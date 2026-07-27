Low Festival llega este fin de semana a Torrevieja con Fangoria, Love of Lesbian o Dani Fernández
El Parque Antonio Soria se convierte desde este viernes en la nueva casa del festival, con más de 50 nombres, lanzaderas que conectan diversos puntos de la provincia y las últimas entradas disponibles desde 39,99€
Torrevieja vive esta semana la antesala de su primer gran festival de música. El Low Festival, que durante quince años ha sido sinónimo de indie y rock en castellano en la provincia, aterriza este viernes en el Parque Antonio Soria para arrancar tres días de conciertos junto al Mediterráneo y las lagunas de sal que definen la ciudad.
No es un festival cualquiera el que llega. El cartel combina peso internacional —Kasabian, The Hives y Editors encabezan varias noches— con una presencia nacional que marca el verdadero pulso emocional de esta edición. La cita más esperada llega el sábado: Love of Lesbian sube al escenario del Low por última vez, dentro de su gira de despedida. Para los seguidores de Santi Balmes y compañía, ver a la banda barcelonesa en Torrevieja es, sencillamente, una fecha que no se puede dejar pasar.
El viernes, la apertura corre a cargo de Fangoria, que sigue demostrando que sigue llenando recintos, junto a Iván Ferreiro y León Benavente. Ginebras, Veintiuno y Ladilla Rusa cierran un día pensada para sonar a varias generaciones sin que ninguna quede fuera.
El domingo tiene otro tono: Dani Fernández, La Casa Azul y Sidonie despiden el festival con una noche de verano mediterráneo, acompañados de Natalia Lacunza, Barry B, Depresión Sonora y Aiko el Grupo. Tres días que empiezan como un concierto y terminan como uno de esos recuerdos que se cuentan durante meses.
Cómo llegar
La organización ha puesto el foco en la movilidad para esta nueva edición. Habrá lanzaderas de ida y vuelta desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calp, Cartagena, Crevillent, Dénia, Elche, Mazarrón y Orihuela, cubriendo prácticamente todos los puntos con más población de la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Quien prefiera ir en coche tiene acceso directo desde la AP-7, con zonas de aparcamiento gratuito habilitadas junto al recinto.
Últimas entradas
Los abonos de tres días todavía se pueden conseguir en lowfestival.es, aunque las últimas unidades se están agotando. Las entradas de día parten de 39,99 € también con disponibilidad muy limitada. Los empadronados en Torrevieja cuentan con un descuento especial sobre el precio general.
El Low cambia de ciudad, pero no de espíritu. Y esta edición, además, la vive como local.
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