El Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de México se convierte en el gran triunfador de la 72.ª edición del Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja

El Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla, de México, se convirtió en el gran triunfador del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja al conquistar el primer premio de Habaneras «Ricardo Lafuente», el segundo premio de Polifonía «César Cánovas» y el galardón de la Diputación Provincial de Alicante a la agrupación con mayor puntuación global. Una victoria rotunda que le reporta 26.000 euros en premios y que se completa con el reconocimiento a su directora, Honey Moreiro Abreu, distinguida con el premio a la mejor dirección «José Hódar Talavera».

Coro Aurum de Luanco, Asturias, ganador del primer premio de Polifonía / INFORMACIÓN

La directora mexicana tuvo, además, un papel protagonista en la clausura al dirigir la interpretación conjunta de «Habanera de Sal», la obra obligada de esta edición, con letra de Belén Puente Carmona y música de Antoni Mas. El palmarés dejó también un resultado muy destacado para el coro español Aurum, de Luanco, Asturias, que obtuvo el primer premio de Polifonía «Juan Aparicio» y el segundo premio de Habaneras «Francisco Vallejos». En conjunto, la formación asturiana suma 15.000 euros y se sitúa como otra de las grandes protagonistas de esta edición.

Los terceros premios viajaron a Eslovenia y Argentina. El Mixed Choir Viva, de Brežice, logró el tercer premio de Habaneras «Francisco Grau», dotado con 2.500 euros, mientras que el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires obtuvo el tercer premio de Polifonía, con 2.000 euros.

Palmarés del Certamen Internacional de Habaneras / INFORMACIÓN

Jurado

El fallo fue emitido por el jurado formado por Cristóbal Soler, Ruth Revert, Antoni Mas y Selena Cancino. A esos reconocimientos se sumó el premio del Público, concedido por los abonados del Certamen al Coro Encanto, de Griñón, Madrid. El momento de dar a conocer el palmarés fue especialmente emotivo. Los integrantes de los coros se encontraban en el ambigú del Teatro para recibir el fallo del jurado y los componentes del coro mexicano estallaron de alegría con cada uno de los galardones.

Antes de conocerse el palmarés, el escenario acogió una gala coral de exhibición con los seis mejores coros de esta edición, en una clausura marcada por el alto nivel musical, la diversidad de procedencias y la fidelidad a la tradición habanera. Así lo destacaron el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el vicepresidente del Patronato, José Antonio Quesada, durante el cierre del certamen.

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Calidad

Dolón agradeció el trabajo de la organización y de la comisión técnica, y situó ya el horizonte en la próxima edición de este certamen declarado de interés turístico internacional, que se celebrará del 18 al 24 de julio de 2027, todavía en el Teatro Municipal, aunque ya con las obras en marcha del nuevo auditorio junto a las Eras de la Sal, según el Ayuntamiento. Dolón destacó que se han vivido unas jornadas de competición en las que han participado más de 700 coralistas, con un nivel de calidad interpretativa sin precedentes en la historia reciente del encuentro de canto coral.