Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro

Tras un arranque discreto, el tiempo de rodaje ha terminado. La nueva unidad de agentes de movilidad de Torrevieja que comenzaron sus funciones a mediados de julio se están empleando a fondo esta semana en la imposición de multas por mal aparcamiento. En especial, las calles céntricas del casco urbano, como Ramón Gallud. Lo que no podían hacer los policías locales, porque en julio hay otras prioridades policiales en Torrevieja, lo están abarcando estos agentes. Este despliegue también lo están realizando en labores de regulación del tráfico. Sobre todo para rebajar la congestión de entrada y salida del aparcamiento del Paseo del Mar.

Mientras que los conductores sancionados no terminan de encajar el golpe -el Ayuntamiento impuso multas de tráfico al año por valor de 1,4 millones de euros en 2025- conductores de autobús y taxistas señalan que se tenía que haber tomado esta decisión antes. Porque ahora en paradas de autobús como la del Fontana no tienen que lidiar con coches mal aparcados, incluso en segunda fila.

Agentes de movilidad en la calle Ramón Gallud de Torrevieja / D. Pamies

La unidad está integrada por 20 agentes, un supervisor y 10 motocicletas de 125 centímetros cúbicos. Sus integrantes tomaron posesión el 11 de julio y completaron un periodo de formación específico antes de empezar a prestar servicio, que iniciaron regulando el tráfico en el entorno del Paseo del Mar y en la procesión de la Virgen del Carmen.

Sede

Han accedido al puesto a través de un proceso selectivo pero no son funcionarios. El servicio tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de tres prórrogas, hasta un máximo de cuatro. De forma provisional, los agentes estarán ubicados en el retén de la Policía Local de Los Balcones, hasta que se acondicionen las dependencias previstas junto a la Jefatura de la Policía Local en el centro de Torrevieja, "previsiblemente a finales de este año".

Oficialmente, la unidad asumirá tareas de regulación, ordenación y dirección del tráfico de vehículos y peatones. El objetivo municipal es que la Policía Local, que tras muchos años en precario ahora cuanta con unos 170 agentes, pueda destinar más efectivos a funciones de seguridad ciudadana y policía administrativa, mientras los agentes de movilidad se centran en la circulación y en el funcionamiento diario de los principales puntos de tráfico de la ciudad. Su próxima prueba de fuego será la regulación del tráfico en los colegios cuando comience el curso escolar. Uno de los servicios que más efectivos acaparaban de Policía Local en hora punta.

Entre sus funciones figuran el apoyo a la Policía Local en materia de tráfico, esa regulación de entradas y salidas en los colegios, la vigilancia del centro urbano y de los principales accesos a Torrevieja, así como "el control del carril bus" -que el Ayuntamiento ha improvisado en las últimas semanas en algunas zonas del centro-, los estacionamientos, las zonas de carga y descarga y las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. También intervendrán en la ordenación del tráfico durante procesiones, eventos deportivos, desfiles y actos con gran afluencia de público -ahora ya en franca competencia con Protección Civil-.

Presentación del equipo de agentes de movilidad / INFORMACIÓN

El equipo de gobierno quiso matizar en su presentación que los Agentes de Movilidad no forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que no realizan atestados, no pueden practicar detenciones y solo podrán formular denuncias administrativas relacionadas con infracciones de tráfico dentro de su ámbito de actuación.

El alcalde, Eduardo Dolón, defendió que la creación de esta unidad permitirá reforzar la movilidad urbana y liberar recursos de la Policía Local para tareas de seguridad ciudadana -competencia que oficialmente no debería asumir la Policía Local-, en un contexto de crecimiento de la ciudad y de aumento de visitantes durante buena parte del año.

Proceso selectivo

El proceso selectivo de estos agentes no ha estado exento de polémica. Varios aspirantes que no obtuvieron la plaza mantienen un recurso contencioso administrativo por supuestas irregularidades en los exámenes, que en cualquier caso, y al margen de su resolución, no ha suspendieron la toma de posesión -más bien lo aceleraron-.