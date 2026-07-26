Esatur lo tiene hecho: solo la actual empresa de gestión cultural en Torrevieja se interesa por el nuevo contrato municipal de más de diez millones

La empresa alicantina Esatur es la única que ha presentado oferta para hacerse con el contrato de gestión cultural del Ayuntamiento de Torrevieja. La misma firma realiza desde 2022 el servicio en UTE con Mediapro desde 2021. Ahora se ha presentado en solitario. Y es la única oferta que se ha registrado en la mesa de contratación pese a que se trata de una prestación de servicios que podría interesar a cualquier mercantil de envergadura en el sector de gestión cultural al superar los 10,3 millones de euros de facturación: un año con posibilidad de tres prórrogas anuales.

El contrato incluye el servicio integral de gestión del Teatro Auditorio Municipal, el Auditorio Internacional y, por primera vez, también, la atención al público de los Museos Flotantes de Torrevieja, con la programación cultural, mantenimiento ordinario, limpieza, seguridad, taquilla, comunicación, venta de entradas, atención al público y apertura de los museos integrados por el submarino S61 Delfín y la patrullera Albatros 3. Fija un presupuesto base de licitación de 2.931.882,70 euros al año, IVA incluido, y un valor estimado de 10.351.610,32 euros sin IVA si se ejecuta el año inicial y las tres prórrogas previstas. La información pública sobre la oferta de Esatur no indica todavía si ha realizado una baja sobre el precio de licitación. Algo que se conocerá con la adjudicación. De momento, en lo que está a disposición de consulta pública, los técnicos indican que la única oferta que se ha presentado y que cumple con los requisitos para ser valorada.

En septiembre

El actual contrato culmina el 31 de agosto. La fecha prevista de inicio del nuevo servicio es el 1 de septiembre de 2026. Con lo que en esta ocasión el Ayuntamiento podría llegar a tiempo y no tener que prolongar la actual prestación en precario sin soporte administrativo, como sucede en otros servicios municipales.

Para el equipo de gobierno del PP, con esta nueva licitación, el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” reafirma "su compromiso con una gestión moderna y eficiente de sus infraestructuras culturales, consolidando una red de espacios que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la programación cultural de la comarca de la Vega Baja y de toda la provincia de Alicante". Esatur se ha convertido en los últimos dos mandatos municipales, junto a Acciona, Grupo Hozono Global y Avanza, en una de las principales proveedoras del Ayuntamiento.

A este contrato, se le suma, entre otros de menor entidad, el de la gestión de las escuelas deportivas y sus monitores. Esatur está estrechamente vinculada a la entidad académica que implantará el primer grado universitario presencial en asociación con la Universidad Miguel Hernández. También es la firma mejor situada, en UTE con otras mercantiles, para gestionar el hub de innovación que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en el nuevo edificio de "las monjas". El exconcejal Luis María Pizana es ejecutivo de esta empresa especializada en provisión de servicios y que trabaja con todas las administraciones -por ejemplo, gestiona salas VIP de los aeropuertos de AENA-.

Concierto en el escenario del Auditorio Internacional / INFORMACIÓN

Programación

La programación cultural mínima obligatoria para el primer año incluye 22 actividades en el Teatro Municipal y 13 en el Auditorio Internacional. En el Teatro deberán proponerse danza, musicales, teatro, concierto, comedia, teatro lírico, espectáculos infantiles, cine y un evento MICE. En el Auditorio se exigen conciertos orquestales, conciertos de cámara, una muestra lírica y cinco eventos MICE -encuentros corporativos y profesionales a modo de espacio de congresos-. La programación deberá aprobarse por la comisión técnica y después elevarse a la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura con carácter cuatrimestral. La recaudación de estas actividades de dinamización cultural deberá reintegrarse a la administración. Para calcular el valor estimado del contrato, el pliego añade a cada anualidad una previsión de 164.859 euros por venta de entradas de experiencias o productos turísticos y culturales.

Las principales cifras del concurso / INFORMACIÓN

El mayor peso económico corresponde al personal. El anexo de costes calcula 1.341.830,05 euros una vez añadidos costes indirectos y beneficio industrial. El pliego incorpora personal a jornada completa —coordinador, gerente artístico, jefes técnicos del Teatro y del Auditorio, cuatro administrativos y cuatro conserjes— y bolsas de horas para jefes de sala, técnicos de iluminación y sonido, guías, taquilleros, peones, azafatas, limpieza, mantenimiento y vigilancia. La programación cultural mínima obligatoria para el primer año incluye 22 actividades en el Teatro Municipal y 13 en el Auditorio Internacional. En el Teatro deberán proponerse danza, musicales, teatro, concierto, comedia, teatro lírico, espectáculos infantiles, cine y un evento MICE. En el Auditorio se exigen conciertos orquestales, conciertos de cámara, una muestra lírica y cinco eventos MICE. La programación deberá aprobarse por la comisión técnica y después elevarse a la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura con carácter cuatrimestral. La recaudación de estas actividades de dinamización cultural deberá reintegrarse a la Administración.

Aforo del teatro municipal de Torrevieja / MATIAS SEGARRA

Reparaciones, a la administración

La empresa deberá asumir también el mantenimiento ordinario del Teatro y el Auditorio. Esto incluye trabajos normativos, preventivos, correctivos y de conservación, así como pequeñas reparaciones de fontanería, carpintería, albañilería y electricidad. El pliego fija un umbral económico importante: las reparaciones, reformas o sustituciones de instalaciones a cargo de la adjudicataria estarán incluidas en el precio del contrato siempre que el coste de materiales no supere los 10.000 euros sin IVA por actuación. Si se supera esa cifra o se trata de sistemas reservados a la administración, deberá elevarse informe técnico y valoración económica.

La Administración, por su parte, seguirá pagando los consumos de agua, electricidad y gas necesarios para la actividad ordinaria. También se reserva el mantenimiento, reparación, sustitución o inspección de sistemas complejos como el centro de transformación, climatización, control de instalaciones, protección contra incendios, ascensores y montacargas, además de grandes reparaciones, reposiciones estructurales y adquisición de nuevos equipos culturales.

El pliego establece precios orientativos para las entradas. En el Auditorio Internacional, las localidades se mueven entre 15 y 45 euros para gran formato según sector, entre 10 y 30 euros para precio estándar y 5 euros para precio benéfico. En el Teatro Municipal, los precios orientativos van de 25 a 40 euros para gran formato, de 15 a 25 euros para estándar, de 8 a 12 euros para pequeño formato y 5 euros para precio benéfico. La entrada de los Museos Flotantes se fija en 2 euros.

El Auditorio también acoge eventos de entidades y empresas como ha sido el caso del Hospital Quirón o TM, entre otros / AXEL ALVAREZ

Reserva municipal

La Administración se reserva 35 días al año para programación propia entre el Teatro y el Auditorio: 12 en fin de semana, 12 de lunes a jueves, dos en Fiestas Patronales, uno en Semana Santa, tres en Carnaval y otros cinco a su elección. Deberá avisar con tres meses de antelación. Para esos actos, la empresa deberá aportar medios técnicos, personal de gestión, coordinación y atención al público, además de una bolsa de 136 horas de azafatos y 140 horas de jefe de sala.

Los Museos Flotantes tendrán un régimen específico. La adjudicataria deberá organizar la apertura y cierre, controlar aforos, gestionar taquilla, vender entradas por canales digitales y presenciales y prestar un servicio de guía. El órgano de contratación dispondrá de una bolsa máxima de 5.000 horas anuales de apertura, sin mínimo garantizado. Las necesidades de apertura deberán comunicarse con 48 horas de antelación.

Noticias relacionadas

El contrato incorpora también obligaciones de comunicación. La empresa deberá mantener la web Cultura Torrevieja, publicar la programación por cuatrimestres y mantener actualizadas las redes sociales. Como mínimo, deberá hacer un post semanal en Facebook e Instagram, un recordatorio quincenal, una historia o reel por evento, responder los mensajes privados en menos de 48 horas y los comentarios en menos de 72 horas. En medios externos, el pliego exige entrevistas, cuñas de radio, notas de prensa y anuncios publicitarios anuales. La partida económica de comunicación y marketing se calcula en 20.708,78 euros de coste directo y 24.643,45 euros con costes indirectos y beneficio industrial.