Lo cachean en una calle de Orihuela y acaba detenido por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha tenido en Orihuela a un hombre de 27 años por tráfico de drogas. Una patrulla de agentes, en una labor rutinaria, se percató de un varón que al verlos adoptó una actitud huidiza, esquiva y nerviosa, por lo que procedieron a cachearlo.

Todo ello ocurrió a plena luz del día, a las 13:30 horas del pasado viernes, en la calle Virgen del Belén. Fue entonces cuando los agentes descubrieron que portaba varias bolsas que contenían droga, como varias pastillas de color rosa, siete de ellas con la cara de Lisa Simpson, así como 16 gramos de ketamina, 1,5 de cristal, dos pastillas con una calavera y dos cápsulas blancas -sin determinar su sustancia-.

Pastillas incautadas con la cara de Lisa Simpson / Policía Nacional

Asimismo, el sospechoso llevaba 30 euros en efectivo en monedas y billetes pequeños. Después, pudieron comprobar que el hombre, de nacionalidad colombiana, se encuentra en el país en situación irregular, contando además con antecedentes por falsedad documental, un delito contra la salud pública (también por un asunto de drogas) y un tema relacionado con la Ley de Extranjería.

Noticias relacionadas

Así, la Policía Nacional procedió a su arresto.