La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año

La empresa estatal Acuamed ha estimado un coste de 48,6 millones de euros en el suministro eléctrico necesario durante el próximo 2027 para mantener la actividad de la planta desaladora de Torrevieja. El presupuesto de la instalación torrevejense se calcula a partir de una estimación de consumo de 378 GWh. El resultado es una base de 40,17 millones de euros, a la que se añaden 8,43 millones de IVA, hasta llegar a los 48,61 millones presupuestados. Supone un incremento del 20 % con respecto a 2026, en el que la factura eléctrica quedó fijada en 40 millones IVA incluido.

La factura energética, la que necesita la tecnología de ósmosis inversa para desalar el agua del mar -explicado de forma muy esquemática separar las moléculas del agua de las sales por presión-, sigue siendo el más elevado sobre el total de producción de cada metro cúbico de agua de una desalinizadora, que está en torno a un euro. El 60 % es inversión en energía. La desaladora de Torrevieja produce más de 80 hectómetros de agua al año. Desde enero de 2027 tiene previsto aumentar esa producción hasta los 120, aunque el contrato no hace referencia a ese incremento, la estimación del coste, con ese aumento del 20 %, parece encaminado a cubrir esa nueva demanda.

Campo de Cartagena y Riegos de Levante

Del total del agua generada en torno a cien hectómetros se destinarán al sector agrícola del regadío intensivo del Campo de Cartagena, en Murcia, (el 70 % del total de ese uso) y un 20 % se queda en la provincia de Alicante: fundamentalmente en Riegos de Levante Margen Izquierda y las comunidades de regantes de la Margen Derecha en la Vega Baja -Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada-. Los otros 20 hectómetros se reservan para el consumo urbano, aunque cuando no han sido necesarios, desde que se puso en producción la desaladora en 2014, han terminado también en manos de las concesiones de las mismas comunidades de regantes agrupadas el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, como una forma de paliar su infradotación de ese trasvase sobre lo que inicialmente estaba previsto que recibieran -ahora, además, con proyecciones de recorte por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, avalados por el Tribunal Supremo-.

La dimensión del coste energético la da el hecho de que las empresas agrícolas solo aceptaron, para que no resulte ruinoso en sus explotaciones, recibir el agua desalada subvencionada por el Estado a través de una acuerdo a diez años que culminará en 2032. Los regantes pagan en torno a 0,4 euros por cada metro cúbico por esa agua desalada. El Estado, los contribuyentes, asumen el resto.

Los principales datos del coste energético de la desaladora de Torrevieja / información

Equivalencias

Son 378 millones de kWh al año, algo más de un millón de kWh cada día, una demanda continua equivalente a mantener una potencia media de unos 43 MW durante las 24 horas. Es un consumo enorme. La mejor comparación sería la doméstica para dar una dimensión del consumo. Si se toma como referencia un gasto medio de 3.500 kWh al año por vivienda, la energía prevista para la planta equivale al consumo anual de unos 108.000 hogares. La cifra también puede trasladarse a la movilidad eléctrica. Con una hipótesis de 15.000 kilómetros al año y un consumo de 18 kWh cada 100 kilómetros, esos 378 GWh permitirían mover durante un año a unos 140.000 coches eléctricos. En términos estatales, el dato parece pequeño, pero solo en porcentaje. Frente a una demanda eléctrica nacional de 256 TWh, el consumo previsto de la desaladora supondría alrededor del 0,15% de toda la electricidad consumida en España en un año. Pero para una sola instalación, el volumen es muy elevado.

Ese consumo no responde a un pico puntual, sino a una necesidad sostenida para producir y distribuir agua desalada. La planta necesita electricidad de forma continua para captar agua del mar, impulsarla, someterla al proceso de desalación y mover después los caudales hasta los puntos de distribución. Ahí está una de las claves del precio del agua desalada: antes de llegar al grifo o al riego, exige una factura energética de gran escala.

Zona de control en la desaladora de Torrevieja, en una imagen de archivo / tony sevilla

Para tratar de rebajar ese coste energético Acuamed tramita, en una iniciativa anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en febrero de 2024 en una visita a Torrevieja, la construcción de una planta solar de autoconsumo en el entorno de Torrevieja. No ha avanzado mucho. Sigue en el anteproyecto por la oposición de los municipios en los que se ha apuntado la posibilidad de ubicar unas instalaciones que ocuparían del orden de 150 hectáreas de suelos agrícolas en San Miguel de Salinas, Orihuela y Almoradí.

El contrato para la planta desaladora de Torrevieja se enmarca en uno mayor. Acuamed, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y que fundamentalmente se encarga de la gestión de las desaladoras del Estado -también gestiona el trasvase Júcar-Vinalopó- ha preparado la contratación del suministro eléctrico para 2027 para todos sus puntos de demanda, un contrato que alcanza un presupuesto base de 178,48 millones de euros, IVA incluido, para cubrir el consumo de desaladoras, redes de distribución y otras instalaciones. Es dentro de ese paquete en el que entra la desaladora de Torrevieja, que sigue siendo la más grande de Europa y aparece como el mayor foco de consumo de una sola instalación. Desde que la planta desaladora alcanzó velocidad crucero de producción en 2018 con la construcción de una nueva subestación eléctrica que duplicó su producción de 40 a 80 hectómetros anuales el coste energético siempre se ha situado en el entorno de los 40 millones de euros anuales, e incluso la estimación superó los 50 millones durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, en el periodo 2022-2023. Los contratos han recaído en grandes operadores del sector eléctrico: sobre todo Iberdrola, y en menor mendida, Acciona.

El punto de entrega de agua de la desaladora de Torrevieja en el embalse de La Pedrera ha creado un barranco / Áxel Álvarez

Estimación

Acuamed advierte, no obstante, de que esas cifras no son una factura cerrada. La memoria señala que la demanda de agua de desaladoras y bombeos depende de los usuarios y de factores como los ciclos hidrológicos y las condiciones legislativas. Por eso, el contrato no garantiza un consumo fijo ni un gasto determinado: el importe final será el resultado de la energía realmente suministrada y medida por contador. Aunque en anualidades El contrato se justifica porque Acuamed considera que sus instalaciones prestan servicios esenciales de producción de agua para abastecimiento urbano, y también para regadío en zonas de alto estrés hídrico. La empresa pública sostiene que necesita asegurar la continuidad del suministro eléctrico durante 2027, ya que el contrato actual finaliza el 31 de diciembre de 2026.

La energía que se contrate deberá proceder de fuentes 100% renovables. La memoria lo fija como una obligación esencial del contrato: la adjudicataria tendrá que garantizar que toda la energía consumida durante el periodo de suministro cuenta con garantías de origen renovable emitidas por la CNMC o por los sistemas previstos en el contrato.

La fórmula económica del contrato es compleja: para los lotes de mayor consumo, entre ellos Torrevieja, el precio dependerá de una combinación de mercado diario y mercado de futuros. El documento habla de OMIE, que es el mercado diario, y de OMIP, vinculado a futuros. La oferta de las comercializadoras se valorará sobre todo por el coste eléctrico resultante de aplicar esa fórmula, que aporta 95 puntos sobre 100 en el lote de Torrevieja. Los otros 5 puntos valoran la gestión de mecanismos de flexibilidad de demanda. El contrato tendrá una duración efectiva de doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, aunque podrá entrar en vigor antes solo para preparar los trabajos.

Cómo funciona la desalación y por qué cuesta tanto Para desalar agua del mar y se pueda emplear para consumo humano o regadío, primero se capta agua del mar -a escasos cientos de metros mar adentro de la playa de Los Náufragos- y se limpia lo más grueso: algas, arenas, sólidos y materia orgánica. Después pasa por filtros más finos y tratamientos químicos para que no ensucie ni atasque las membranas que realmente separan la sal del agua. La fase clave es la ósmosis inversa. El agua de mar se empuja a mucha presión contra unas membranas muy finas. Esas membranas dejan pasar las moléculas de agua, pero retienen la mayor parte de las sales. De un lado sale agua dulce y del otro queda una salmuera muy concentrada, que se devuelve al mar. Para producir 80 hectómetros de agua la planta de Torrevieja capta más del doble de agua de mar. Luego el agua desalada se remineraliza, porque sale demasiado “vacía” de sales para beberla o distribuirla directamente. Se ajusta su composición, se desinfecta y se bombea a la red. En el caso de Torrevieja a los puntos de entrega del canal del postrasvase del Campo de Cartagena, al embalse de La Pedrera y a la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en las inmediaciones del mismo embalse. La razón por la que consume tanta energía es sencilla: el agua y la sal no se separan solas. En la naturaleza ocurre lo contrario: el agua tiende a ir hacia donde hay más sal. Para obligarla a hacer el camino inverso y atravesar la membrana dejando atrás las sales, hay que aplicar mucha presión con grandes bombas. Esa presión constante es la gran factura eléctrica de una desaladora. Las mejoras tecnológicas han permitido mejorar la eficiencia energética a través de los recuperadores de energía. Sin embargo, los vaivenes en el precio del mercado eléctrico no terminan de compensar esos avances.

Nave de la desaladora donde se produce el proceso de ósmosis inversa. En la imagen se observan los recuperadores de energía / TONY SEVILLA