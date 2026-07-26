El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en "muy desfavorable" tras dos semanas de calima

Este domingo era el día en el que la densa calima que ha tomado los cielos de la mayor parte de la provincia durante más de dos semanas se retiraba poco a poco y debía dejar paso a cielos limpios y una buena calidad del aire, jornadas consecutivas en las que el polvo en suspensión sahariano apenas ha permitido disfrutar de amaneceres y puestas de sol veraniegas. Sin embargo, el humo de los incendios que siguen arrasando a estas horas extensas zonas de bosque en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo y confinado y obligado a desplazarse a casi cien mil personas se ha trasladado por los vientos de componente poniente hasta la provincia de Alicante, tal y como ha alertado este domingo a primera hora Proyecto Mastral.

A la sensación de un cielo que no termina de aclararse se suma otra imperceptible pero más inquietante y menos habitual en la ciudad turística: la mala calidad del aire. La estación de medición de la calidad del aire en Torrevieja en tiempo real presenta en estos momentos una situación "muy desfavorable", lo que según la legislación obligaría a recomendar algunas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables, para reducir toda actividad al aire libre, realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena, según dispone el Índice Nacional de Calidad del Aire. Sbore las diez y media de este domingo el Ayuntamiento ha emitido un comunicado de alerta a la población, en el que se indica que se trata de un episodio previsiblemente temporal pero "es importante adoptar medidas de prevención para reducir la exposición al humo, especialmente entre las personas más vulnerables".

Recomendaciones del Ayuntamiento de Torrevieja / INFORMACIÓN

Recomendaciones y mascarilla

Ante el episodio de mala calidad del aire, el Ayuntamiento recomienda evitar el ejercicio físico intenso y las actividades deportivas al aire libre, así como reducir el tiempo de permanencia en el exterior mientras se mantenga esta situación. En caso de presencia de humo, lo más aconsejable es permanecer en espacios interiores, con puertas y ventanas cerradas. Si se dispone de aire acondicionado, debe utilizarse en modo de recirculación para evitar la entrada de aire del exterior. También se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo agua con frecuencia, y evitar fumar o generar otras fuentes de contaminación dentro de la vivienda. Si resulta imprescindible, reitera el comunicado municipal, permanecer en el exterior y hay humo intenso, conviene utilizar una mascarilla FFP2 correctamente ajustada. No es necesario acudir a Urgencias solo por percibir olor a humo, pero sí se debe consultar con un profesional sanitario si aparecen síntomas respiratorios o si se agrava una enfermedad respiratoria o cardiovascular previa. El Ayuntamiento de Torrevieja señala que continuará informando a la ciudadanía sobre la evolución de este episodio.

Valores de calidad del aire medidos en la estación de la Generalitat en Torrevieja / INFORMACIÓN

La estación de medición registraba este domingo a las 7.00 horas un índice europeo de calidad del aire “muy desfavorable”. El contaminante que marca esa mala calidad del aire es el PM2.5, las partículas finas en suspensión, que alcanzaron 57 microgramos por metro cúbico, dentro del tramo considerado “muy desfavorable” por esa escala, que también es la referencia de la legislación española.

Sistema respiratorio

El dato más preocupante es precisamente el de PM2.5. Estas partículas son muy pequeñas y pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio. Proceden habitualmente de combustiones, tráfico, actividad industrial, incendios, polvo transportado en la atmósfera -como es el caso- o reacciones químicas que forman partículas secundarias.

También aparece elevado el valor de PM10, con 61 microgramos por metro cúbico. Estas partículas son de mayor tamaño que las PM2.5, pero también afectan a la calidad del aire. Suelen estar asociadas al polvo en suspensión, obras, tráfico, resuspensión de partículas por el viento, intrusiones de polvo sahariano o aerosoles marinos. El panel las marca en rojo, por lo que también contribuyen a una situación desfavorable. De nuevo, el principal causante es el humo procedente de los incendios de la meseta y la calima.

Gráficas de los valores que miden las partículas en suspensión de la estación de calidad del aire de Torrevieja este domingo / INFORMACIÓN

Otros valores

El ozono troposférico, identificado como O3, aparece con 60 microgramos por metro cúbico. Es un contaminante que no sale directamente de los tubos de escape, sino que se forma en la atmósfera por la reacción de otros gases con la luz solar. Puede ser problemático en concentraciones altas, sobre todo en días calurosos y soleados. Es el índice que suele aparecer más alterado en las muestras de la estación de Torrevieja, situada junto a la CV-905, en el parque de bomberos. Pero este domingo no supera los umbrales preocupantes.

Como es habitual en Torrevieja también, los óxidos de nitrógeno presentan valores muy bajos. Estos contaminantes suelen relacionarse con el tráfico, motores de combustión, actividad portuaria o procesos industriales. El aire no está mal por los gases vinculados directamente al tráfico, sino por la presencia de partículas en suspensión, especialmente las más finas. Con un PM2.5 de 57 µg/m³, Torrevieja entra en una franja de calidad del aire muy desfavorable, aunque la captura por sí sola no permite atribuir el episodio a una causa concreta.

D. Pamies

Hace ahora justo un año el humo de los graves incendios forestales que afectaron al sur de Cataluña afectó de lleno al sur de la provincia, no solo provocando una densa calima, más intensa que la actual y que dio un tono anaranjado al cielo. También llegó con un intenso olor a quemado.