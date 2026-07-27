Sucesos
Lo cachean en una calle de Orihuela y acaba detenido por tráfico de drogas
La Policía Nacional arresta a un hombre de 27 años al que le encuentran varias pastillas con la cara de Lisa Simpson, 16 gramos de ketamina y 1,5 de cristal
La Policía Nacional ha tenido en Orihuela a un hombre de 27 años por tráfico de drogas. Una patrulla de agentes, en una labor rutinaria, se percató de un varón que al verlos adoptó una actitud huidiza, esquiva y nerviosa, por lo que procedieron a cachearlo.
Todo ello ocurrió a plena luz del día, a las 13:30 horas del pasado viernes, en la calle Virgen del Belén. Fue entonces cuando los agentes descubrieron que portaba varias bolsas que contenían droga, como varias pastillas de color rosa, siete de ellas con la cara de Lisa Simpson, así como 16 gramos de ketamina, 1,5 de cristal, dos pastillas con una calavera y dos cápsulas blancas -sin determinar su sustancia-.
Asimismo, el sospechoso llevaba 30 euros en efectivo en monedas y billetes pequeños. Después, pudieron comprobar que el hombre, de nacionalidad colombiana, se encuentra en el país en situación irregular, contando además con antecedentes por falsedad documental, un delito contra la salud pública (también por un asunto de drogas) y un tema relacionado con la Ley de Extranjería.
Así, la Policía Nacional procedió a su arresto.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
- La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
- El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
- El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
- Un hombre fallece cuando se bañaba en la playa de Los Náufragos de Torrevieja
- El alcalde de Callosa de Segura deja fuera de la junta de gobierno a los dos ediles que avalaron la moción de censura
- Segunda noche de incendios intencionados de vehículos en Guardamar: ya van 18 fuegos y la Policía Local busca a un menor como presunto autor
- El Ayuntamiento de Orihuela prohíbe a todos sus empleados públicos el uso de la IA