMACIÓN

Aparcamiento subterráneo

Para el alcalde Eduardo Dolón “no estamos hablando únicamente de construir un aparcamiento subterráneo, sino de aprovechar esta intervención para renovar la plaza Encarnación Puchol, mejorar su imagen, su accesibilidad y su funcionalidad, e incrementar la presencia de zonas verdes y elementos vegetales que proporcionen sombra, mejoren el confort y contribuyan a crear un espacio público más agradable para los vecinos, comerciantes y visitantes de La Mata”.

Las recreciones virtuales realizadas en el estudio previo apenas recogen nuevas zonas de arbolado. En la mayor parte del espacio sí se contemplan amplias zonas de pérgolas con enredaderas, aunque la solución arquitectónica final es la que se debe plantear con el proyecto, que siempre se encarecerá si se pretente incluir arbolado de porte sobre un aparcamiento subterráneo por sus dificultades técnicas. Algo que el equipo de gobierno deberá tener en cuenta vistas las críticas que ya recibe por la falta de arbolado en la reurbanización de la fachada marítima.

Por su parte, el concejal de Contratación y Patrimonio, Domingo Paredes, explicó que “con la adjudicación de la redacción del proyecto comenzamos a concretar técnicamente una actuación de gran complejidad, tanto por su ubicación en un entorno urbano consolidado y próximo al mar como por las características propias de una infraestructura subterránea”. Paredes añadió que “el objetivo es disponer de un proyecto riguroso, seguro y viable que permita iniciar posteriormente la licitación de la concesión. Será el futuro concesionario quien asumirá la ejecución de las obras del aparcamiento y de la nueva plaza, así como la explotación de la infraestructura en las condiciones que se establezcan en el correspondiente procedimiento”.

Otra perspectiva de la propuesta de resultado de la remodelación de la plaza junto a la playa de La Mata / INFORMACIÓN

No lo solucionará

Si el proyecto se entrega en enero, y se aprueba, el equipo de gobierno podría tener margen para vender a los materos la adjudicación de las obras y su inicio antes de la campaña electoral de las municipales de mayo. Una de las principales reclamaciones de los vecinos de La Mata es la habilitación de más aparcamientos en un problema que es incluso más agudo que otras zonas de Torrevieja porque el PGOU permitió la sustitución de viviendas de planta baja por edificios de cinco alturas en un casco urbano con calles estrechas sin actuar para habilitar zonas de expansión.

Este proyecto puede rebajar esa presión, pero solo son 126 estacionamientos. Se descartó realizar la obra en la plaza de Perfecta Rodríguez, que podía asumir casi 300, porque en superficie cuenta con varias pistas deportivas y zonas verdes, e un argumento que no ha terminado de convencer a algunos vecinos de La Mata.

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Este aparcamiento de pago solo podrá ser una alternativa frente a la falta de espacio físico en el casco tradicional de la pedanía. Durante buena parte del año la ocupación de vehículos, por ejemplo, del aparcamiento del parque natural, situado al otro lado de la N-332, o del canal salinero, pese a la prohibición de estacionar en su espacio central por riesgo de derrumbe.