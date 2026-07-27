Herido un menor tras caer un carrito de golf desde tres metros de altura en Rojales

Un niño ha resultado herido en el campo de golf La Marquesa de Rojales, uno de los primeros en construirse en la provincia. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que un menor de unos 9 años ha precisado asistencia sanitaria por distintos golpes después de que un cochecito de golf haya sufrido un accidente.

El aviso se ha recibido a las 17:09 horas en una intervención que se ha dado por finalizada a las 18:13. Hasta el lugar se ha desplazado una bomba rural pesada con un cabo y cuatro bomberos del parque de Almoradí.

En concreto, el accidente ha tenido lugar en el hoyo 16 de uno de los campos con más historia de la Costa Blanca, que cuenta con un total de 18. Según el parte, el cochecito se ha salido de la vía, cayendo por un puente desde una distancia de unos tres metros. No ha habido atrapados, pero el menor ha necesitado asistencia sanitaria en el mismo lugar.

El carrito se cae desde un puente de unos 3 metros de altura / Consorcio Provincial de Bomberos

El campo de golf se encuentra en Ciudad Quesada, una de las urbanizaciones más grandes del país. La Marquesa Golf fue fundado y diseñado en 1989 por Justo Quesada, bajo el nombre de Club de Golf Quesada. En 1994 cambió su nombre por La Marquesa Golf & Country club, un nombre que gracias a los proyectos inmobiliarios de la familia Quesada se dio a conocer por toda Europa, como bandera de un ambicioso proyecto residencial denominado Ciudad Quesada, una gran urbanización con más de 15.000 viviendas que rodea al campo de golf.

Con 18.500 empadronados, el 70 % del censo del municipio de Rojales es población extranjera, con 90 nacionalidades y la presencia de 25 de los 27 países que integran la Unión Europea. En concreto, 13.000, de los que 6.000 son británicos, por encima de los españoles (5.000).

El pico más alto de residentes ingleses, con 10.000, se dio en 2019, pero desde el inicio del Brexit, incluso antes de aprobarse en 2020, el número fue en descenso. La mayoría se concentra en Ciudad Quesada, aunque la tendencia está cambiando.

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A lo largo de más de 30 años, el campo de golf ha sufrido numerosos cambios de recorrido, hasta el punto de que para que los propios jugadores y empleados se entendieran de qué hoyo se trataba se le asignó un nombre a cada uno de los 18. En concreto, el 16, donde se ha producido el accidente, es la joya de la corona, el "Sawgrass", un hoyo par 3 que no necesita presentación. Nada más llegar al tee se pone de manifiesto el motivo de su nombre. Le siguen el 17, con la denominación de "El 155", que se debe a dos coincidencias, por su distancia, 155 metros, y fecha de construcción, que coincide con el periodo donde se aplicó el artículo 155 de la Constitución española sobre Cataluña, y el 18, "España", el único green en el recorrido con una bandera repetitiva, luciendo en este caso la bandera española.