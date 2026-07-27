Las ocho nuevas inversiones en Orihuela a costa de dar de baja otras 26

El bipartito de PP y Vox en Orihuela lleva al pleno de este jueves una propuesta de modificación presupuestaria de 3 millones de euros para acometer inversiones "urgentes" mediante crédito extraordinario financiado con bajas de otras partidas, como el segundo depósito de agua en la Costa o la expropiación de terrenos para la Ciudad Deportiva.

La memoria de Alcaldía explica que "el equipo de gobierno ha decidido realizar una serie de inversiones justificadas dado el deterioro que sufren algunas infraestructuras, que pueden llegar a afectar a la seguridad y adecuada prestación de los servicios públicos, y ello en aras a evitar un mayor deterioro, garantizar la seguridad de los usuarios y el interés general". Es por esto, añade el documento, "la urgencia de su ejecución".

La propuesta se sustenta en siete informes de necesidades firmados todos ellos el 23 de junio por los concejales de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Deportes y Educación, Víctor Valverde, Víctor Sigüenza y Vicente Pina, en referencia al asfaltado de diversas vías del municipio (800.000 euros), escenario en Desamparados (505.000), reforma integral del parque Pepe Esquiva en Molins (450.000), instalación de césped artificial en el campo de fútbol de San Bartolomé y demolición del muro perimetral (520.000), primer plan de sombras y otras mejoras climáticas en colegios (200.000), construcción de una pista deportiva en La Murada (120.000), redacción del proyecto del futuro centro polivalente de La Matanza (21.622) y asfaltado en diversas áreas de la Costa (440.248). Todo ello suma un total de 3.056.870 euros.

Estas inversiones no cuentan con crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente -prorrogado desde 2025-, por lo que se incorporan mediante la figura del crédito extraordinario, teniendo que crear una partida específica a costa de eliminar otras existentes en las cuentas del pasado ejercicio.

De baja

En concreto, se dan de baja unas cuantas actuaciones para cuadrar esos 3 millones. Las más llamativas, por las cuantías y su importancia, son tres en el litoral: la mejora de seguridad vial en carretera Villamartín y carretera San Miguel (262.495 euros), la construcción del nuevo depósito agua potable (260.248) y reposición de arbolado y palmeras (180.000). Asimismo, llama la atención el millón de euros previsto para la expropiación de terrenos en el proyecto de Ciudad Deportiva, así como la urbanización de la losa del AVE (256.301), la urbanización del aparcamiento de Los Huertos (250.000) y la segunda fase de la construcción de la zona deportiva de Molins (450.000).

Otras partidas a minorar son la construcción de una glorieta en La Murada (47.453 euros), bacheo de asfalto en los viales públicos de la urbanización Los Balcones (1.068), barandilla en la calle Bahamas (41.976), pavimentación de aceras en Villamartín (4.685), remodelación de la calle Pío V (11.623), dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en las obras del proyecto de reasfaltado de la avenida Francisco Tormo de Haro (0,05), reposición de saneamiento, agua potable y alcantarillado en las calles Miguel Hernández, Ginés Pardo y Barrio Nuevo (7.350), reposición de alcantarillado en la avenida de la Constitución (82.213), renovación de la red de alcantarillado en la calle Alicante y Naranja (23.608), colector de la avenida Teodomiro (34.711), punto de carga de regantes en EDAR Barbarroja (3.533), renovación parcial del tramo de la impulsión de la EBAR La Campaneta-Molins (61.153), reparación de cuadros de alumbrado público en varias pedanías rurales (5.800), alumbrado público en el barrio de Mariano Cases en la zona del Reguerón (6.924), adquisición de grúa para brigadas (18.000), adecuación, mejoras y dotación de huertos urbanos (25.000), adecuación rotondas Villamartín y salida autopista (1.869), proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo en el edificio de la Policía Local (20.487) y reposición de edificios y otras construcciones (362).

"Necesidades reales y urgentes"

La inversión, justifica la propuesta, responde a "necesidades reales y urgentes del municipio". En torno a esta idea, han comparecido en rueda de prensa este lunes el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, Valverde y el concejal de Costa, Manuel Mestre, para presentar las "nuevas inversiones y la reorganización de recursos económicos para continuar dando respuesta a las necesidades de los vecinos del centro, la Costa y las pedanías".

En este sentido, el regidor ha recalcado "el importante esfuerzo inversor que el Ayuntamiento está realizando", así como "la gestión eficiente de los recursos municipales".

Así, han explicado que la propuesta del equipo de gobierno "actualiza las inversiones financiadas" mediante el préstamo suscrito por el Consistorio, "adaptando la financiación de los distintos proyectos a la situación real de su ejecución". Es decir, han añadido "se reorganizan los tres lotes de inversiones, incorporando nuevas actuaciones, reasignando fondos y adecuando la financiación a las necesidades actuales".

En palabras de Valverde, el objetivo es "atender actuaciones muy reclamadas por los vecinos de todo el término municipal", al tiempo que se dan de baja partidas que han quedado disponibles tras licitaciones o por inversiones que finalmente no se ejecutarán, destinándolas a proyectos que podrán materializarse antes de finalizar el mandato.

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En este punto se ha hecho hincapié en ese paquete de inversiones, como la partida de 800.000 euros destinada al asfaltado de diversas vías, una actuación que, unida a la aportación de la Diputación Provincial a través del Planifica II, alcanzará una inversión cercana a 1,3 millones, pero poco se han detenido los ediles en esas bajas. Únicamente se ha hecho referencia a que los 450.000 euros para la reforma del parque Pepe Esquiva de Molins estaban inicialmente previstos para la segunda fase de la zona deportiva de la pedanía, pero la necesidad de resolver previamente distintos trámites urbanísticos impedía su ejecución inmediata, por lo que el Ayuntamiento ha decidido destinar esos recursos a la remodelación del parque, un espacio donde se desarrolla su principal actividad social y festiva.