Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables

El pleno ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este lunes definitivamente y por unanimidad la nueva ordenanza municipal de telecomunicaciones, una norma dirigida a poner límites al despliegue de cables, postes, cajas y equipos en la vía pública y en las fachadas. El texto nace por la proliferación de redes, en especial de fibra óptica, que se han ido superponiendo a instalaciones antiguas y han generado impacto visual, riesgos para personas y bienes, conflictos entre operadores y problemas con propietarios de inmuebles. Ahora falta que el municipio ponga los medios para que se cumpla.

Cableado en la avenida de Alemania de La Mata, en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

La ordenanza, cuyo primer trámite se remonta, según el expediente, a marzo de 2022, fue validada por el equipo de gobierno del PP, PSOE, Vox y Sueña Torrevieja. Entre la aprobación inicial en el pleno en 2025 y la definitiva ha transcurrido más de un año. Los socialistas echaron en falta más contundencia y la edil responsable del área Sandra Sánchez, que defendió el punto en el pleno, señaló que la que figura en este texto es la que permite la legislación.

Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja, en una imagen de la pasada sesión extraordinaria de este mes de julio / Joan Pàmies

Postes

La principal restricción afecta a los tendidos aéreos sobre postes. La ordenanza establece que, con carácter general, no se permitirán salvo que la empresa justifique que no puede ejecutar el despliegue de forma subterránea. Incluso en esos casos, los tendidos se considerarán provisionales y deberán sustituirse por canalizaciones soterradas cuando sea posible. Las empresas ubican sistemáticamente los tendidos empleando los postes y las fachadas porque la infraestructura subterránea multiplica la inversión a realizar, lo que también redundaría en el precio de la oferta a los usuarios. De ahí que la oferta de fibra sea mucho más económica todavía en España que en otros países europeos en los que estos cableados están prohibidos. Hasta la fecha el control municipal de esas actuaciones era muy limitado.

Según la ordenanza, cualquier tendido aéreo necesitará licencia municipal y un proyecto técnico redactado por un profesional autorizado. Ese proyecto deberá incluir el cálculo de las tensiones mecánicas sobre los apoyos, teniendo en cuenta las cargas máximas del cableado y otros elementos. Además, ese cálculo tendrá que actualizarse cada seis meses y revisarse cada vez que haya cambios en el cableado.

Gálibo

La norma también fija alturas mínimas para evitar enganches con vehículos. El cableado aéreo deberá dejar un gálibo mínimo de 5,5 metros en trazados paralelos a la vía pública y de 8,5 metros cuando cruce la calle. El incumplimiento se considerará infracción grave por la peligrosidad que generan estos cables. Otra limitación importante es que no podrá haber más de dos operadores ocupando una misma infraestructura aérea sobre postes -algo que ahora se incumple de forma sistemática en todo el cableado-. Si se supera ese número, la línea deberá soterrarse con coste compartido entre los interesados. Tampoco se permitirá duplicar acometidas aéreas para un mismo usuario y un mismo tipo de red: los operadores tendrán que alcanzar acuerdos de conmutación o sustituir la acometida existente.

Fachadas

En las fachadas, sobre el papel, la ordenanza es aún más restrictiva. Prohíbe instalar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, salvo supuestos concretos, como pequeñas antenas, videocámaras autorizadas, dispositivos municipales o instalaciones de interés general promovidas por el Ayuntamiento. Los cableados existentes deberán quedar ocultos en canalizaciones superficiales integradas en la estética de la fachada.

Solo 20 centímetros

La norma limita a 20 centímetros la banda máxima utilizable en fachada y la reserva para un máximo de cuatro operadores. Si se supera ese espacio, se deberá ejecutar una canalización subterránea. Los cables, cajas y canalizaciones tendrán que estar etiquetados de forma permanente con el identificador del operador titular. De nuevo en este aspecto el Ayuntamiento de Torrevieja tiene faena porque se incumple también de forma generalizada.

Sanciones

El régimen sancionador prevé multas de hasta 750 euros para infracciones leves, hasta 1.500 euros para las graves y hasta 3.000 euros para las muy graves -importes que por otra parte, las empresas del sector pueden costear con facilidad-. Aunque también permite ordenar la suspensión inmediata de instalaciones sin licencia y su retirada si no se regularizan. Las instalaciones no calificadas sin licencia tendrán tres meses para adaptarse; las calificadas dispondrán de nueve meses.

Cruces aéreos

Los cruces aéreos entre fachadas o entre fachada y poste también quedan acotados. Se admitirán con carácter provisional y deberán desmontarse como máximo en el plazo de un año desde su instalación. Si cruzan la vía pública, tendrán que mantener una altura mínima de 8,5 metros.

Despliegues

La ordenanza obliga además a planificar los despliegues. El Ayuntamiento podrá exigir a las operadoras un plan de despliegue con sus redes existentes, futuras infraestructuras, zonas de servicio, soluciones constructivas, inversiones previstas, medidas para reducir el impacto paisajístico y calendario. Ese plan deberá actualizarse, como mínimo, cada trimestre.

Ubicaciones

La norma incorpora también un inventario digital. Las empresas deberán georreferenciar sus elementos de red en un sistema GIS compatible con el que determine el Ayuntamiento y mantener esa información actualizada para facilitar la supervisión municipal.