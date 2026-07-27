El bipartito de Orihuela necesita inyectar otro 1,4 millones a la empresa de las basuras para su puesta en marcha

Tras una primera inyección de 320.000 euros en el pleno de junio para la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), llega otra en la sesión plenaria de julio, el próximo jueves. La primera fue de 320.000 euros para las inversiones de la mercantil pública que se encargará de la recogida de las basuras en Orihuela, una partida que se extraía a costa de dar de baja la reposición arbolado y palmeras en la Costa. En esta ocasión, la transferencia de crédito que propone el equipo de gobierno alcanza los 1.443.608 euros para completar la financiación necesaria de una encomienda de gestión que estaba prevista que se iniciara en el último trimestre de 2025. Con esto, el bipartito pretende llevar a cabo el cambio del modelo de gestión de la recogida de residuos y la limpieza viaria, que se aprobó en mayo del año pasado, un cambio que el alcalde del municipio, Pepe Vegara, ha calificado este lunes como "uno de los grandes hitos del mandato y que permitirá ofrecer un servicio más eficiente en todo el término municipal".

Y es que SGM tiene unas necesidades económicas superiores a 2,3 millones euros para poder activarse. Por un lado, se debe renovar la póliza de crédito de hasta un máximo de 300.000 euros para gestionar el servicio -la misma cuantía del año anterior-; por otro lado, esta cuantía de más de 1,4 millones que llega ahora al pleno se debe a la subida salarial de un 4 % para una plantilla que supondrá 200 trabajadores y el incremento de la tasa de basuras por parte del Consorcio Vega Baja Sostenible, que ha previsto un millón de gasto en el caso oriolano.

Se trata de un aumento en el coste que no estaba previsto en la memoria económica que sustenta el encargo de gestión. De ahí esta segunda modificación de crédito, que sería el último paso para dar vía libre al encargo y la puesta en marcha del nuevo servicio con el que se pretende acabar con las deficiencias que se arrastran desde su municipalización en 2012.

Transferencias

En este caso, la modificación presupuestaria se realiza bajo la figura de transferencia de crédito entre partidas de distintas áreas de gasto, teniendo en cuenta que se necesita consignación de crédito suficiente para continuar con esta tramitación.

El expediente también habla de que el comienzo de la ejecución de este servicio estaba previsto inicialmente para el pasado 1 de junio, pero luego afirma que el contrato del encargo de gestión no se producirá antes del 1 de agosto.

A tenor de los informes de necesidad que firman los concejales de RSU, Infraestructuras y Costa, Rocío Ortuño, Víctor Valverde y Manuel Mestre, se justifica la necesidad de aumentar las partidas de ejecución del servicio RSU. y SGM (445.488 euros), servicio de tratamiento y eliminación (430.812), ecoparques (121.818), ejecución del servicio general (356.302) y ejecución del servicio playas (89.186), lo que hace un total de 1.443.608 euros, la misma cuantía que se da de baja en la partida de otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.